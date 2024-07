Edy Tavares y los Juegos Olímpicos: “España es España, da igual donde esté”

El pívot caboverdiano del Real Madrid Walter Edy Tavares ha apuntado este martes que la Selección Española de baloncesto tiene opciones en los Juegos Olímpicos de París, que comienzan en diez días, porque “España es España, da igual donde esté, siempre juega con la cabeza”.

Tavares ha insistido, en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar un campus de verano organizado por el Dreamland Gran Canaria, en que todo el mundo pensaba que no iban a poder volver tras la buena generación que ha ido colgando las botas en los últimos años, “pero al final están ahí, han ganado sobrados, saben jugar y tenemos la mejor liga de Europa, así que eso también juega a su favor”.

El pívot ha señalado también que ve al interior canario Santi Aldama como el “líder” de esta Selección Española y como un jugador “que tiene muchos recursos”, aunque la afición española no le conozca tanto porque dio el salto directamente a las ligas universitarias de Estados Unidos y no llegó a disputar la ACB.

Precisamente, Aldama, como él, estuvo hace unos días en la capital grancanaria visitando su campus de tecnificación y el organizado por el Gran Canaria.

Sobre las jóvenes promesas del futuro, Edy Tavares ha remarcado que siempre es “muy bonito” regresar a la isla que le dio la primera gran oportunidad en el baloncesto para ver cómo los niños se entrenan y poder compartir con ellos consejos y resolver sus dudas.

Preguntas como cuánto mide, qué talla de zapatos usa, qué hizo para crecer y tener su forma física, cuál ha sido el jugador que más le ha costado defender o, incluso, si ficharía por el Barcelona a cambio de 10.000 euros y que le regalaran un coche.

“El objetivo del club siempre ha sido desarrollar el mejor trabajo posible en la cantera, en las categorías inferiores y también en los campus de verano como este, para buscar los futuros del club, los de la Selección Española también, por qué no”, ha ensalzado el pívot caboverdiano, de 32 años.

También ha hablado sobre el flamante fichaje del Dreamland Gran Canaria, el base español Carlos Alocén, quien fuera su compañero en el Real Madrid: “Tiene mucha magia, muchísima energía y ganas de jugar, y eso es lo más importante, y por eso ha dado el paso atrás para buscar un sitio donde se siente cómodo, querido e importante para jugar. Les va a dar muchísimo, tiene muchas ganas de demostrar lo que era antes”.

“Es difícil, cuando estás en un equipo como el Real Madrid, volver de una lesión y no tener esa continuidad y no jugar tanto, porque al final no coges el ritmo que tenías antes, y para él ha sido complicado, pero es un tío que siempre ha tenido una sonrisa en la cara y tiene una mentalidad muy fuerte”, ha detallado Tavares.

Además, ha indicado que la llegada de Alocén a la isla estaba algo así como predestinada, puesto que siempre “hacía bromas sobre mi acento, sobre palabras canarias” y le gusta mucho el acento y los lenguajes. “Creo que lo va a pasar muy bien aquí, porque es un club muy serio, que quiere mucho a la gente, que se preocupa por el progreso de los jugadores, así que estará muy cómodo aquí”, ha concluido.