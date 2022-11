5 spanische Regionen als Alternative zu Madrid oder Barcelona, um Ihr Start-up zu gründen oder aus der Ferne zu arbeiten, und ihre besten Inkubatoren

Die Kanarischen Inseln

Die Kanarischen Inseln bieten sowohl einheimischen als auch ausländischen Unternehmern viele Vorteile. Dazu gehört der beste Unternehmenssteuersatz in Europa mit nur 4 %. Es sieht auch branchenspezifische Vergünstigungen vor, z. B. Steuerermäßigungen in Höhe von 40 % der Kosten für audiovisuelle Produktionen ausländischer Unternehmen oder Körperschaftssteuerermäßigungen von 37 bis 45 % für Forschung und Entwicklung. Dies ist auf die Kanarische Sonderzone (ZEC) zurückzuführen, der sich Unternehmen anschließen können, um von diesen Vorteilen zu profitieren. Darüber hinaus sind die Kanarischen Inseln aufgrund ihrer geografischen Lage und ihrer Luft- und Seeverbindungen ein natürlicher Knotenpunkt für internationale Verbindungen zwischen Amerika, Europa und Afrika. Außerdem kann ein Start-up oder ein digitaler Nomade auf den Kanarischen Inseln alle Vorteile der europäischen Institutionen genießen, die so nah an Afrika liegen, dass eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf den Kontinent kein Problem darstellt.

Auf den Kanarischen Inseln gibt es mehrere Gründerzentren. Impulsa Ventures hebt sich von seinen Mitbewerbern dadurch ab, dass es Existenzgründern neben finanzieller Unterstützung und anderen Ressourcen, wie z. B. Anleitung zu allen Schritten, die ein Existenzgründer durchlaufen muss, auch professionelle Schulungen anbietet. Impulsa Ventures arbeitet derzeit mit 6 verschiedenen Start-ups in verschiedenen Branchen zusammen, von Human Resources über Big Data bis hin zu Behörden. Im Gegensatz zu anderen Inkubatoren ist er nicht branchenspezifisch, was bedeutet, dass er Start-ups im Allgemeinen helfen kann, Synergien zwischen ihnen zu schaffen.

Andalucía

Andalusien hat sich bemüht, die Bedingungen für Existenzgründer zu verbessern. Dies hat zur Gründung zahlreicher Zentren für Unternehmertum in der gesamten Region geführt, vor allem an Universitäten, die durch Schulungen und Beratung ihre Verbindungen zu Start-ups verbessert haben. Der Regionalrat ist auch daran beteiligt, Start-ups und potenzielle Investoren zusammenzubringen. Bei diesen Investoren handelt es sich um Investmentfonds, Business Angels und andere Investitionsnetze. Das Matching zwischen Start-ups und Investoren findet hauptsächlich bei Alhambra Venture statt, einem auf Start-ups ausgerichteten Investitionsforum. Die Regierung organisiert auch die Roadshow Startup Andalucía, einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Ideen für neue Unternehmen und Start-ups. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält eine Ausbildung, ein Mentoring und internationale Förderung.

Eines der wichtigsten Gründerzentren in Andalusien ist das Minerva-Programm, das seit mehr als 10 Jahren daran arbeitet, Start-ups so schnell wie möglich zur Marktreife zu bringen. In den 10 Jahren seines Bestehens hat es mehr als 200 Projekte in verschiedenen Branchen unterstützt. Sie konzentrieren sich auf die Berufsausbildung als Schlüssel zum Erfolg eines jeden neuen Unternehmens.

Valencia

Die Generalitat Valenciana hat mehrere Programme zur Finanzierung von Projekten zur Förderung des Unternehmertums aufgelegt, wobei der Schwerpunkt auf der Überwindung der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Unternehmertum und Unternehmensgründungen liegt. Das PAEM-Programm zum Beispiel richtet sich speziell an Unternehmerinnen. Außerdem gibt es Programme zur Förderung der Anwerbung lokaler Talente über verschiedene Online-Plattformen und zur Unterstützung bei der Suche nach Büroräumen. Valencia bietet auch leicht zugängliche Steuer- und Rechtsberatung. Diese verschiedenen Programme sollen die ersten Schritte einer Unternehmensgründung erleichtern.

Lanzadera ist Valencias führender Inkubator für Start-ups. Sie konzentrieren sich vor allem auf die Digitalisierung und die Technologiebranche, aber nicht ausschließlich, da sie auch Projekte in den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit in Angriff nehmen. Die Stärke von Lanzadera ist die Vernetzung und Vermittlung von Start-ups mit Investoren und Technologiepartnern sowie die Finanzierung von den ersten Schritten bis zur Marktreife des Unternehmens. Bislang haben sie mehr als 900 Neugründungen beschleunigt.

País Vasco

Das Baskenland ist eine Region mit besonderem Schwerpunkt auf KMU und darunter auch auf Existenzgründern. Im Baskenland können Start-ups bis zu 40.000 Euro an staatlichen Fördermitteln erhalten, um ihre Innovation zu verbessern. Darüber hinaus gibt es eine offizielle Datenbank mit allen Start-ups im Baskenland, die dazu beiträgt, neu gegründete Unternehmen in der Region sichtbar zu machen. Darüber hinaus schafft die boomende Wirtschaft der Region ein gutes Umfeld für neue Wirtschaftszweige und die Anwerbung von Talenten.

BIC-Bizkaia ist eines der am stärksten spezialisierten Gründerzentren in der Region, das sich auf fortschrittliche Fertigung und saubere Technologien spezialisiert hat. Derzeit arbeiten sie mit mehr als 25 Start-ups in diesen Sektoren zusammen. Neben finanzieller Unterstützung und Beratung stellt das BIC seine Infrastrukturen (z. B. Labore) zur Verfügung, die Start-ups bei Bedarf nutzen können.

Galicia

Der Hauptgrund, warum Galicien ein interessantes Ziel für Start-ups ist, ist der Galicia Start-up Congress. Diese Veranstaltung richtet sich an Unternehmer und Investoren, um Kontakte zu knüpfen und Ideen für potenzielle Neugründungen, vor allem im Technologiebereich, auszutauschen. Der Kongress organisiert auch einen Wettbewerb zwischen Start-ups, bei dem drei Gewinner mit finanzieller Unterstützung für ihre Projekte ausgezeichnet werden.

ViaGalicia ist ein Inkubator, der teilweise von der Provinzregierung von Vigo und dem Freihandelskonsortium von Vigo finanziert wird. Sie haben in sechs Jahren fast 80 verschiedene Projekte unterstützt und ihnen insgesamt mehr als 8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt sowie eine professionelle Ausbildung ermöglicht. ViaGalicia ist nicht branchenspezifisch, so dass sich Existenzgründer mit Geschäftsideen für jeden Sektor für eines der Programme bewerben können.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana