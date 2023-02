“Copenhague es la nueva capital europea del diseño y Gran Canaria debe estar ahí”

La Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria ha pasado de ser una pasarela de moda local a un evento internacional con la presencia de varios países invitados. El siguiente paso lógico era salir de la isla e integrarse de manera efectiva en los grandes escaparates del diseño europeo. Tras varios años de presencia en la Feria de Mare da Mare italiana la isla da el salto a Copenhague, la nueva capital del diseño del viejo continente. La primera toma de contacto con la pasarela nórdica ha sido una presentación virtual y varias rondas de contactos que han dado como resultado un salto gigantesco: en agosto, varios diseñadores y diseñadoras de la marca Gran Canaria Moda Cálida estarán en la Semana de la Moda de Copenhague en un desfile dedicado al talento isleño. Según señala Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, el objetivo va mucho más allá de colocar los diseños grancanarios en las tiendas. El reto es asentar la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria como el gran referente europeo en su segmento.

-¿Cuál ha sido el camino para llegar a una de las grandes plataformas de la moda internacional?

- Nosotros empezamos a trabajar hace unos años un plan de internacionalización con la Cámara de Comercio de Gran Canaria partiendo de la base de que no podíamos dar palos de ciego. Era muy arriesgado. La Cámara puso a funcionar su experiencia y el primer objetivo fue la única feria de baño de Europa que es Mare da Mare, en Italia. Y la experiencia fue muy buena. Después empezamos nuestra relación con Alemania a través del Fashion Council de Berlín y decidimos hacer una acción de promoción en la semana de la moda berlinesa. Y ahí fue donde fuimos conociendo al resto de los fashion councils de Europa y se gestó la Alianza Europea de la Moda.

-La Alianza Europea de la Moda…

-Sí, y Gran Canaria no sólo es un miembro activo sino que organizamos la primera cumbre de la alianza en octubre del año pasado como previa a la celebración de nuestra semana de la moda de baño. Convocamos a más de una veintena de países de todo el mundo y ahí se fueron tejiendo buenas relaciones con expertas y expertos. En un contexto como éste hay que dejarse asesorar por los mejores. Está claro que como administración pública llevamos 26 años trabajando con la marca y tenemos experiencia. Pero era necesario escuchar a estos expertos sobre las posibilidades de internacionalización. Y ahí nos dijeron que el siguiente paso debía ser Copenhague.

-¿Por qué?

-Porque se está colocando como la capital europea de la moda. Era una oportunidad que Gran Canaria, con nuestro carácter y nuestra especialización en la moda de baño, estuviera ahí en un foro de gran importancia internacional. Pero también creemos que es una oportunidad para que los diseñadores daneses tuvieran a Gran Canaria como marco para abrirse al mundo.

-A la semana de la moda de Copenhague van sólo una treintena de firmas al año. Hay tortas para estar ahí…

-Tienen una pasarela muy atractiva: con una idea rompedora, una infraestructura mínima, un modelo respetuoso con el Medio Ambiente… Funcionan muy bien y con un impacto mediático internacional muy importante. Ahora hay un desfile en un museo, después están una nave industrial y a la siguiente hora en un teatro o en un hotel… No sólo disfrutas de los desfiles, sino que vas descubriendo la ciudad. Es una locura. Y Gran Canaria va a estar dentro de ese programa probablemente con la responsabilidad de abrir el programa.

-Eso es que les ha gustado lo que han visto…

-Sí. Ya lo dijo Cecilie Thorsmark (CEO de la cita danesa): La Semana de la Moda de Gran Canaria es inspiradora para los diseñadores daneses. Y no sólo porque les damos ese espacio para que puedan venir a desfilar a la isla, sino porque la isla ofrece mucho. Se ha creado un vínculo de trabajo muy importante y queremos seguir ahondando ese hueco.

-¿Qué le puede dar Copenhague a Gran Canaria y Gran Canaria a Copenhague?

