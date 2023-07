El nuevo Gobierno de Canarias hereda la mejor tasa de paro de los últimos 15 años

La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, de abril-junio de 2023, ha dejado el mejor regalo a Canarias en este mes de julio de tanto calor, pero el Gobierno autonómico durante cuyo mandato se produjeron esos datos no los va a poder disfrutar. Tampoco el Ejecutivo entrante, que no se ha prodigado elogiando unos récords no alcanzados desde 2008 pero que los hereda como punto de partida del que surgirán las comparativas futuras.

Canarias encabeza la creación de empleo en el segundo trimestre y registra la mayor caída del paro del país

Más

Según la EPA, Canarias tiene al cierre de junio una tasa de paro del 15,25%, la más baja de los últimos 15 años, o sea, la mejor desde el año en que estalló la crisis financiera mundial en 2008. Además, las islas vuelven a superarse en población ocupada, con un dato que roza el millón de personas con empleo en las islas.

Las estadísticas de la EPA son abrumadoras: confirman las previsiones del Gobierno cuatripartito que lideró el socialista Ángel Víctor Torres (PSOE), con los apoyos de Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), y confirman la recuperación con fuerza de la economía en el Archipiélago, un proceso que se activó con potencia a mitad del año 2022, con la COVID bajo control y la movilidad restablecida.

Canarias consigue hoy, gracias a la recuperación plena de su principal motor productivo, el turístico (por la contratación laboral privada), y al arrastre de éste en otros sectores (más la consolidación y el aumento del empleo en los servicios públicos autonómicos, sobre todo sanidad, educación y servicios sociales, gracias al impulso de los planes de recuperación del Estado y la UE), su mejor registro absoluto e histórico desde que hay datos comparables del INE, el nunca antes visto, en el capítulo de ocupados (personas con trabajo, con el registro de 999.100 ocupados, 49.700 más que hace un año, +5,2%, y muy cerca del millón de personas), y también su mejor índice relativo en desempleo en los últimos 15 años, justo después del famoso crack mundial de 2008 (la tasa de paro fue del 9,9% en 2007, en el bum inmobiliario que dio paso a la recesión mundial).

Los resultados más relevantes

A modo de resumen, Canarias cierra el segundo trimestre del año con 999.100 ocupados, 49.700 más que hace un año (con una mejora en 12 meses del 5,2%). Esta cifra supone el dato más alto de la serie histórica recogida por el INE desde 2002.

Además, el paro en las islas desciende el 11,2% en doce meses y deja la cifra de desempleados en 179.800 personas, umbral que supone 25.200 parados menos (-12,3%) que hace un año, respecto al segundo trimestre de 2022.

Junto a esas bondades, hay que decir que la tasa de paro desciende el 1,9% respecto al primer trimestre de 2023 y ahora mismo se sitúa en el 15,25%, valor que está 2,5 puntos por debajo del de junio de 2022 y solo 3,65 puntos porcentuales más que la media nacional, que desciende hasta el 11,60%. Otro de los logros isleños en esta EPA es que se rompe el diferencial entre la tasa promedio país y la autonómica canaria, casi siempre por encima de los cinco puntos porcentuales de diferencia en perjuicio del indicador local.

El detalle local de lo reflejado por la EPA

● El número de ocupados en Canarias aumentó en 21.900 personas en el segundo trimestre de 2023 respecto al trimestre anterior (+2,24%) y se sitúa en 999.100. Roza por primera vez el millón de ocupados en Canarias. Es el mayor crecimiento a escala nacional.

● La tasa de empleo se sitúa en 50,31%, el segundo dato más alto desde 2008.

● Por sexos, desciende el empleo en las mujeres en -5.700, mientras que en los hombres aumenta en 27.600 respecto al trimestre anterior.

● El número de asalariados sube en Canarias este trimestre en 23.400. Los que tienen contrato indefinido aumentan en 36.000 y los de contrato temporal disminuyen en -12.600. El sector público aumenta en 1.200 y el sector privado aumenta en 22.300.

● La ocupación aumenta este trimestre en todos los sectores. En los servicios crece en 3.400 ocupados, aumenta en la construcción en 9.700, aumenta en la industria en 2.600, y en la agricultura crece en 6.200.

● El número de parados disminuye este trimestre en -22.700 personas (-11,21%) y se sitúa en 179.800; el dato más bajo desde el cierre de 2008.

● La tasa de paro disminuye respecto al trimestre anterior en casi dos puntos porcentuales y se queda en el 15,25%, situándose en la más baja desde finales de 2008.

● El número de activos refleja una disminución este trimestre en -800, hasta 1.178.900. La población activa aumentó en 24.500 personas respecto al mismo trimestre del año anterior.

● La tasa de actividad se sitúa por encima de la media nacional, con el 59,37%, mientras que la del Estado llega al 58,97%.