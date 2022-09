Exigente debut del Lenovo Tenerife en Manresa

El Lenovo Tenerife estrena este jueves la Liga Endesa 22/23, en su undécima temporada consecutiva en la élite, visitando la siempre difícil cancha del Nou Congost (20:30 hora canaria | Movistar Plus Deportes dial 59).

El Lenovo Tenerife, un proyecto ambicioso para seguir optando a todo

El grupo de Txus Vidorreta se medirá al BAXI Manresa en la reedición de la última final de la Basketball Champions League, resuelta entonces a favor de los aurinegros. Los tinerfeños no podrán contar con Gio Shermadini, por una ruptura fibrilar en el gemelo interno de la pierna derecha; mientras que los del Bages aguardan con la baja de Guillem Pou y varios tocados (Tunde, Pérez y García), por lo que andarán pendientes de su evolución hasta el partido.

Tras una pretemporada atípica, condicionada por la presencia de cinco de sus jugadores en el Eurobasket y la Americup; y la disputa de solo dos amistosos (un triunfo y una derrota ante el Granca), después de que la depresión tropical “Hermine” impidiera el tercero previsto para el domingo pasado ante el Fuenla, el Canarias apelará a las señas de identidad que pretende para su nuevo proyecto.

Los automatismos heredados de la última y sobresaliente campaña, y las buenas sensaciones ya exhibidas en los dos partidos de preparación mencionados, serán el punto de partida para opositar con argumentos al triunfo.

La solidez atrás, minimizar al máximo el número de pérdidas, el criterio en ataque y la energía para ir con todo a la batalla del rebote se antojan factores claves para competir en una cancha donde los tinerfeños perdieron el curso pasado en la prórroga (95-93).

Enfrente, espera un rival complicado, que ha firmado un balance de 3/3 durante su rodaje estival; y una afición volcada totalmente con su equipo. Con Pedro Martínez otra vez al mando de las operaciones desde el banquillo, el BAXI Manresa mantiene a siete jugadores de la última campaña, ocho si contamos al vinculado y ex canarista Musa Sagnia; y seis nuevas incorporaciones.

Dos jugadores con un impacto importante en la última #BasketballCL, esto es, el escolta italiano Giordano Bortolani, cedido por el Olimpia Milano y elegido “Mejor Joven” del último certamen de clubes de FIBA Europa; y el combo zurdo, ex Nymburk, Jerrick Harding, que el último año promedió 19,1 puntos; los ex Andorra, Tyson Pérez y Babatunde Olumuyiwa, dos efectivos tremendamente físicos para la pintura; el pívot formado en Kentucky, Marcus Lee; y el ex Valencia y ex NBA, Justin Hamilton, que regresa a la ACB tras su paso por China, completan una plantilla más que interesante.

El ritmo y oficio en la dirección de Dani Pérez, lo mucho que es capaz de generar al pick and roll; un perímetro con muchos puntos en sus manos; los intangibles de los Valtonen, Steinberg y compañía; y un completo juego interior que combina calidad y músculo, serán solo un botón de muestra de los factores que tendrá que contrarrestar el Lenovo Tenerife.