-Es muy importante crear los espacios para que las marcas y los diseñadores puedan vender su trabajo en el resto del mundo. Pero lo más importante es lograr la internacionalización de nuestra semana de la moda de baño. Y en este sentido lo mejor que ofrecemos a Copenhague es que los diseñadores daneses puedan internacionalizar sus productos aquí de igual manera que los canarios allí. Y Copenhague nos da mucha visibilidad. Ahora estamos trabajando con el Fashion Council de Estados Unidos para que la isla sea el nexo de unión entre Europa y América. Este tipo de eventos nos da la oportunidad de mostrar nuestra ropa de baño y poner de manifiesto que somos únicos. No existe en Europa otra semana de la moda como la de Gran Canaria centrada en un producto tan específico.

-¿Ya se sabe quién va a estar en Dinamarca en agosto?

-Se va a realizar un proceso de selección centrado en las empresas que cumplan los criterios necesarios para operar en este tipo de mercado.

-Me imagino que la expectación será máxima.

-Saben perfectamente que se va a hacer a través de una convocatoria y con unos criterios de selección muy claros. Por ejemplo, no va a ir nadie que no tenga tienda online y una página web. Eso cae de cajón. Estos criterios los estamos fijando con la Cámara a través de su programa de internacionalización y también con las exigencias del Fashion Council danés. Y ahí entran en juego aspectos como la sostenibilidad. No se puede ir con una lycra cualquiera. Se valorará como se produce. Y también desde la Consejería tendremos algo que decir, que para eso llevamos ya 26 años de trabajo con la marca. Hay siete u ocho empresas que pueden acceder a este tipo de misiones.

-¿Son conscientes del impacto mediático que tiene la Semana de la Moda de Copenhague?

-Eso es lo que buscamos. Lo primero, colocar entre la prensa internacional nuestra propia marca Gran Canaria Moda Cálida y nuestra semana de baño; pero es que de manera indirecta también promocionamos nuestra isla. Somos un destino turístico y estar en este tipo de eventos también ayuda.

-¿Van a flipar los daneses en agosto con la moda de baño de Gran Canaria?

-Yo creo que sí. Además, fuimos a visitar el lugar y es ideal. La azotea de un hotel con toda esa arquitectura fantástica detrás. Yo ya podía imaginarme las fotos y creo que va a ser espectacular.

-Internacionalización, diversificación… Parecen mantras eternos que nunca llegan a hacerse realidad. ¿Puede ser la moda una punta de lanza para, de verdad, empezar a diversificar nuestra economía?

-Es cierto que se están dando pasos para romper esa dependencia del turismo. Con todo el tema de los platós de cine y televisión si se saben colocar todas las piezas se va a despegar. Y con la semana de la moda de baño también se crea un complemento. Pero hay que ser realista. Para alcanzar eso que usted plantea hay que trabajar muchos años. Ahora estamos inmersos en la licitación de un estudio para determinar el impacto económico de la moda de baño en Gran Canaria porque queremos tener datos objetivos para poder orientar de manera más certeras las políticas. Queremos saber cuál es el impacto y como se produce. Eso nos va a permitir saber hacia dónde nos dirigimos.

-¿Ya hay algún dato estimado?

-No. Estamos en ello. Lo que sí sabemos es que la Semana de la Moda de Baño del año pasado generó unos retornos de impacto publicitario de catorce millones de Euros. La semana de Copenhague, que es de las más importantes de Europa, genera un impacto de 23 millones. No estamos nada mal…

-¿Cuál va a ser la propuesta que Gran Canaria va a llevar a Copenhague?

-En unos días tendremos una reunión con la Cámara de Comercio para empezar a trabajarlo, pero nuestra intención es tener un gran impacto entre los medios especializados. Pero hay que pensar que sólo con la oportunidad de estar en agosto en un país del norte de Europa ya hay que estar satisfechos. Pero sí que estamos pensando en algunas acciones. Por ejemplo llevar a algunos modelos desde Canarias. Por cuestiones de logística los modelos son daneses, pero queremos que una modelo y un modelo sean de la isla. Mezclar nuestra identidad con los daneses va a ser una nota de valor añadido. Y después plantearemos un desfile muy visual aprovechando esa arquitectura danesa. Va a ser una imagen súper potente.

