Canarias reduce su inflación anual hasta el 3,8% en noviembre, pero los precios de los alimentos siguen creciendo

Canarias mejora, pero el cambio de tendencia logrado este mes de noviembre en la medición de la inflación no será suficiente para cerrar un 2023 que pueda considerarse aceptable. La comunidad autónoma de Canarias es muy probable que este ejercicio anual lo concluya como la región más inflacionista de toda España y además sea aquella en la que más han subido los precios en un epígrafe clave para el bolsillo de los ciudadanos: el de alimentos y bebidas no alcohólicas, donde Canarias ya no será superada, en el plano negativo, por ninguna otra comunidad autónoma y en cuyo grupo de precios, incluso en este noviembre de mejoría en la inflación general, sigue con un comportamiento al alza (+0,2% mensual).

Según los datos estadísticos del IPC de noviembre, servidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias es la región con precios más elevados en su indicador de los últimos 12 meses, el registro interanual, de diciembre de 2022 a noviembre de este año, lo que significa llegar al nivel del 3,8%, frente al 4,3% anual fijado para la referencia de octubre pasado; o sea, 0,5 puntos porcentuales menos. Aquí un registro positivo.

Ese cambio de tendencia se produce, entre otras razones, por las siguientes: el IPC del mes de noviembre cae el 0,2% respecto al mes anterior, octubre de 2023 (en este mes se elevó el 0,6%), y la marcha del grupo fatídico de los alimentos y bebidas no alcohólicas sigue creciendo, pero es verdad que lo hace a un ritmo más soportable, lo que no quita que Canarias obtenga en noviembre la inflación anual (12 últimos meses) más elevada de toda España y la peor evolución de los precios de la cesta de la compra. En estos dos parámetros, por ahora es insuperable.

El IPC en noviembre de 2023, en su cálculo interanual, se situó en España en el 3,2%, por el 3,8% de Canarias (4,3% en octubre), con la inflación subyacente (la que no tiene en cuenta los productos frescos ni los energéticos, que son más inelásticos) en el 4,5% de alza anual. En las islas, el epígrafe de alimentos y bebidas no alcohólicas es el que ha tenido un comportamiento más inflacionista, pero no solo en el archipiélago y dentro de los otros grupos que configuran el IPC, sino en toda España.

La cesta de la compra se ha encarecido en Canarias el 31% desde finales de 2021, en unos dos años, por el alza del 13,3% en ese mismo capítulo y periodo de referencia como cómputo nacional. En los últimos 11 meses, de enero a noviembre de 2023, esos mismos artículos se han encarecido en las islas el 10,1%, frente al 7,3% promedio del país, mientras que en los últimos 12 meses la subida ha sido del 11,1%, por el 9% medido para toda España.

En el mes de noviembre de este año, la inflación se notó sobre todo en el sector de hostelería y restauración, con un empuje de los precios del 0,7%, junto con la cesta de alimentos, cuyo valor empeoro el 0,2%. El resto de epígrafes, en general, tuvieron un comportamiento a la baja, lo que posibilitó que el balance general del mes contribuyera a la caída del IPC en noviembre del 0,2% respecto al mes precedente, con el 3,8% de IPC interanual.