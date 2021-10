Astou Ndur logra el anillo de la WNBA con los Chicago Sky

Astou Ndur ha hecho historia este pasado domingo al convertirse en la primera canaria y tercera jugadora española que logra el anillo de la WNBA, tras la victoria del Chicago Sky (80-74) ante el Phoenix Mercury. Amaya Valdemoro y Anna Cruz fueron las primeras hispanas en ganar la competición profesional norteamericana de baloncesto.

Thanks Basketball! Chicago, this is for you! 😎 2021 WNBA CHAMPIONS! 🏆 #WNBA #WNBAFinals pic.twitter.com/cJgqslG17v