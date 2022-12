Das Generalsekretariat für Industrie und das EOI starten ein Technologiebeobachtungsprojekt in vier strategischen Disziplinen für die spanische und europäische Wirtschaft

Das Generalsekretariat für Industrie und KMU und die Stiftung EOI haben ein Technologiebeobachtungsprojekt ins Leben gerufen, um vier Schlüsseldisziplinen der Transformation der spanischen und europäischen Wirtschaft zu beobachten: die Digitalisierung der industriellen Produktion, die Kreislaufwirtschaft in der Industrie, Technologien für die industrielle Dekarbonisierung und neue Materialien und Rohstoffe.

In den vierteljährlichen Technologiebeobachtungsbulletins werden die neuen Entwicklungen des Stands der Technik in diesen Bereichen sowie einschlägige Nachrichten und der Veranstaltungskalender zu diesen Bereichen gesammelt, die für Industrie, Wissenschaft und öffentliche Verwaltungen von Interesse sein können. Die kürzlich veröffentlichten Bulletins beziehen sich auf das dritte Quartal 2022 und können auf der EOI-Website unter der Rubrik “Forschungspublikationen” kostenlos eingesehen und heruntergeladen werden.

Ziel dieses Projekts ist es, den Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittleren, dabei zu helfen, mit den neuesten Trends und Entwicklungen dieser Technologien Schritt zu halten und Möglichkeiten für ihre Einbindung in ihre Produktionsprozesse zu ermitteln. Außerdem soll es den Zugang zu relevanten Informationen für strategische Entscheidungen im Bereich der technologischen Innovation erleichtern.

Das Generalsekretariat für Industrie und KMU und die Stiftung EOI haben die Bedeutung der Förderung der Technologiebeobachtung in diesen Disziplinen hervorgehoben, um einen nachhaltigen grünen und digitalen Wandel in der spanischen Industrie zu erreichen, der die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessert und zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze im Land beiträgt.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

Dieser Kanal unterstützt Verwaltungseinheiten mit Plänen zum Unternehmertum:

Der Impulsa Startups Channel und der Impulsa Ventures Inkubator richten sich an: 1) Neugründungen, die sich um eine Inkubation bemühen. 2) Berufsbildungszentren oder Universitäten, die das Unternehmertum fördern 3) Lokale Entwicklungsbüros, Räte und öffentliche Einrichtungen mit Plänen zur Förderung des Unternehmertums. 4) Etablierte oder reife Unternehmen des Sektors, die mit einer Startup-Strategie innovativ werden wollen (Corporate Venturing) 5) Investoren oder Risikokapitalgeber, die an Startups und an den Steuervorteilen der Kanarischen Inseln interessiert sind. 6) Start-ups, die sich als ZEC-Unternehmen oder digitale Nomaden niederlassen wollen 7) Öffentliche Einrichtungen, die sich für Unternehmertum und lokale, insulare oder regionale Entwicklung einsetzen. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Geschichte erzählen, gemeinsam auftreten oder ein Ereignis feiern, können Sie sich an startups@canariasahora.com wenden. Sie können sich auch per WhatsApp mit Impulsa Startups unter +34 662 156 672 in Verbindung setzen.