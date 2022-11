Das F&E&I-Budget des Ministeriums für Wissenschaft und Innovation erreicht 4 Milliarden Euro

Die Ministerin für Wissenschaft und Innovation, Diana Morant, hat den Haushalt ihres Ministeriums im Entwurf des allgemeinen Staatshaushalts 2023 vorgelegt, der im dritten Jahr in Folge aufgestockt wurde und den größten F&E&I-Haushalt in der Geschichte unseres Landes darstellt.

Der Haushalt des Ministeriums beläuft sich auf 3.991 Mio. EUR und steigt gegenüber dem Vorjahr um fast 4 %. Die Direktinvestitionen in Wissenschaft und Innovation werden ab 2020 fast verdoppelt, was einer Steigerung von 98 % in nur drei Jahren entspricht.

Innerhalb dieser Summe steigt der nationale Haushalt - ohne EU-Mittel - im Vergleich zu 2022 um fast 20 % auf 2,61 Milliarden Euro.

Der Haushalt des Ministeriums für Wissenschaft und Innovation ist der dritthöchste in Bezug auf die strukturellen Ressourcen, hinter dem Verteidigungsministerium und dem Ministerium für Kultur und Sport.

Der Minister erklärte außerdem, dass Spanien mit dieser Investition auf dem richtigen Weg ist, um das neue Gesetz über Wissenschaft, Technologie und Innovation zu erfüllen und das Ziel von 1,25 % öffentlicher Finanzierung von F&E im Verhältnis zum BIP bis 2030 und 3 % zusammen mit privaten Investitionen zu erreichen.

Das wichtigste öffentliche Beschäftigungsangebot der letzten 15 Jahre für den Forschungssektor

Der Minister erklärte, dass diese Budgets darauf abzielen, die Bedingungen für das Forschungspersonal im öffentlichen Wissenschafts- und Innovationssystem zu verbessern.

Im dritten Jahr in Folge wird das Forschungspersonal im Jahr 2023 als vorrangiges Personal für die Beschäftigung im öffentlichen Dienst betrachtet, auch an den öffentlichen Universitäten, mit einer Ersatzquote von 120 %, was bedeutet, dass für 10 Fachleute, die in den Ruhestand gehen, 12 neue eingestellt werden.

Insbesondere dank der 1 983 neuen Stellen für Forscher und technisches Personal in den öffentlichen Forschungseinrichtungen (OPIS), die im Jahr 2023 eingerichtet werden, werden mehr als 12 % ihrer Belegschaft erneuert, und sie werden auch die Zahl ihrer Mitarbeiter erhöhen können.

Talent für Forschung und Innovation in Spanien

Über die öffentliche Beschäftigung hinaus wird das Ministerium für Wissenschaft und Innovation weiterhin die Beihilfen für die Einstellung von promovierten und promovierten Mitarbeitern verstärken und deren Bedingungen verbessern. Insgesamt werden 498 Millionen Euro für 3.850 neue Verträge zwischen 2022 und 2023 bereitgestellt.

Zum einen werden Verträge für Vordoktoranden wie bisher in einer separaten Ausschreibung angeboten, zum anderen werden sie in die Ausschreibung für Projekte der staatlichen Forschungsagentur (AEI) integriert.

Morant kündigte an, dass zusätzlich zu der von der spanischen Regierung geförderten Gehaltserhöhung für alle Beschäftigten des öffentlichen Sektors auch die Ausschreibungen des Ministeriums für Wissenschaft und Innovation für promovierte Forscher eine Gehaltserhöhung erhalten werden.

Das Ministerium hatte ihr Gehalt bereits um 12 % erhöht, nachdem 2019 das Statut des wissenschaftlichen Personals in der Ausbildung verabschiedet worden war, und in der diesjährigen Ausschreibung wird es über die vierjährige Vertragslaufzeit um 7,6 % erhöht.

Im Jahr 2023 wird außerdem eine neue Aufforderung zur Einwerbung und Förderung der Rückkehr hochrangiger Forscher nach Spanien veröffentlicht, die mit 40 Millionen Euro ausgestattet ist, um die Umsetzung und Erfüllung des Plans zur Gewinnung und Bindung wissenschaftlicher und innovativer Talente voranzutreiben.

Morant betonte auch, dass in den Haushaltsplänen für 2023 die mit der Verabschiedung des neuen Wissenschaftsgesetzes geförderten Verbesserungen enthalten sind, wie z. B. die Entschädigung für alle Verträge von Vordoktoranden und Postdoktoranden, die es vorher nicht gab, und die Anerkennung von Fünf- und Sechsjahreszeiträumen.

Neue Projekte des Ministeriums für Wissenschaft und Innovation

Der Minister erläuterte, dass der nationale Haushalt des Ministeriums für Wissenschaft und Innovation ohne europäische Mittel strategische Projekte im Bereich F&E und Innovation fördern wird.

In diesem Sinne werden die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen der Staatlichen Forschungsagentur (AEI) und des Gesundheitsinstituts Carlos III (ISCIII) verstärkt, da die indirekten Kosten von 21 % auf 25 % angehoben, die direkten Kosten jedoch nicht gesenkt werden.

Auf diese Weise werden die Institutionen in der Lage sein, zusätzliche Kosten wie die höhere Vergütung für den unbefristeten Vertrag des neuen Wissenschaftsgesetzes zu tragen.

Darüber hinaus wird das Ministerium für Wissenschaft und Innovation im Jahr 2023 die Spanische Weltraumagentur gründen, die ein Budget von 500 Millionen Euro für Weltraumprogramme verschiedener Ministerien verwalten wird.

