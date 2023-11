Kyr4: “Si mi propio techo solo me lo puedo poner yo, espero no tener que ponérmelo nunca”

Elía Galdó, conocida en el mundo musical como ‘Kyr4’, es una artista natural de Galicia, A Coruña. Tras una etapa inicial marcada por el rock, desde el año 2020 se enfocó en el rap y no ha parado de crecer y mejorar sus facetas artísticas. A pesar de ser autodidacta, cuenta con formación de 4 años en el conservatorio en las disciplinas de guitarra y canto y, a día de hoy, continúa formándose. Recientemente, y como segundo adelanto de su próximo EP, lanzó Déjà Vu, un tema en colaboración con Daniela Garsal.

Tus comienzos a nivel musical fueron en un grupo de rock. Posteriormente, en el año 2020, pasaste a hacer rap. ¿Cómo surge tu carrera e inquietud por la música? ¿Cómo das ese paso del rock al rap? ¿En qué se diferencia tu perfil en cada uno de estos géneros?

Mi inquietud por la música surge, prácticamente, desde que tengo capacidad para adentrarme en ella. Cuando era un simple bebé, ya me aprendía las canciones que sonaban en el coche de mis padres y, después, las intentaba cantar o tararear.

El cambio del rock al rap se da en el año 2020, en plena pandemia, cuando decido que me quiero mudar a Madrid para buscar un futuro en lo que a mí de verdad me apasionaba. También, al mismo tiempo, mi hermano pequeño me enseñó las primeras canciones del rap español actual, junto con algunos clásicos de este género del país.

En ese momento, tomo la decisión de dar una oportunidad al rap. Esto porque me era imposible mantener mi grupo de rock, que era en inglés, por la distancia y que el rap podía ser un género en el que intentar abrirme a escribir en español. Mi perfil no creo que sea diferente, lo único que ha cambiado es el idioma. En ambos casos, siempre he seguido el mismo objetivo y es tener un híbrido perfecto entre buenas letras y buena musicalidad.

Los referentes en la música, así como en otros ámbitos, suelen ser fundamentales para inspirar a otros a crear. ¿Cuáles fueron y son tus referentes? ¿Te gustaría en un futuro ser una referente e inspirar a otras personas a dedicarse a la música?

Mis referentes pueden venir de cualquier parte. Siempre he dicho que en el rap español, el colectivo que más me inspiró para empezar a crear mi propia música fue Space Hammu. En general, desde que me adentré en el rap del país he consumido, principalmente, a artistas del sur.

Por otra parte, no puedo obviar las influencias del rock y del metal, con grupos como Slipknot o POD, que llevo escuchando desde que tengo memoria. Obviamente, me encantaría ser una inspiración para cualquier persona que me escuche. Creo que ese es uno de los logros de los que más sentirse orgulloso para un cantante.

Sueles participar en Batalla de Promesas (BDP), una organización que pretende dar visibilidad y cabida a la escena musical más underground. ¿Qué dirías que es lo más positivo que te ha aportado BDP a tu perfil artístico? ¿Cuál es tu opinión acerca de BDP y su formato?

A día de hoy, considero BDP como parte de mi segunda familia. Son las personas que me ayudaron a estar donde estoy, tanto a mí como a muchos otros chavales que simplemente empezaron tirando sus temas en una plaza esperando impresionar a un mínimo de personas en la grada.

Me siento orgullosa de cada uno de sus pasos y de todo lo que han conseguido y estoy segura de que lograrán mucho más con el paso de los años. Ellos siempre formarán parte de mi historia, igual que a mí me gustaría estar ahí para formar parte de la suya.

El pasado 8 de noviembre lanzaste tu nuevo tema, Déjà Vu, en colaboración con Daniela Garsal. ¿Cómo se da este featuring? ¿Cuál es tu visión de Daniela como artista? ¿Y tu visión del panorama en Canarias y de su escena a nivel rap?

Daniela y yo nos conocimos en un campus de composición en Warner. Creo que desde el primer momento nos caímos bien, aunque no tuviésemos una extendida conversación, y a mí siempre me pareció una chica con talento. Considero que tiene una versatilidad que, lejos de lo que pueda pensar la gente, se adentra en muchos más géneros que solo el reggaeton. El panorama de Canarias lleva años siendo uno de los mejores del país y uno de los más unidos. Para mí, debería ser un ejemplo a seguir para toda la península.

Tus últimos lanzamientos han sido Sempiterno, Don Dinero y, ahora, Déjà Vu. ¿Tienes pensado lanzar un disco próximamente? De ser así, ¿tienes alguna idea o concepto en mente de cómo te gustaría que fuese?

Me encantaría sacar un disco, pero pienso que todavía no es el momento. Me gustaría estar más consolidada en la escena y tener la experiencia y medios necesarios como para hacer un álbum que, de verdad, valga la pena. Uno que tenga un nivel musical y artístico notorio y que marque un antes y un después en mi carrera. Para eso, aún quedan unos cuantos pasos que dar.

La música y el mundo generado alrededor de ella avanza y progresa cada año. En la actualidad, ¿cómo ves el papel de la mujer en la industria? ¿Consideras que está adecuadamente valorado o que todavía queda camino por recorrer?

A las mujeres cada día se nos escucha más, sí, pero yo personalmente no pienso que sea porque la gente nos haya aceptado más o no. Para mí, la figura de la mujer dentro de la música no lleva tanto tiempo desarrollándose en España profesionalmente como en otros países (véase Estados Unidos).

Creo que las artistas femeninas muchas veces también necesitamos adentrarnos en la autocrítica a la hora de hacer música. Tener claro que si no tenemos algo distinto que ofrecer al público, es muy probable que la gente no se moleste en escucharnos porque ya tiene otras opciones iguales que nosotras.

Pienso que deberíamos concentrarnos en hacer música de la que nos sintamos orgullosas y no fijarnos tanto en los números, ya que por lo menos para mí cuando alguien te escucha no lo hace pensando en tu género, sino en el talento que tienes y en el producto que le ofreces.

De cara al futuro y con muchas canciones por lanzar. ¿Cuáles son tus sueños y metas? ¿Algún proyecto ambicioso o lugar al que quieras llegar en la música?

Por ahora, quiero seguir evolucionando. Mi mayor miedo sería quedarme estancada en esta industria y no tener claro a dónde ir. Por suerte, al menos por ahora, las cosas van avanzando de manera orgánica y mi evolución como artista va cogiendo un rumbo con el que puedo sentirme satisfecha. Mis objetivos siempre serán seguir evolucionando, avanzando y mejorando mi calidad tanto de sonido como audiovisual. Si mi propio techo solo me lo puedo poner yo, espero no tener que ponérmelo nunca.