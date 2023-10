Marina di Maio y su Tributo a Amy Winehouse y los conciertos de Diego Barber con Craig Taborn, esta semana en Fábrica La Isleta

Fábrica La Isleta continúa desplegando su programación en una semana de intensa calidad artística de la mano de Marina di Maio, Diego Barber junto a Craig Taborn o Filippo Pizzoli entre otros destacados como Paula Koski. Intérpretes, todos ellos, de reconocido talento y sólidas trayectorias.

Así, este jueves, día 12 a las 21.00 horas, Marina di Maio tributa a Amy Winehouse junto a un fabuloso cuarteto formado por Elio Moreno (saxo y guitarra), Ugo Arnoldo (teclado), Juan José Espino (batería), y el bajista Alfonso Soto, a cuyo cargo corre también la dirección musical. Cantante, actriz, guionista y directora, Marina di Maio ofrecerá un espectáculo potente y emocional en el que recorriendo la carrera de la artista británica también dará a conocer las anécdotas e historias que le llevaron a la creación musical y la elevaron al panteón de las Divas del Jazz, Soul y R&B, influyendo en numerosas cantantes y compositoras actuales.

Marina di Maio, que estudia Disciplinas de las artes, música y espectáculo en la Universidad de Bolonia, Título de Actriz Profesional de Teatro Musical por la Bernstein School of Musical Theater and the Performing Arts, profundiza el estudio de la Danza Contemporánea (Jaime Urciuoli, Stephen Pelton, Maxálen Bilbao y Maura Morales, entre otros) y Canto Jazz (Vicktorija Pilatovich, Maria Pia de Vito y Bob Stoloff, entre otros). Formada en Dirección y Producción de Cine y Televisión (Fundación Universitaria Iberoamericana), y gestión cultural (Instituto Gestión Cultural y Artística). Intérprete, guionista y directora, desempeña su actividad profesional en el ámbito de la música, el arte escénico y la producción y gestión cultural. Presidenta y cofundadora de Amusic Sociedad Cooperativa Integral Fuerteventura, dirige Amusic Producciones desde el año 2014 y también forma parte de la Junta directiva del Clúster Canario de la Música.

Cantante solista de Fuerteventura Jazz Band y Jazz Room, di Maio ha compartido escenario con destacados actores de la escena musical en Canarias (Leo Olivares, Davor Pomir, Miguel Garrido Prada, Davide Garattoni, Bruno Briscik, Yarel Hernandez, Zsolt Kovaks, Joel Beltran Cantero, Enrique Thompson, Federico Codice, Danilo Ruiz, Carlos Meneses, Nelson Sánchez Jimenez, Larry Jean Luis, Paco Perera, Ancor Miranda, Manuel Becerra o Isidro Ramirez.

El viernes 13, a las 20.00 horas, un concierto único para la isla de Gran Canaria: Tales, a cargo del lanzaroteño Diego Barber, internacionalmente conocido y reconocido como uno de los grandes guitarristas contemporáneos junto al gran pianista arquitecto de la improvisación estadounidense Craig Tavorn.

“Barber ha sido reconocido como un talento singular en virtud de las numerosas distinciones y premios de prestigio que ha recibido y como uno de los mejores del campo. En particular, su grabación de jazz Calima, fue finalista en las nominaciones a un Grammy en 2010 en la categoría Instrumental Jazz Album of the Year (Álbum de Jazz instrumental del año). Además, en 2003, ganó el primer premio en el concurso internacional de guitarra clásica Leo Brouwer; en 2005, recibió el primer premio en el ensamble de guitarra clásica internacional y competición celebrado en Miami, Florida. El New Music Seminer (NMS) y los profesionales de la industria de la música lo nominaron como candidato para su nombramiento como Artista Revelación (…). Como parte de su composición musical, Barber ha desarrollado un estilo musical único y totalmente original que combina elementos de su formación en guitarra clásica, con el estilo de improvisación del jazz que fluye libremente. Esta combinación de elementos clásicos y de jazz es su contribución única y pionera al campo, que requiere un dominio completo de los estilos musicales tanto clásicos como del jazz y que nunca ha sido lograda por otro músico con un nivel tan alto”.

“El álbum Tales, fue aplaudido por críticos y músicos por igual. Al igual que con cada uno de sus álbumes anteriores, Tales recibió una amplia cobertura en las principales publicaciones de jazz de todo el mundo. Lanzado en 2014, el álbum combina el innegable talento de Barber como guitarrista clásico con el talento distintivo del veterano pianista de jazz, Craig Taborn. La inclinación de Taborn por mantener la fluidez creativa a través de una gama de taxonomías estilísticas de 360 grados, en contextos ”interiores“ y ”exteriores“, acústicos o electrónicos, lo convierte en una figura singular entre los improvisadores de su generación”, según _Downbeat Magazine.

El mismo viernes, a partir de las 22.00 horas, Berlín llega a Fábrica La Isleta con el evento Asymetric comandado por Paula Koski, DJ finlandesa afincada en Berlín, residente de uno de los clubes más icónicos a nivel histórico y cultural, y club de referencia de la Cultura RAVE berlinesa: Tresor. Así, apostando por la cultura Clubbing europea y conectando las principales capitales con Las Palmas de Gran Canaria, “Asymetric nace para promover y dar más visibiilidad a la figura femenina en la industria de la Electrónica, participando activamente en la creciente escena de Techno de la isla y apoyando los más prominentes talentos locales”. Marisol García y Apoklope completarán el cartel de la noche.

Coronando la semana, Filippo Pizzoli Trío protagoniza el Jazz Entre Amigos de este domingo día 15 a las 20.00 horas. Antesala de la Underground Jam Sessión, Pizzoli (guitarra), estará acompañado por Suso Vega (batería) y José Quintana (contrabajo).

Nacido en Livorno, Italia, Filippo Khalta Pizzoli es un guitarrista de sesión y de jazz, compositor y productor musical. Después de vivir en Roma hasta la edad de 16 años se mudó a Luxemburgo donde estudió en el Conservatoire de la Ville de Luxembourg, donde decidió adentrarse en el jazz. Luego, viviendo entre Roma, Luxemburgo y Holanda, estudió en los respectivos conservatorios de estos países, al mismo tiempo que trabajaba como sideman en diferentes proyectos. Durante este periodo, se interesó profundamente en la producción musical y composición. En los últimos dos años, Filippo ha residido en Bruselas siendo integrante de numerosos proyectos internacionales, como: Tizaan Alphonso (con el que grabó su primer álbum de estudio: , Yannick Heselle sextet (con el que grabó su primer álbum de estudio EP: 6, Yannick Heselle), y muchísimos proyectos a dúo, trío, cuarteto y quinteto. Como productor ha trabajado con Oran Brahma Jain Fakeer, Nico Martin Alfaro Nikkito, y Cristiano Gizzi CCC, entre otros.

Actualmente, trabaja en su álbum debut de hip hop, como Khalta y en su actual proyecto de jazz para grabar su primer álbum en 2024 como Filippo Pizzoli.

Las entradas para los eventos relacionados y demás programados en Fábrica La Isleta están disponibles en venta anticipada - y a menor importe que el del mismo día de cada evento -, en su web. Todos ellos tienen lugar en su sede ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, y que cuenta con fácil aparcamiento.