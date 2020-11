Coalición Canaria presenta 140 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado

Coalición Canaria (CC) ha presentado este lunes 140 enmiendas parciales para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 con el objetivo de “pelear” para “salvar el máximo empleo posible y corregir el desaguisado” que a su juicio suponen los actuales Presupuestos, ha señalado en un comunicado Fernando Clavijo, senador por la Comunidad Autónoma.

A pesar de que la semana pasada la enmienda fue rechazada, tanto Clavijo como Rosa Dávila, diputada de la formación nacionalista canaria, han optado por mantener “firme el compromiso de seguir peleando cada una de estas 140 enmiendas”.

CC ha explicado que ha realizado reformas a Presupuestos repartidos en tres bloques: económico, fiscal y articulado. Entre todas, suman un total de 4.000 millones de euros, aunque ambos han subrayado que las enmiendas más importantes son aquellas “imposibles de cuantificar, como las referidas a reactivar la economía canaria, mejorar las posibilidades de las Islas de remontar la crisis y evitar el desempleo”. Por ejemplo, la eliminación de tasas aeroportuarias “permitirá a Canarias competir en mejores condiciones cuando llegue la temporada de verano”, han explicado.

En estos 4.000 millones de euros se incluye “el cumplimiento de la deuda de Carreteras, el 0,8% del fondo europeo de recuperación y resiliencia”, que, además piden que “venga directamente a Canarias y no se sortee entre las comunidades”. En lo que se refiere a los fondos europeos, los nacionalistas recuerdan que el Archipiélago “es el territorio con mayor impacto socioeconómico por la COVID-19”, por lo que inciden en la importancia de “0,8% del fondo de resiliencia”.

Dávila considera que los Presupuestos presentados por Madrid “no se ajustan ni remotamente a la realidad y a las necesidades de Canarias” que, actualmente, cuenta con un “paro disparado y una caída de más de dos dígitos de su PIB”. Asimismo, Clavijo ha asegurado que las enmiendas elaboradas por CC “no responden a criterios políticos” sino a la necesidad de “mejorar la financiación y los recursos de Canarias y preparar a las islas para, en un escenario de prórroga de presupuestos, lograr una salida más rápida para la crisis social y económica” ya que, por el contrario, el Archipiélago se tendrá que enfrentar a una pérdida “incalculable de empleo que puede prolongarse años”.

“Si realmente quieren que los ERTE en Canarias no se conviertan en ERES, es necesario que estas enmiendas salgan adelante y queden recogidas en los presupuestos”, han señalado los nacionalistas. Al mismo tiempo, han incidido en que no se debe permitir "que de los fondos de reconstrucción europeos para los próximos años, solo lleguen a Canarias 29 millones de euros; sería un total desastre”.

"El cero turístico, las cifras de población activa en paro o ERTE y el desempleo juvenil del 61,7% hace imposible que las Islas puedan hacer frente a la situación con un presupuesto que no recoge esa realidad y que reduce al mínimo sus posibilidades de aspirar a los 40.000 millones de los fondos de reconstrucción aprobados por la UE”, aseguran Dávila y Clavijo.

Clavijo recordó que entre las enmiendas presentadas por su formación, se encuentra el reconocimiento de la deuda de Carreteras, que suponen más de 1.000 millones de euros que no se podrán utilizar para crear empleo en Canarias si no está recogida en el presupuesto, según refleja la nota.

“Una adenda o una mención en el presupuesto o una firma en enero no garantiza que el dinero pueda transferirse a Canarias y las Islas ahora mismo no necesitan más promesas; necesita el dinero y si las anualidades no están en el presupuesto que se apruebe no hay posibilidad alguna de que llegue a las Islas”, ha añadido.

Por ello, el senador tinerfeño propone que esta deuda se cobre en “varias anualidades”, lo que permitirá “destinar 200 millones a gasto corriente, elevando así el techo de gasto de la Comunidad y, por otro lado, ampliando el convenio de carreteras ya suscrito en 100 millones durante los próximos cinco años, lo que permitirá agilizar obra y generar empleo en el sector de la construcción”.

Dávila y Clavijo también han señalado la importancia del reconocimiento de las enmiendas destinadas a la Formación Profesional y ambos han mostrado su preocupación, ya que “si no se aprueba, corremos el riesgo de condenar a una generación de jóvenes canarios al paro o a la diáspora”, aseguran.