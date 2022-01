Televisión Canaria emitirá este sábado un programa especial del Festival WOMAD Las Palmas de Gran Canaria

La RadioTelevisión Canaria (RTVC) emitirá el próximo sábado, 8 de enero de 2022, un programa especial dedicado al Festival WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria, celebrado el pasado mes de noviembre, entre los días 11 y 14, cuatro días de música en los que participaron un total de 29 artistas de 19 nacionalidades y que además contó con talleres infantiles y para adultos, el encuentro literario Mundo de Palabras y el tradicional Ciclo de Cine Casa África.

Este resumen especial de WOMAD será retransmitido justo después de la emisión del programa Noche de Taifas.

La cita contiene algunos de los momentos más destacados de los conciertos celebrados en las jornadas de viernes y sábado en los escenarios ubicados en el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, que fueron testigo del regreso del festival, aún con restricciones por la pandemia, pero recuperando cierta normalidad.

La última edición del Festival WOMAD contó con la participación de artistas consagrados como Amparanoia, Ana Tijoux, Oumou Sangaré, Dubioza Kolektiv o Raúl Rodríguez; proyectos emergentes y con un gran futuro por delante, con una excelente puesta en escena, como Cimafunk, My Baby, Bab L’Blue, Lova Lova o Ami Yerewolo; propuestas de la cultura popular de otros países, como Pauanne, Vassvik, Trio Da Kali, Canzionere Grecanico Salentino o Noura Mint Seimaly, y una amplia representación de artistas locales, como Basic Needs, The Conqueror Project, Laura Low, Foxy Mammals, Said Muti, Daniel Negrín o Ron Voodoo”.

El Festival WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria 2021 fue organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias, y está dirigido y producido por WOMAD, DD&Company Producciones y Promoción Las Palmas de Gran Canaria.