Una noche de soul y momentos mágicos en Maspalomas

Emoción a raudales en la segunda noche de conciertos del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que volvió a congregar a una multitud con ganas de bailar y que disfrutó de algunos momentos mágicos, sobre todo cuando sonaron algunas de las canciones que hicieron eternas a Aretha Franklyn y Tina Turner, dos de las figuras más sobresalientes de la música popular contemporánea americana. De nuevo excepcional la labor de la Memphis Hall of Fame Band (MHOFB), que consolidó las buenas sensaciones que nos había dejado en su debut del viernes. Y mención aparte merecen los conciertos de la veterana Martha High, acompañada del magnífico Julián Maeso Trío; y de Wendy Moten.

La apertura corrió a cargo del dj local mr. kangrejo. Luego apareció sobre el escenario el Julián Maeso Organ Trío, liderado por el músico toledano, curtido en mil batallas, criado a la sombra de los primeros ramalazos del indie español junto a Jero Romero en los Sunday Drivers. Su dominio del Hammond le hace ser uno de los músicos más reclamados del circuito musical y se entiende que forme proyecto conjunto con Martha High, una veterana cantante de la escena del soul, que a sus 79 años mantiene un excelente estado de forma. Ofrecieron un gran concierto, primero sin la cantante de Virginia (EEUU), interpretando Mellow Mood de Lonnie Smith y luego dos temas de Maeso, Missing But Singing y Hanging on a wire.

Justo entones apareció la larga silueta de Martha High que se metió al público en el bolsillo con sus primeros pasos de baile y temas propios como Stay Tonight, No Man Worries o Don't through your love in the garvage. Con Opportunity, tema de The Jewels, comenzó a interacturar con el público ya desde las escaleras que llevaban al foso y lo mismo ocurrió con What My Babe needs know, del gran James Brown, con quien ella llegó a trabajar. Más temas propios (Lean on me, Think y Save) marcaron la parte final del concierto, que cerró con It's a mans world de James Brown y de manera apoteósica con el inolvidable Simply the Best de la diva Tina Turner.

Tras la pausa de rigor para el cambio de escenario y la música de mr. kangrejo, apareció de nuevo la MHOFB dirigida por Kurt KC Clayton entonando junto a Rick Hutton otro himno del género, Everybody needs somebody, de los Blues Brothers. La fiesta continuó con la banda residente y sus tres vocalistas, Shunta Mosby, Dani McGhee y Candy Fox, que interpretaron temas de Anne Peebles, Betty Wright y de nuevo Tina Turner, Nutbush City Limits, uno de los últimos éxitos de su etapa con Ike Turner publicado en 1973.

Gerald Richardson abrió su concierto dejando claras sus influencias. What’s Happening Brother es uno de los grandes temas que forman parte de uno de los mejores discos de la historia de la música, What’s Going On, de Marvin Gaye. Su interpretación fue notable y su timbre de voz recordó por momentos al gran músico estadounidense. En su repertorio, además de temas propios, también incluyó varios de Johnny Taylor, también de Al Green (Simply Beautiful), Tyronne Davis y otro tema que nunca falla, Papa Was a Rolling Stone de los Temptations.

Por su parte, las influencias de Wendy Moten beben de clásicos como Steve Wonder: sus dos primeros temas fueron Sir Duke, y As incluidos en el magistral Songs in the Key of Life; y luego dio un recital interpretativo del repertorio de Aretha Franklyn, con cinco temas suyos, Don’t Play That Song for Me, Baby Sweet Baby, Soulville, Ain’t no Way y en los bises You’re All I Need to Get By. Su voz y su puesta en escena revelan que estamos ante una gran artista y justifican su triunfo en la versión americana de La Voz.

El fin de fiesta, con todos los artistas sobre el escenario, llegó de la mano de otro clásico, como no podía ser de otra manera. Sonó el Take me to the River de Al Green para cerrar el círculo de otra noche mágica que se desarrolló bajo la atenta mirada de una luna llena que hizo, si cabe, más perfecta la noche.

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, cerró su programación con el taller de su Escuela Municipal de Música y con una Masterclass a cargo del director de la MHOFB, Kurt Clayton. Ahora solo queda que la espera para la novena edición se nos haga ligera a todos.