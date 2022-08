El regreso del Maspalomas Soul Festival deja actuaciones para la historia en la playa de San Agustín

La sexta edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival se cerró con la certeza de haber superado las expectativas iniciales, tanto de asistencia de público durante las tres jornadas de programación, como artísticas, con actuaciones que ya forman parte de la historia de este encuentro musical, que ha encontrado su lugar en el mundo en la Playa de San Agustín. A pesar de venir de dos años de parón, el festival logró consolidar durante todo el fin de semana su propuesta musical en un entorno idílico.

Para Dania Dévora, directora del festival, “las sensaciones que nos deja esta edición son inmejorables. Partíamos de la incertidumbre tras dos años de ausencia, pero también con la convicción de que tanto la programación como el emplazamiento del festival son argumentos de peso para confiar en el proyecto”. Y así fue, “en cuanto a la presencia de público, creo que tanto el viernes como el sábado el aspecto de la playa no deja lugar a dudas del éxito de la convocatoria”. A eso habría que añadir “la ausencia de incidentes, con un comportamiento ejemplar de quienes vinieron a disfrutar de la música”.

En la parte musical, “hemos vivido dos noches para el recuerdo, con una banda, la Anthony Paule Soul Orchestra, que cada año suena mejor, y unos solistas que dejaron lo mejor de sí mismos, como muestra queda el cariño que se llevaron del público, con ovaciones muy sentidas”. Dévora también valoró las actuaciones de las dos bandas canarias que este año se subieron al escenario localizado en la playa del alma. “Estamos muy satisfechos por su aportación, no es fácil hacerlo, la programación es muy exigente, con músicos y solistas muy consolidados, y ellos han dado un excelente nivel”.

La directora del festival quiso agradecer “el esfuerzo realizado por los servicios de limpieza del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para que la playa y su entorno pudieran estar a la mañana siguiente de cada concierto en condiciones para los usuarios de la playa” y también resaltó el civismo de la mayor parte de los asistentes al festival.

“Seguimos avanzando con nuestros mensajes de cuidado medioambiental, para que se puedan seguir realizando los conciertos sobre la arena”. Y también a todos los efectivos de la Policía Local y Policía Nacional y Protección Civil que contribuyeron con su labor durante los dos días a que “no se produjera ningún tipo de incidente y todo saliera a la perfección”.

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival vivió dos jornadas con destacadas actuaciones a cargo de Leon Beal, un auténtico vendaval de soul clásico que dio lo mejor de sí mismo interpretando estándares de James Brown y Otis Redding; y Ernie Johnson, cuya actuación se acercó al blues y al rythm ‘n’ blues en un duelo interpretativo con Anthony Paule antológico, para el recuerdo.

El sábado también tuvo momentos estelares, como el protagonizado por Chick Rodgers, que recibió una cerrada y emocionante ovación tras hacer una memorable e inolvidable interpretación de (You Make me Feel Like) A Natural Woman, un tema escrito por Carole King y Gerry Goffin para Aretha Franklin en 1967, y posteriormente interpretado por la propia autora en su legendario disco de 1971 Tapestry. Rodgers no pudo contener la emoción y rompió a llorar. Después, Larry Springfield se metió a la gente en el bolsillo interpretando en esta ocasión clásicos de los 70, como el Let’s Get It On de Marvin Gaye o el Hard to Handle de Otis Redding, que en la playa del alma sonó a veces similar a la versión posterior grabada por The Black Crowes gracias al carácter blusero del director de la Soul Orchestra, Anthony Paule.

Mitch Woods, Larry Batiste, Nona Brown y Omega Rae; la selección musical de los djs locales El Especialista Manel Ruiz, Sergio Miró Dj Set y Monterreina; y las bandas locales M&Ms Connection y Midnight Soul Band completaron tres jornadas de conciertos y talleres, tanto en el escenario principal como en la zona de restauración Petanca Soul, para el recuerdo.