350 Millionen Euro für den Plan Schulgesetz 4.0

Der Minister nahm am XXV. Nationalen Kongress der Familienunternehmen teil und erinnerte daran, dass sich in diesem Jahr 1.092.317 Studenten in der Berufsausbildung befinden, eine historische Zahl, die aber noch weit vom europäischen Durchschnitt entfernt ist.

Die Ministerin für Bildung und Berufsausbildung, Pilar Alegría, hat den Konsens und die Einigung über die Berufsausbildung mit einem Gesetz hervorgehoben, “das über die Zeit Bestand haben wird”.

“Die Berufsbildung liegt im Trend, und das ist eine gute Nachricht für unser Land. Vor allem für junge Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren, die aufgrund ihrer praktischen und kompetenzorientierten Natur sehr attraktiv ist”, sagte Alegría bei der Diskussionsrunde “Zukunft schaffen”. Wirtschaft und Bildung“. Der Minister hob auch die Zusammenarbeit mit der spanischen Regierung hervor, die bereits 230.000 neue Plätze für die Gemeinden finanziert hat, ”die wir weiter aufstocken werden“, sowie die Lehrerausbildung.

Der Minister betonte auch das Engagement der Unternehmen für die Ausbildung und rief die KMU auf, sich ebenfalls an dieser neuen Berufsausbildung zu beteiligen. Sie betonte auch, dass die Ausbildung von jungen Menschen und Arbeitnehmern auch ein Tor zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist.

“Die drei vorrangigen Herausforderungen unseres Bildungssystems sind die Aktualisierung des Bildungsmodells, der Verbleib der Mehrheit der Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren im Bildungssystem und die Reform und Förderung der Berufsausbildung”, erklärte der Minister. Alegría wies darauf hin, dass Bildung junge Menschen auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit vorbereiten sollte. In diesem Zusammenhang wies sie auf die Inhalte zu digitaler Kompetenz und Unternehmertum hin und erläuterte den Plan “School Code 4.0”, in den die Regierung mehr als 350 Millionen Euro investieren wird, damit alle Schüler im Vorschul-, Grundschul- und Sekundarschulbereich das Programmieren lernen.

Vor ihrer Rede am Tisch begleitete die Ministerin S.M. König Felipe VI. bei der offiziellen Eröffnung des Kongresses, an der auch Guillermo Fernández Vara, Präsident der Regionalregierung von Extremadura, teilnahm.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana