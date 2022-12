Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für das Programm für Kreislaufwirtschaft (PERTE) in Höhe von 192 Mio

Das Ministerium für den ökologischen Übergang hat die Ausschreibung für das mit 192 Millionen Euro dotierte Programm PERTE (Circular Economy) veröffentlicht, das am 20. Januar 2023 endet. Die Aufforderung zielt darauf ab, die Nachhaltigkeit in der Industrie durch Zuschüsse für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen zu fördern, die zur Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit von Industrie- und Geschäftsprozessen beitragen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovation des industriellen Gefüges zu verbessern.

Die Maßnahmen, die im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen bezuschusst werden können, sind vier Hauptbereichen zuzuordnen: Verringerung des Verbrauchs an neuen Rohstoffen, Ökodesign, Verbesserung der Abfallbewirtschaftung und digitale Transformation von Prozessen. Mit dieser letzten Linie soll der Einsatz von Technologien wie künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Big Data, Konnektivitätsnetze und 3D-Druck gefördert werden, um die Abfallwirtschaft und die Rückverfolgbarkeit von Produkten und Materialien zu verbessern. Außerdem wird eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Abfallbewirtschaftung festgelegt, die Investitionen in Systeme und Infrastrukturen zur Förderung der Vorbereitung auf die Wiederverwendung und die Entwicklung von Abfallbehandlungssystemen und -infrastrukturen zur Gewinnung von Material für das Recycling umfassen.

Sie bietet auch Zuschüsse für Projekte, die Technologien wie Informationssysteme, Plattformen, Dienste des Internets der Dinge, Big Data, Konnektivitätsnetze, künstliche Intelligenz, 3D-Druck oder Blockchain-Technologie umfassen. Diese Technologien werden die Rückverfolgbarkeit von Produkten, Stoffen, Materialien und Abfällen zu Kontroll- und Überwachungszwecken verbessern, um sichere Produkte zu erhalten und das Recyclingvolumen zu erhöhen.

übersetz von Bella Irene Fernández Santana

