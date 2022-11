25.000 Euro für Digitalisierung, Nachhaltigkeit und neue Technologien im Straßenverkehr

Die Regierung hat grünes Licht für den königlichen Erlass gegeben, mit dem der Transfer von 110 Millionen Euro an die autonomen Gemeinschaften und die Städte Ceuta und Melilla für die Modernisierung des Straßenverkehrs im Rahmen des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit (PRTR) genehmigt wird.

Die Mittel werden an die autonomen Gemeinschaften und Städte für die Gewährung von Beihilfen an Selbstständige sowie kleine und mittlere private Unternehmen des Straßenpersonenverkehrs und des Straßengüterverkehrs weitergeleitet, um deren Digitalisierung und die Anwendung neuer Technologien zu fördern.

Dieser königliche Erlass, der heute im Ministerrat auf Vorschlag des Ministeriums für Verkehr, Mobilität und städtische Agenda (Mitma) verabschiedet wurde, regelt die Überweisung der 110 Millionen Euro europäischer Konjunkturmittel und genehmigt die Rechtsgrundlagen für Finanzhilfen in einfacher Konkurrenz, an die sich die Autonomen Regionen, Ceuta und Melilla halten müssen, um die Ausschreibungen durchzuführen. Die Autonomen Regionen Ceuta und Melilla haben ab der Gewährung des Zuschusses fünf Monate Zeit, um die Aufforderungen zur Einreichung von Anträgen auf Beihilfen für KMU und Selbstständige zu veröffentlichen.

Die NextGenerationEU-Mittel wurden auf der Grundlage der Bevölkerungszahl verteilt, wie mit den regionalen Regierungen auf der nationalen Verkehrskonferenz am 6. Juli vereinbart.

Bei der Festlegung der förderfähigen Maßnahmen, die in diesem Königlichen Erlass enthalten sind, wurden der Sektor, die Technologieunternehmen im Bereich des Straßenverkehrs und die Autonomen Gemeinschaften einbezogen. Es überrascht nicht, dass die Beihilfe in der im Dezember 2021 mit den Transportunternehmern geschlossenen Vereinbarung enthalten ist, um die Rentabilität des Sektors zu gewährleisten.

Unternehmen modernisieren

Dieses Anreizprogramm zielt darauf ab, die Effizienz der Unternehmen und des Straßenverkehrssystems durch Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Konnektivität, Erneuerung der Systeme und die Einführung neuer Technologien in diesem Sektor zu steigern.

Es wird geschätzt, dass es möglich sein wird, zur Modernisierung von etwa 17.000 KMU mit einer Subvention von bis zu 25.000 Euro pro Unternehmen beizutragen, was zu einer Verbesserung der Effizienz und der Wettbewerbsfähigkeit des Sektors führt und auch die Einhaltung der sektoralen Vorschriften mit der geringstmöglichen Belastung dank der Digitalisierung fördert.

Um die Interoperabilität der Systeme und Prozesse der verschiedenen am Güterverkehr beteiligten Akteure zu erreichen, wurde es als notwendig erachtet, nicht nur die Modernisierung der Straßentransportunternehmen, sondern auch der Transportunternehmen und der Verlader als unverzichtbare Mitglieder der Transportkette zu fördern.

Der Straßenverkehrssektor in Spanien ist stark zersplittert, mit einer beträchtlichen Anzahl kleiner Unternehmen, die weder die Kapazität noch die Mittel haben, ihre Effizienz durch die Einführung neuer Technologien zu verbessern. Aus diesem Grund ist diese Beihilfe für Selbständige und kleine und mittlere Unternehmen bestimmt.

Dienstanbieter

Nach der Veröffentlichung der Aufforderungen zur Einreichung von Anträgen durch die einzelnen Autonomen Gemeinschaften und die Städte Ceuta und Melilla haben die Endbegünstigten der Beihilfe (Selbständige und KMU des Straßenverkehrssektors) bis zum 30. Juni 2024 Zeit, die Beihilfe in der Autonomen Gemeinschaft zu beantragen, in der sie steuerlich ansässig sind, und zwar gemäß dem in den jeweiligen Aufforderungen zur Einreichung von Anträgen festgelegten Verfahren. Die Anträge werden in der strikten Reihenfolge ihrer Einreichung bearbeitet, bis die Mittel ausgeschöpft sind.

