Asprocan atribuye a la saturación del mercado por condiciones climatológicas la razón de los bajos precios del plátano

El presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Domingo Martín, ha reconocido que el mercado del plátano atraviesa un periodo de precios bajos debido a la saturación del mercado provocada por condiciones climatológicas que han adelantado la producción.

Martín ha manifestado su preocupación ante la situación actual de los precios del plátano, en el contexto de una protesta convocada para el próximo viernes 8 de noviembre por agricultores que denuncian precios de venta por debajo de los 30 céntimos por kilo, incluso para la categoría de mayor calidad.

La Plataforma por un Precio Justo y Auténtico para el Plátano Canario, debido a esta ya “dramática crisis económica, hacen un desesperado llamamiento a la sociedad para que salga a la calle a defender el campo isleño y participe en nuevas movilizaciones para exigir medidas a los responsables de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Plátano de Canarias, es decir, ASPROCAN, en la comercialización, que es calamitosa, y el Gobierno canario en inspeccionar su correcta gestión”.

Por su parte, denuncian que “los productores llevan años soportando condiciones económicas insostenibles, obligados a vender su plátano por debajo del coste de producción, mientras intermediarios y dirigentes vinculados a la comercialización continúan granjeándose grandes beneficios, lo que amplía una brecha de desigualdad que tiene al borde del colapso a cientos de explotaciones familiares”.

Sin embargo, el presidente de Asprocan ha incidido en que la alta producción de plátanos desde finales de agosto está causada por el adelanto de los ciclos productivos debido a las condiciones climáticas.

“Son kilos que hay que vender, y para venderlos no hay otra cosa que el precio”, ha afirmado Martín, que considera que esta situación no responde a la acción de ninguna parte en particular, sino a un fenómeno de mercado.

Ante las afirmaciones de la Plataforma por un Precio Justo, que sostiene que la saturación se debe a la entrada en producción de nuevas fincas creadas durante la erupción del volcán de La Palma, Martín ha respondido que “si ellos lo pueden demostrar, que lo hagan”, ya que Asprocan no tiene información que respalde esa aseveración.

Según el presidente de la organización, los datos de superficie cultivada de plátanos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias no confirman esta expansión en la producción.

Martín ha reiterado que el fenómeno se debe más a un adelantamiento de los ciclos productivos en las fincas existentes, que están aumentando su rendimiento y produciendo en meses en los que anteriormente no lo hacían.