-En la nueva capital europea de la moda…

-Esa es la clave. Y por eso queremos estar ahí. Gran Canaria Moda Cálida tiene que estar en Copenhague.

-¿Qué fue lo que más le impactó de la semana danesa?

-El concepto de moda tiene una relación directa con su oferta cultural. Con su legado histórico y arquitectónico. No son desfiles. Son performances artísticas que se adaptan a cada uno de los espacios creando un vínculo directo con la ciudad. Es algo maravilloso. Y, la verdad, no creo que haya una semana de la moda como ésta en el resto de Europa. Es única y singular.

-¿Y eso no les anima para sacar a la calle algún desfile de la semana de la moda de Gran Canaria?

-Nuestra semana de la moda es un espectáculo visual impresionante. La gente cuando viene de otros lugares se asombra por la calidad y el impacto de los montajes. El único evento de moda que tiene un formato como el nuestro es el desfile de Victoria Secret en Nueva York: modelos llenas de plumas, luces, música… Copenhague tiene su estilo. Y nosotros el nuestro. No hace falta copiar nada. Está claro que pueden valorarse otras fórmulas, pero ese espectáculo es lo que marca nuestro modelo de marca: calidez; moda de baño… Eso no se debe cambiar.

-Con Dinamarca tendremos una relación de aquí te pillo aquí te mato, o se va a ir a por la relación formal…

-Este año vamos a estar en la Semana de la Moda de Copenhague. Pero es que el año pasado tuvimos en Gran Canaria a una firma danesa y queremos que ese año vengan dos. Vamos con la intención de que se cree una sinergia que posibilite una relación de trabajo estable y constante en el tiempo.

-¿Eso significa que Gran Canaria va a ser una invitada habitual?

-Vamos a ver qué tal sale esta experiencia y ya luego valoraremos. También queremos estar en la Feria Revolver, que es un evento que coexiste con la semana de la moda y que tiene muchísimo público. Ahí también tenemos una oportunidad para marcar diferencias. Pero antes de tomar decisiones hay que evaluar el impacto de cada una de las acciones. Vemos los pros, los contras, los éxitos, los errores… Y con Dinamarca haremos lo mismo.

-¿Y cuál sería ese objetivo de mínimos para hablar de éxito?

-Dejar el listón alto. Que la gente reconozca la valía de la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria. Nuestro objetivo prioritario no es que un diseñador grancanario venda su producto. El objetivo prioritario es consolidar a la Semana de la Moda de Baño como evento de primer nivel en Europa. Y después será estupendo que los diseños de la isla se vendan. Un ejemplo es nuestra participación en Italia: Elena Morales vende en Capri, Chela Cló vende en Noruega… Y está claro que venden gracias a esa presencia de la marca en ferias y eventos internacionales. Y si se venden más productos, pues perfecto, porque trabajamos para eso. Pero nuestro principal objetivo es la marca y nuestra semana de la moda.

-Gran Canaria más allá de la suma de diseñadoras y diseñadores…

-Sí. Nos hemos dado cuenta que esa es la forma de que las empresas progresen. Se ha ido a ferias y más ferias a lo largo de los años y hemos visto que el éxito se incrementa cuando lo que se vende es nuestra semana de la moda. Con Italia pasó eso. El director de Mare da Mare vino a la isla y fue aquí donde se produjeron esos contactos que al final provocan las ventas. Gran Canaria es la que vende.

-Entonces el objetivo es que cuando en Europa se diga moda de baño…

-Se diga Gran Canaria. Y en eso estamos trabajando desde hace muchos años. Es un trabajo difícil e intenso, pero que ya está dando sus frutos. Y eso para la isla supone una promoción económica bestial que va más allá de lo textil.