Austausch bewährter Praktiken im Bereich E-Government mit dem estnischen Ministerium für Unternehmertum und Technologie

Die Vereinbarung wurde im Rahmen des Digitalen Gipfels in Tallinn (Estland) getroffen, der am 10. und 11. Oktober 2022 stattfinden wird und bei dem Spanien durch das Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation vertreten war.

Das Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation hat über den Staatssekretär für Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit dem estnischen Ministerium für Unternehmertum und Informationstechnologien eine gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit und zum Austausch bewährter Verfahren im Bereich der digitalen Verwaltung unterzeichnet.

In der gegenwärtigen geopolitischen Situation ist es dringend notwendig, einen digitalen Wandel auf der Grundlage gemeinsamer demokratischer Werte zu schaffen. Bilaterale Bündnisse zwischen Ländern, die sich für eine digitale Revolution einsetzen, die den Menschen dient und die individuellen und kollektiven Rechte wahrt, sind ein notwendiger Schritt in diesem Szenario der internationalen Zusammenarbeit.

Mit Spanien und Estland befinden sich zwei Länder in den Top 10 des Digital Economy and Society Index (DESI) der Europäischen Union: Spanien auf Platz 7 und Estland auf Platz 9. Estland führt die Rangliste beim Indikator Europäische digitale öffentliche Dienste an, während Spanien bei diesem Indikator auf Platz 5 liegt. Beide Staaten haben sich verpflichtet, qualitativ hochwertigere, inklusivere, effizientere und personalisierte digitale öffentliche Maßnahmen und Dienste einzuführen.

Gemäß der Vereinbarung werden das spanische Staatssekretariat für Digitalisierung und künstliche Intelligenz und das Ministerium für Unternehmertum und Informationstechnologien nach Möglichkeiten suchen, beim Austausch von bewährten Verfahren und Projekten in sechs Schlüsselbereichen zusammenzuarbeiten:

Innovation in der digitalen Verwaltung durch Initiativen wie GovTech Labs.

Strategien für die Bereitstellung digitaler Dienste durch mobile Anwendungen.

Einheitliche Bereitstellung digitaler öffentlicher Dienste für die Bürger, unabhängig von der endgültigen Bereitstellung durch verschiedene Verwaltungen.

Strategien zur Verwaltungsvereinfachung und proaktive Verfahren, die auf automatisierte Weise umgesetzt werden, um die Effizienz und Wirksamkeit der Verwaltungen zu verbessern.

Interoperabilität und Verknüpfung von Systemen und Daten zwischen den verschiedenen öffentlichen Verwaltungen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene.

Gewährleistung der Cybersicherheit für öffentliche Dienste sowie Austausch von Cybersicherheitsmaßnahmen, -fähigkeiten, -dienstleistungen und -lösungen für öffentliche Verwaltungen.

Digitaler Gipfel von Tallinn

Spanien war durch das Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation auf dem Tallinn Digital Summit vertreten, einer jährlichen Veranstaltung, die Führungskräfte aus gleichgesinnten und digital fortgeschrittenen Ländern, internationalen Organisationen und dem privaten Sektor zusammenbringt. In Gesprächen, Rundtischgesprächen und Reden haben sie sich mit den größten Herausforderungen im technologischen Bereich sowie mit den Chancen auf dem Weg in eine vernetzte digitale Zukunft befasst.

Auf dem Digitalgipfel von Tallinn im Jahr 2021 wurde die vertrauenswürdige Konnektivität als gemeinsamer konzeptioneller Rahmen vorgestellt, der viele Initiativen demokratischer Länder konsolidieren und verstärken würde. Der diesjährige Gipfel befasste sich nicht nur mit der Frage, wie vertrauenswürdige Konnektivität durch vertrauensbasierte Partnerschaften bereitgestellt werden kann, sondern auch mit Themen wie Energiesicherheit, Cybersicherheit, Anziehung von Investitionen durch öffentlich-private Partnerschaften und modernen Projekten zu digitaler Souveränität, Datenverwaltung, Cloud oder Satelliten.

In diesem Rahmen nahm die Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, Carme Artigas, an der Podiumsdiskussion “Trusted Data in Pursuit of Trusted AI” (Vertrauenswürdige Daten im Streben nach vertrauenswürdiger KI) über Daten als geostrategisches Gut teil, in der sie die spanische Vision in diesem Bereich vorstellte: “Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir die digitale Wirtschaft messen. Wir brauchen Indikatoren, die die Investitionen in Daten und Talente bewerten, nicht nur für die Bilanzen der Unternehmen, sondern auch für unser BIP”.

Das Gipfeltreffen hat Brücken zwischen Regierungen, Finanzinstitutionen, internationalen Organisationen, technischen Experten und Unternehmen des Privatsektors geschlagen, um sicherzustellen, dass demokratische Werte und das Bekenntnis zu Freiheit und Menschenwürde sowie die Rechtsstaatlichkeit in diesem digitalen Wandel die Oberhand gewinnen.

DESI-Index

Der Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI), der von der Europäischen Kommission veröffentlicht wird, ist ein zusammengesetzter Index, der fünf Indikatoren für den digitalen Fortschritt in Europa zusammenfasst und es ermöglicht, die Entwicklung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten zu verfolgen. Diese fünf Indikatoren sind Konnektivität, Humankapital, Internetnutzung, digitale Integration und digitale öffentliche Dienste.

Jedes Jahr werden in den DESI-Berichten die Ergebnisse der Länderfortschritte veröffentlicht, wobei quantitative Daten aus mehr als 30 Indikatoren mit Analysen der in den einzelnen Ländern entwickelten Strategien und bewährten Verfahren kombiniert werden. Dies hilft den Mitgliedstaaten, Bereiche für vorrangige Maßnahmen zu ermitteln, wie z. B. thematische Kapitel, die EU-weite Analysen in den digitalen Bereichen der digitalen Transformation liefern.

Im Jahr 2021 passte die Kommission DESI an, um die beiden wichtigsten politischen Initiativen widerzuspiegeln, die sich in den kommenden Jahren auf die digitale Transformation in der EU auswirken werden: den Resilienz- und Wiederherstellungsmechanismus, den Digitalen Kompass und den Fahrplan für das digitale Jahrzehnt der EU. Um DESI mit den vier Eckpfeilern und den Zielen des Digitalkompasses in Einklang zu bringen, die Methodik zu verbessern und die neuesten technologischen und politischen Entwicklungen zu berücksichtigen, hat die Kommission in der Ausgabe 2021 eine Reihe von Änderungen vorgenommen. Von diesem Jahr an sind die Indikatoren nach den vier Hauptbereichen der Digitalen Dekade der EU gegliedert.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana