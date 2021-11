Astou Ndour: "Ahora soy más fuerte"

Del día que se proclamó campeona de la WNBA, Astou Ndour recuerda la emoción y los gritos de una grada repleta de aficionados de las Chicago Sky, también una videollamada del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, para felicitar al equipo por el logro; casi un mes después, lo que valora son los "malos momentos" que ha tenido que atravesar para apuntar su nombre en la historia.

Astou Ndour logra el anillo de la WNBA con los Chicago Sky

"Cuando pasan los años y vives momentos duros piensas, ¿para qué hago todo esto? Ahora veo la importancia, ahora soy más fuerte, lo he superado todo", relata la pívot de la selección española en una entrevista con Efe, con motivo del homenaje que le rinde este viernes el club donde se formó, el CB Islas Canarias.

Ndour ha alcanzado una de las metas más relevantes de su carrera profesional y esto ha llegado gracias al trabajo de muchos años, cumpliendo con el "paso a paso" y evitando la tentación de rendirse.

"No ha sido nada fácil y te das cuenta porque hay muchas compañeras que sueñan con llegar a esta liga y no tienen la oportunidad, yo la he ganado y sabe muy bien porque por fin se le está dando el mérito que merece", cuenta.

Entre esos reconocimientos, se encuentra el homenaje que len ha organizado este viernes en Gran Canaria, un gesto que ha sido "toda una sorpresa" y que le hace sentir "orgullo".

"Hace mucho tiempo que me fui de aquí, pero, pase lo que pase mantenemos el contacto y aparte del baloncesto, la gente del club ha estado siempre conmigo, Gran Canaria es mi casa”, subraya.

Ndour vuelve así a sus orígenes para servir de ejemplo a muchas jugadoras jóvenes y, a la vez, reencontrarse consigo misma. "Yo he pasado por donde están ellas, fui una niña y entrené en esa cancha mañana y tarde y recuerdo ver a jugadoras que venían de Euroliga, Eurocopa o Liga Femenina y flipar por conocerlas".

Ella "flipaba" con Amaya Valdemoro, Sancho Little, Lauren Jackson o Maya Moore y ahora, causará esa misma admiración en las jugadoras de una de las canteras que más talento exporta al baloncesto de élite nacional.

"Estaré con ellas para lo que sea, creo que sienten ilusión por conocerme, yo también tuve referentes y creo que ellas sentirán lo mismo por mí", indica la internacional española, que considera que más allá de formar parte de su vida, el club grancanario "tiene un valor muy importante por haber formado a tantas jugadoras que ahora están en la alta competición".

El CB Islas Canarias y la federación insular han preparado un acto en el que se pretende festejar la trayectoria de la canterana más laureada de la historia de la isla. A su impecable trayectoria de clubes y de selección, entre la que destaca la consecución del oro en el Eurobasket de 2019 y su distinción como MVP de la cita, se suma convertirse en la tercera española en lograr un anillo de la WNBA por detrás de Valdemoro y Anna Cruz.

"¿Qué más puedo pedir? Toca seguir trabajando y afrontando más retos", añade.

Después de un periodo de descanso, Ndour ya ha comenzado su andadura en su nuevo equipo, el Reyer Venezia, donde disputará la liga italiana y la Euroliga. "Llevo dos semanas, hemos tenido que cambiar de entrenador y ahora toca trabajar porque nos está faltando algo de ritmo pese a que tenemos grandes jugadoras".

La pívot tiene claro su objetivo y es alcanzar la final a cuatro de la competición europea y pelear así por uno de los títulos que le faltan por conquistar. Además, peleará por proclamarse campeona de los campeonatos domésticos.