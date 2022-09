Savané ve prioritario “recuperar la ilusión” en la afición del Gran Canaria

El nuevo presidente del Gran Canaria, Sitapha Savané, ha dicho este miércoles, en el inicio de la campaña para nuevos abonados, que uno de los retos prioritarios a su llegada al cargo es “recuperar la ilusión de la afición” y, con ello, un “factor cancha que se ha ido perdiendo”.

Así lo explicado en el primer día de campaña, en el que jugadores como John Shurna y Khalifa Diop han acompañado a personas que se han acercado al Gran Canaria Arena para sacar su abono, las cuales han podido hablar y sacarse fotografías con ellos.

“El objetivo fundamental es recuperar la afición y la ilusión, acercarnos a ellos, es nuestra prioridad. Venimos de dos años de covid que han alejado a la gente de los pabellones, han cambiado los hábitos y debemos hacer un esfuerzo por estar cerca de la afición”, ha explicado a los periodistas.

Aunque no ha dado a conocer cifras concretas, Savané sí ha informado de que el 80 por ciento de los abonados de la pasada temporada han renovado sus pases y ya han contactado con el resto para “tender la mano” y tratar de aumentar la masa social.

Los precios de la campaña precedente se han mantenido. “Sabemos el momento económico que estamos viviendo, todo ha subido de precio, pero los abonos del Granca no, y además son de los más asequibles de la Liga”, ha resaltado, con precios entre 85 y 114 euros.

El presidente del Gran Canaria ha añadido que los aficionados serán premiados también por su “fidelidad”; de ese modo, los que a mitad de temporada hayan asistido a todos los partidos entrarán en un sorteo con el premio de una comida con los jugadores.

Además, tendrán la opción de ceder su abono a otra persona el día que no puedan ir al pabellón y también podrán optar al premio de esa manera.

Aunque Savané no ha sido aún investido, sí ha sido nombrado presidente de forma oficial y ya ejerce como tal “porque las cosas no pueden esperar, estamos ya en la pretemporada y desde el día de mi presentación he estado trabajando”.

“En esta primera fase quiero escuchar mucho, preguntar aún más y aprender de todas las personas del club para poder tener cuanto antes un diagnóstico muy claro, y a partir de ahí, ir formulando con cada departamento el plan estratégico para en tres años llevar al club donde queremos”, ha explicado.

El dirigente senegalés tiene clara que la prioridad debe estar “con aficionados y patrocinadores, nuestros clientes, porque los clubes deportivos somos empresas”, y anuncia que durante el mes de septiembre impulsarán “otros actos” como el de este miércoles para “incentivar” a las personas a que se abonen.

Otros de los retos consiste en obtener un patrocinador principal: “Hay cosas que estaban en el aire, que no han salido, y ahora es un buen momento para pararnos y abrir el abanico en las personas y empresas a las que acercarnos”.

Savané tiene claro que deben “coger todo lo bueno del aquel pasado del Gran Canaria” y unirlo con una visión “hacia el futuro, de innovación y mejorar no solo la experiencia del día de partido, sino de los aficionados en general, saber lo que quieren y ofrecérselo. Hay muchos sitios donde mirar y buscar inspiración, y trabajaremos para lograrlo”, ha concluido.