In diesem Haushalt ist der spanische Beitrag zur Europäischen Weltraumorganisation enthalten, der von 250 Millionen Euro auf 300 Millionen Euro erhöht wird. Gemäß dem Georenditekriterium der ESA wird sich diese Investition in mehr Möglichkeiten für unsere Industrie niederschlagen, da die spanischen Unternehmen mehr Aufträge von der Agentur erhalten und sich für andere Märkte qualifizieren werden.

Darüber hinaus wird das Wissenschaftsministerium dank der neuen Haushaltsmittel gemeinsam mit der kanarischen Regierung das neue Nationale Zentrum für Vulkanologie und die kooperative Forschung im Bereich der Vulkanologie mit einem anfänglichen Beitrag von 5 Millionen Euro seitens der Zentralregierung fördern.

Der Minister hob auch das entschlossene Engagement der spanischen Regierung bei der Bekämpfung von Bränden in unserem Land hervor. In diesem Zusammenhang wird das Ministerium für Wissenschaft und Innovation 15 Millionen Euro im Rahmen eines innovativen öffentlichen Beschaffungswesens in technologische Lösungen für die Verhütung und das Löschen von Bränden investieren, ein Phänomen, das in unserem Land immer häufiger auftritt und durch den Klimawandel noch verschärft wird.

Stärkung der strategischen Projekte

Morant wies auch darauf hin, dass dank der neuen Haushaltsmittel das strategische Projekt für wirtschaftliche Erholung und Transformation (PERTE) für Vanguard Health gestärkt wird, das die Schaffung eines leistungsstarken Gesundheitssystems auf der Grundlage von Präzisionsmedizin und fortschrittlichen Therapien durch öffentlich-private Zusammenarbeit fördern wird.

Das Ministerium für Wissenschaft und Innovation wird weitere 333 Millionen Euro an öffentlichen Investitionen für diese PERTE bereitstellen, die ursprünglich 982 Millionen Euro an öffentlichen Investitionen und geschätzte 487 Millionen Euro an privaten Investitionen umfasste. Das Gesundheitsministerium wird außerdem weitere 300 Millionen Euro für diese PERTE bereitstellen.

Der größte Teil dieser ursprünglich nicht vorgesehenen Mittel ist für den Industriesektor bestimmt. Darüber hinaus werden 95 Millionen Euro in die Aufforderung zu strategischen Maßnahmen im Gesundheitsbereich fließen, und etwa 32 Millionen Euro werden für einen ergänzenden F&E&I-Plan gewährt, der sich in Zusammenarbeit mit den autonomen Gemeinschaften der Vorreiterrolle im Gesundheitsbereich widmet.

Der öffentliche Beitrag der PERTE für die Luft- und Raumfahrt, der sich ursprünglich auf rund 2.193 Mio. Euro belief und dessen private Investitionen auf rund 2.340 Mio. Euro geschätzt wurden, soll ebenfalls um 180 Mio. Euro erhöht werden.

Diese zusätzlichen Investitionen zielen darauf ab, private Investitionen mit Darlehen zu besseren als den marktüblichen Konditionen zu mobilisieren. Darüber hinaus beinhaltet dieser PERTE die Erhöhung des spanischen Beitrags zur ESA.

Darüber hinaus wird das Ministerium für Wissenschaft und Innovation im Jahr 2023 100 Millionen Euro für PERTE von Chip bereitstellen, um die Forschung im Bereich der Halbleiter zu stärken, der zu den strategisch wichtigsten Sektoren der Europäischen Union gehört.

Ebenso wird das Ministerium für Wissenschaft und Innovation weiterhin die Leitung des FuEuI-Blocks von sechs anderen PERTES übernehmen: Elektrofahrzeug, erneuerbare Energien, Agrar- und Ernährungswirtschaft, neue Sprachen, Schiffbau und Pflegewirtschaft.

Wissenstransfer

Die Ministerin hob auch ihr Engagement für den Wissenstransfer hervor und kündigte an, dass ein neuer Aufruf für Wissenstransfermissionen gestartet wird, der sich an Konsortien richtet, in denen Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam an der Lösung von Herausforderungen arbeiten, um den positiven Kreislauf zwischen Forschung und Entwicklung innovativer Lösungen zu schließen.

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für TRANSMISSIONS ist mit 150 Millionen Euro dotiert und wird gemeinsam vom Zentrum für technologische Entwicklung und Innovation (CDTI) und der AEI bzw. dem ISCIII durchgeführt. Mit diesem Programm sollen Herausforderungen wie Gesundheit und Energieautonomie angegangen werden.

Beschäftigung in Wissenschaft und Innovation

Schließlich erinnerte Morant daran, dass die Regierung trotz der Krise dank des politischen Projekts und der Unterstützung durch die europäischen Fonds des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Widerstandsfähigkeit Arbeitsplätze geschaffen hat.

In Spanien sind derzeit mehr als 20 Millionen Menschen dem Sozialversicherungssystem angeschlossen. Zu den Sektoren, die am stärksten gewachsen sind, gehören Informationstechnologie und Telekommunikation sowie wissenschaftliche und technische Berufe.

Der Minister versicherte, dass von den 700.000 neuen Arbeitsplätzen 200.000 mit FuE&I und den Zukunftssektoren zusammenhängen. “Dank des Engagements dieser Regierung für Forschung, Entwicklung und Innovation sind wir ein besseres Land für die Wissenschaft”, sagte sie.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana