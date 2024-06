La temporada 2023/2024 será difícil de olvidar para Jonay Ramallo. El jugador del ADEIN Tenerife vivió con pasión la campaña del debut en la Primera División de baloncesto en silla de ruedas y al tiempo tomó parte como entrenador de la escuela inclusiva que la Fundación CB Canarias abrió en el Colegio Camino de la Villa de La Laguna. Acabada la liga y acabado el curso siente la satisfacción del trabajo bien hecho, tanto en un proyecto como en el otro. De todo eso y de más cosas habla en la siguiente entrevista.

Un mes después de acabada la liga, ¿qué reflexión le merece lo conseguido?

“La temporada fue un éxito. Se puede decir que hemos jugado en equipo y eso nos ha ayudado. Acabé bastante contento con la campaña que completamos”.

¿Cuál fue el momento clave de la temporada?

“La temporada no empezó bien, pero la incorporación de Tino a partir del mes de enero se notó bastante. Tino es un puntal. Ese refuerzo se tradujo en una mejora en el juego. Hicimos más equipo si cabe, fue un pilar importante para nuestro crecimiento como grupo”.

Y en lo personal, ¿qué balance hace?

“Un balance bastante bueno. Quedé satisfecho con mi rendimiento. Logré mejorar día a día”.

De cara a la temporada próxima, ¿qué cree usted que necesita el equipo para dar un salto de calidad?

“Dar un salto de calidad pasa por hacer equipo como ocurrió este año. Si queremos llegar más lejos evidentemente debemos hablar de fichajes. En mi opinión, prefiero estar en Segunda o en Primera siendo el equipo que somos, con gente de aquí. Hacer un equipo con gente de fuera no me parecería bien. Hay que partir de conservar lo que ya se tiene, que con eso ya vamos bien”.

¿Cree entonces que la clave podría estar en buscar el equilibrio entre lo que se tiene aquí y lo que puede venir de fuera?

“Está claro que traer a alguien también sirve para aprender, sobre todo si esa personal tiene experiencia. Mi opinión es que no se debe formar un equipo con gente de fuera. Es bueno buscar un respaldo, como ocurrió esta temporada con Biel, que nos echó una mano. Si entrenas toda la semana y al final no juegas porque lo hacen los fichajes que vienen de fuera, pues es lógico que te canses. Se debe buscar el equilibrio”.

¿Hasta que punto la insularidad lastra el proyecto deportivo del ADEIN?

“Se paga muy caro. No todo el mundo está dispuesto a mudarse a Tenerife para jugar y vivir. Nadie quiere abandonar su zona de confort. En la Península es distinto porque las comunicaciones son otras. También nos lastra el tema de los viajes para competir. Es raro que en una salida no te rompan una silla”.

¿Les ha lastrado el tomar parte de una competición con tantos parones: Navidad, febrero, Semana Santa…?

“Se nota y es un inconveniente. El parar tantas semanas en Navidad te obliga casi a empezar de cero. Cuando vas cogiendo el ritmo y haciendo equipo… te llega un nuevo parón. No es lo mismo entrenar y jugar, que solo entrenar. Eso pasa factura”.

¿Por qué conecta tan bien el equipo con la grada?

“Somos el equipo que más gente mueve de la competición. En otros sitios, en la grada solo ves a familiares. Lo de esta temporada con la gente ha sido una locura. Cuando estás jugando notas el calor de la grada. Se ha dado algo muy bonito. No sé cómo hemos llegado a este nivel, pero reitero mi agradecimiento”.

Forma usted parte del equipo de entrenadores que ha venido trabajando en la escuela inclusiva del colegio Camino la Villa. ¿Cómo ha sido la experiencia?

“Es la primera vez tengo una experiencia de ese tipo. La experiencia de tomar parte de este proyecto de baloncesto inclusivo ha sido muy buena en lo personal. He aprendido muchísimo de los niños con los que he tenido la oportunidad de trabajar este curso”.

¿Y en los campus de Navidad y Semana Santa que ha llevado a cabo la Fundación del CB Canarias?

“Pues también he aprendido muchísimo. Quizá he notado más si cabe esa inclusividad de la que hablaba antes. Los niños a estas edades lo absorben todo. Les coges cariño a los chicos porque se establece un vínculo muy especial”.

¿Se ve en el futuro como entrenador?

“No lo sé. No es algo que me haya planteado de momento. Creo que para llegar a ese punto aún me queda muchísimo por aprender”.

¿Qué opinión le merece del papel que está ejerciendo la Fundación del CB Canarias en el proyecto del ADEIN?

“Significa un respaldo muy grande. La Fundación ha aportado muchísimo y ha dado mucha visibilidad al deporte adaptado e inclusivo. Personalmente me ha ayudado muchísimo”.