El Teatro Cuyás estrena el monólogo ‘Prima Facie’ interpretado por Vicky Luengo

La actriz mallorquina Vicky Luengo regresa este fin de semana al Teatro Cuyás con el estreno en la capital grancanaria de Prima Facie, un monólogo autoría de la escritora australiana Suzie Miller, que en su versión española, con adaptación y dirección del peruano Juan Carlos Fisher y con Luengo cómo única protagonista,

La obra cuenta con cuatro candidaturas a los Premios Max 2024 en las categorías de mejor actriz, mejor espectáculo teatral, mejor dirección de escena y mejor labor de producción; y que ha recibido el premio de la Unión de Actores a la mejor actriz protagonista.

“Prima Facie es un monólogo con nombre de mujer, por autoria, protagonista y argumento, que se inserta en la programación Marzo-Mujer de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria”, tal como se destacó este mediodía en la presentación de esta pieza teatral, en un acto celebrado en el Teatro Cuyás, en el que estuvieron presentes la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; y la actriz protagonista Vicky Luengo.

“Es una pieza que encaja perfectamente en las líneas de trabajo de la consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria”, apuntó la consejera Guacimara Medina acerca de Prima Facie. Una obra “que viene a removernos la conciencia con una cuestión que desgraciadamente está muy arraigada en la sociedad y es una lacra de la que cuesta mucho desprenderse”. Medina subrayó que “es un placer que el Cuyás sea una de las plazas de la gira de la obra”, y destacó “la sensibilidad especial de Luengo para los trabajos que elige”, y en este caso con una propuesta que en su opinión “va de la mano con una filosofía de vida, lo que cuentas es lo que sientes y eso llega con el teatro que es lo más cercano y lo más de verdad que pueda haber en las artes escénicas”.

Por su parte, Vicky Luengo dijo que es la tercera vez que actúa en el Teatro Cuyás y que regresa ahora con esta pieza bastante rodada en gira, con unas 60 funciones. Reconoció la actriz que “este monólogo solo me trae alegrías”, en relación a los premios y el impacto de crítica y público, a la vez que enfatizó que es “es lo más difícil que he hecho en mi carrera, nunca había hecho un monólogo, y las normas y los códigos del juego son distintos”.

Según avanzó Luengo, cada día que subo a un escenario no lo hago por mí, sino por ellas [las víctimas de agresión sexual], y es algo que me ha ayudado a saber para qué lo hago, y cada día paso por unas emociones diferentes desde la honestidad“. En su opinión, es un texto que deber pasar de mí como actriz y poner mi ego por delante no sería justo ni para las víctimas ni para los espectadores en general”.

“Lo sentí desde el día que leí el texto. Creo que pocas veces como actriz se tiene la oportunidad de experimentar y trasladar un mensaje que consideras tan importante como persona”, ha explicado este jueves en rueda prensa Luengo, al asegurar que este monólogo, el primero de su trayectoria profesional, ha sido lo más difícil que ha hecho nunca en su carrera.

En Prima Facie Vicky Luengo interpreta “de manera magistral”, según la crítica, a la joven y brillante abogada Tessa Ensler, una abogada penalista defensora de encausados por violación. Tessa ha conseguido labrarse un camino desde sus orígenes, en la clase trabajadora, hasta llegar a lo más alto de su profesión, defendiendo, interrogando e iluminando las sombras de la duda en cualquier caso. Pero, un acontecimiento inesperado la obliga a enfrentarse a las líneas que separan el poder patriarcal de la ley, la carga de la prueba y la moral.

En definitiva, y tal como enfatiza Juan Carlos Fisher, el director de la versión española de este éxito teatral, “un tour de forcé que, de cara a una crisis urgente, nos reta a cuestionar nuestros paradigmas”, entre otros si el funcionamiento del sistema judicial es el correcto en un preocupante contexto en el que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia sexual.

Éxito de crítica y público

Prima Facie es la multipremiada obra de Suzie Miller que, en su estreno mundial en español, ha contado con la destacada actuación de Vicky Luengo, una de las actrices más reconocidas en la actualidad. Su deslumbrante interpretación ha sido elogiada tanto por la crítica como por el público, agotando todas las localidades en los Teatros del Canal, al igual que sucedió el año pasado en el West End de Londres.

Una producción que ha sido galardonada como Mejor Obra Nueva y Mejor Actriz en los prestigiosos Premios Olivier del teatro británico y ha batido todos los récords en Broadway.

Suzie Miller es una dramaturga y guionista contemporánea internacional, atraída por las historias humanas complejas que a menudo exploran la injusticia. Sus obras han sido representadas en 40 producciones en todo el mundo y ha ganado múltiples y prestigiosos premios, ha sido comisionada y ha estado en residencia en teatros como el Teatro Nacional de Londres, el Teatro Nacional de Escocia, Griffin Theatre Australia, Theatre Gargantua Canadá y La Boite Theatre Australia. Sus obras han sido traducidas a 20 idiomas.

En 2020 Prima Facie (estrenada en 2019 en el Griffin Theatre de Australia) ganó el AWGIE 2020 de Drama; el Premio David Williamson 2020 a la Escritura Teatral; y el prestigioso Major AWGIE 2020 en todas las categorías de teatro, cine y televisión. Prima Facie se estrenó en Londres, en 2022, donde fue aclamada por crítica y público. Este estreno supuso el debut de Suzie en el West End londinense, producida por Empire Street Productions y protagonizada por Jodie Comer. Recientemente, la producción ha ganado el premio What's on Stage de Londres a la mejor nueva obra y se trasladará a Broadway en primavera de 2023.

Habrá dos funciones, una será mañana viernes 15 y otra el sábado 16 de agosto, a las 19.30 horas, Las entradas están a la venta en la web del teatro y en taquilla, en horario de lunes a viernes, de 17.00 a 20.30 horas, y el sábado, dos horas antes del comienzo de la función.