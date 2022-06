La trayectoria musical de Teddy Bautista, homenajeada en el Auditorio Alfredo Kraus

16 temas han sido seleccionados por el director artístico del concierto de homenaje a Teddy Bautista (Eduardo Bautista García), líder de Los Ídolos, Los Canarios, productor musical de grupos como Taburiente en sus dos primeros discos y de espectáculos musicales que versionó como Jesucristo Superstar. Se trata del primer espectáculo musical que recorre parte de la trayectoria creativa del artista, con una cuarentena de músicos de distintas edades y formaciones que se reencuentran con la obra de Teddy y, en parte, de Los Canarios.

Canarias homenajea a Teddy Bautista en un concierto para la historia

El homenaje arrancará con tres de los temas históricos del grupo Los Canarios: Free yourself (del disco Canarios. Libérate, 1970) que será interpretado por la City Dock Band y la voz de Alba Ramos; en segundo lugar, Peppermint Frapé, tema que da título a la película dirigida por Carlos Saura (1967) y que fue el primer gran éxito de Los Canarios con su sonido en la Península, para escuchar en la voz de Alba Serrano; Get on your knees, el gran éxito de Los Canarios, canción del verano en España y en los puestos de cabeza en las listas de varios países incluido EEUU, será interpretado por una de las mejores voces del soul en España, Cristóbal (Toba) Suárez.

Cristina Ramos, la voz canaria que ha brillado en los programas de televisión, interpretará dos temas muy personales de Teddy, el homenaje a Otis Redding Requiem for a soul (1968) y En los bosques de mi mente (1971), primer disco en solitario de Teddy que tendría el subtítulo de Olga.

Good news blues también forma parte del primer LP solista de Teddy, si bien en esta ocasión será interpretado por Pedro Ruy Blas, el cantante que sustituyó a Bautista cuando le llamaron para cumplir el servicio militar.

Let it be me es uno de los temas clásicos de la banda Los Canarios. Será interpretado por Teddy Bautista, junto a Pedro Ruy Blas y Teo Cardalda a la guitarra.

Teddy fue productor y arreglista de dos discos de Luis Eduardo Aute, 'Albanta' y 'De par en par', ayudando a Aute a convertir en canción un poema que había escrito su hijo. Así nació 'Albanta' que será interpretado por la hija de Teddy, Yaiza Bautista, junto a su padre a los teclados, Pablo Salinas al piano, y al timple Althay Páez.

Teddy escribió una canción a la ausencia de su padre, apoyo fundamental del músico para acometer su carrera musical. Teddy nunca ha cantado esta canción en público y lo hará en esta ocasión tocando el piano acompañado por Luis Morera y Althay Páez al timple... El título de la canción es 'Padre'.

Teddy produjo los dos primeros discos del grupo palmero Taburiente, Nuevo Cauce y Ach Guañac. Del primer disco, Taburiente interpreta a cuatro voces con acompañamiento al piano 'La raza vive'. Asimismo, se interpretará Ach Guañac con Caco Senante, Teddy Bautista, Teo Cardala y Althay Páez, versión que fue grabada en un disco de Caco con la participación de Teddy titulado Canarias sin distancia.

En 1981 había formado dúo con Pepe Robles y juntos editaron el disco de larga duración titulado Radioactivo. De aquella colaboración salieron varios temas que serán interpretados nuevamente por intérpretes como David Ascanio con Pedro Roncero en el piano, ambos componentes de la Picocos Band, quienes interpretan Tristeza. Teo Cardalda, líder del dúo Cómplices, nos canta El final. Y, con su guitarra, Pedro Guerra presenta Beatriz. Y también de este disco junto a Pepe Robles, es el tema Úsame que podremos escuchar en la voz de Rosana. Para finalizar, uno de los temas que siempre acompañaba a la banda, una pieza de Y What'd I say de Ray Charles, interpretado por Teddy con todos los músicos que participan en el concierto.

Este concierto de homenaje está patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, la Radio Televisión Canaria, la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias Crea. Instituto Canario de desarrollo Cultural, Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), Fundación Unión Deportiva Las Palmas, Fundación Sociedad General de Autores de España (SGAE), junto a colaboraciones de marcas como Marmotor, Autoreisen y Musical Las Palmas y Coca cola.

Las entradas se pueden adquirir en la página web del Auditorio Alfredo Kraus, así como en las taquillas de 16:00 a 21:00 horas y en las del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 horas.