El exclaretiano David Wood, entre los manifestantes del Capitolio

El exjugador del CB Gran Canaria, David Wood, estuvo presente, el pasado miércoles [6 de enero], entre los partidarios de Donald Trump que se manifestaron a las puertas del Capitolio en Washington.

El que fuera pívot claretiano en la temporada 99-00 formó parte de la protesta en una jornada en la que el Congreso estadounidense debía validar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, y mostró su arrepentimiento horas después de los incidentes ocurridos en las manifestaciones convocadas a las puertas de la sede del poder legislativo en Estados Unidos, con asalto al Capitolio incluido.

Wood, de 2,05 metros y nacido precisamente en Washington, formó parte del denominado Canarias Telecom. El pívot estadounidense fue el elegido por el 'Granca' para suplir al lesionado Kenny Miller en el mes de marzo del 2000 y terminó disputando once partidos con la camiseta claretiana. En su dilatada trayectoria profesional, militó también en varios equipos de la NBA, uno de la Liga italiana y numerosos de la Liga ACB: el Barcelona, el Taugres Vitoria, el Unicaja, el Fuenlabrada o el Murcia.

El que fue pívot del CB Gran Canaria ha mostrado ser un ferviente seguidor de Donald Trump, además de un devoto creyente religioso, que defiende posiciones ultraconservadoras. Horas después de los incidentes pidió disculpas y borró las publicaciones que había realizado en redes sociales.

“He borrado la mayoría de mis publicaciones. Fui a la manifestación del Capitolio y del presidente Trump para rezar. Muchas personas me enviaron mensajes para mantenerlos informados, así que lo viví en streaming porque pensaba que la gente quería ver lo que estaba pasando”, decía en su Facebook.

“Lo encontré extremadamente seguro y rodeado de personas que aman nuestro país. Sin embargo, vi a 10 gritones enojados que podrían ser problemáticos. La gente está enojada porque sus votos no contarán porque los votos ilegales no se echan y no los culpo por eso. No apoyo mucha energía enfadada y no conocía a nadie de los que vi en el Capitolio. No estaba allí para protestar sino para orar y ver. Os quiero a todos”.