Um die Verwaltung der Beihilfen und die Umsetzung der bezuschussten Modernisierungslösungen zu erleichtern, wurde die Figur des Modernisierungslösungsanbieters geschaffen.

So können Unternehmen aus dem technologischen und digitalen Bereich, die Anbieter von Modernisierungslösungen sind, die in dem heute verabschiedeten Königlichen Erlass aufgeführt sind, und die die Voraussetzungen erfüllen, um Anbieter von Modernisie

rungslösungen zu sein, bei der Mitma die Teilnahme am Beihilfeprogramm beantragen. Dies erfolgt über ein Verfahren, das auf der Website des Ministeriums veröffentlicht wird, und nach Veröffentlichung einer Beitrittserklärung. Die Autonomen Regionen, die dies wünschen, können jedoch zusätzliche Bekanntmachungen über den Beitritt zur Bekanntmachung des Ministeriums veröffentlichen.

Nach Abschluss des Verfahrens zur Gewährung der Beihilfe erhält der Endempfänger einen “Scheck moderniza” über den Betrag, der den Maßnahmen entspricht, für die die Beihilfe beantragt wurde.

Der Endbegünstigte muss die gewährte Beihilfe verwenden, um eine der im Königlichen Erlass enthaltenen Modernisierungslösungen in Auftrag zu geben, indem er mit den beteiligten Anbietern von Modernisierungslösungen förmliche Vereinbarungen über die Bereitstellung von Modernisierungslösungen abschließt.

Sobald diese Vereinbarung formalisiert ist, wird die Modernisierungslösung vom Lieferanten bereitgestellt. Die Bezahlung der Dienstleistung erfolgt durch den Endempfänger, indem er den Teil des “Moderniza-Schecks”, der mit der unterzeichneten Vereinbarung verbunden ist, an den Lieferanten abtritt und den entsprechenden Teil der nicht förderfähigen Kosten bezahlt.

Nach der Bereitstellung der Modernisierungslösung muss der Lieferant im Namen des Endempfängers eine Begründung für die durchgeführten Maßnahmen vorlegen.

Förderfähige Modernisierungslösungen

Es wurden neun Kategorien von förderfähigen Modernisierungslösungen festgelegt:

Kategorie 1: Verwaltung von elektronischen Kontrolldokumenten.

Kategorie 2: Intelligentes Fahrtenschreibersystem der zweiten Generation.

Kategorie 3: Integration von elektronischen Kontrolldokumenten in Managementsysteme.

Kategorie 4: Einführung von Unternehmensressourcenplanungssystemen (TMS/ERP).

Kategorie 5: Einführung von Systemen zur Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe (FSS).

Kategorie 6: Verbesserung der landwirtschaftlichen Unterstützungssysteme (FSS).

Kategorie 7: Beihilfen für Personenbeförderungsdienste.

Kategorie 8: Einführung von e-Beschwerdeanwendungen.

Kategorie 9: Verbesserung der Ticketingsysteme.

Der Königliche Erlass legt den Mindestinhalt der förderfähigen Maßnahmen in jeder dieser Kategorien sowie deren Beträge in Abhängigkeit von der Größe des Endbegünstigten, der sie beantragt, fest.

Die Endbegünstigten können bis zu zwei Modernisierungslösungen aus den für ihre Größe und Art der Tätigkeit in Frage kommenden Lösungen auswählen.

Verteilung der Mittel nach autonomen Regionen

Diese Zuschüsse fallen unter die Investition 4, “Förderprogramm für nachhaltigen und digitalen Verkehr” der Komponente 6 “Nachhaltige, sichere und vernetzte Mobilität” des PRTR.

Diese Maßnahme ist Teil der Investitionslinie 15 in Höhe von 220 Millionen Euro, die in zwei Aktionen unterteilt ist:

Maßnahmen zur Digitalisierung der regionalen Verwaltung selbst im Bereich Verkehr, mit einem Budget von 110 Millionen Euro.

Aufruf der autonomen Gemeinschaften und der Städte Ceuta und Melilla zur Unterstützung der Digitalisierung von Personen- und Güterkraftverkehrsunternehmen mit einem Budget von 110 Millionen Euro. Diese Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen werden durch den heute verabschiedeten königlichen Erlass geregelt.