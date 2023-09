Canarias implantará el próximo año la cuota cero para autónomos

El Gobierno de Canarias pondrá en marcha a partir del 1 de enero de 2024 la cuota cero para los nuevos autónomos. Se trata de una subvención para las nuevas altas que bonificará al 100% las cotizaciones durante los dos primeros años. En los primeros doce meses, el beneficiario no tendrá que pagar la cuota mensual, independientemente de los ingresos que perciba, pero en los doce meses posteriores deberá tener unos ingresos menores al SMI, es decir, 1.080 euros, para poder mantener la bonificación del 100%.

Se trata de una medida adoptada por varias comunidades después de que en 2024 entre en vigor el nuevo sistema de cotizaciones que hará que el coste de las tarifas dependa de los ingresos obtenidos y que provocará también la subida de la tarifa plaza para los nuevos autónomos de 60 a 80 euros.

Canarias se unirá al grupo de Extremadura, Baleares, Murcia, La Rioja, Andalucía y Madrid, o lo que es lo mismo, las comunidades que han decidido bonificar al 100% la cuota a nuevos autónomos. Los requisitos generales para beneficiarse de esta subvención son no haberse dado de alta como autónomo en los dos últimos años, no tener deudas con la Seguridad Social y Hacienda, no estar en situación de pluriactividad, no ser autónomo colaborador y estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Cabe destacar que algunas comunidades han decidido imponer sus propios requisitos. Por ejemplo, Baleares sólo se proporcionará esta bonificación a autónomos menores de 35 años y mujeres emprendedoras, mientras que La Rioja lo hará sólo durante los primeros doce meses.

A julio de este año, Canarias cuenta con 139.264 autónomos, cifra que representa el 15,8% del total de afiliados totales a la Seguridad Social de la comunidad.

Por sectores, la gran mayoría de los autónomos canarios se dedica a servicios debido al enorme peso del turismo en la economía canaria (81,1% del total), frente al 10,9% que trabaja para la construcción, el 4,3% registrado en agricultura y el 3,6% en industria. La radiografía de los emprendedores del archipiélago también recalca que tres de cada cuatro no cuentan con asalariados, frente al 23,4% que sí tiene empleados a su cargo.

La noticia se ha conocido tras una reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

También, han anunciado una reducción de un 30% de los trámites administrativos que afectan a los autónomos y del tiempo que tardan en completarlos, medida que ahorrará costes al colectivo.

El objetivo de este paquete de medidas específicas es poner a los autónomos “en el centro de la política económica” del Gobierno autonómico, porque “son los que generan empleo y levantan la verja cada día”. “Una administración engorrosa aleja al ciudadano del servicio público y para los emprendedores representa una pérdida de tiempo y dinero”, subrayó Clavijo.

En la misma línea, el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, ha explicado que son los emprendedores “quienes sostienen la economía” de Canarias, por lo que el Gobierno se volcará en “trabajar para ellos”.