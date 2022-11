Das Ministerium für Wissenschaft und Innovation hat einen Aufruf für Innovationsprojekte im Bereich der personalisierten Medizin veröffentlicht

Das Ministerium für Wissenschaft und Innovation hat heute die Phase der Interessenbekundungen im Vorfeld der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für Innovationsprojekte im Bereich der personalisierten Medizin und neuartiger Therapien im Jahr 2022 eröffnet. Diese Aufforderung ist Teil des PERTE-Programms für zukunftsweisende Gesundheit und wird vom Zentrum für technologische Entwicklung und Innovation (CDTI) und dem Gesundheitsinstitut Carlos III (ISCIII) geleitet.

Es zielt darauf ab, die wissenschaftlichen und unternehmerischen Fähigkeiten zu koordinieren, um schnellere Fortschritte bei der Entwicklung klinischer Diagnostikprodukte für die personalisierte Medizin und neu entstehende strategische Arzneimittel zu erzielen.

Außerdem sollen die Forschungs- und Innovationsanstrengungen im Bereich der öffentlich-privaten Zusammenarbeit auf folgende Herausforderungen ausgerichtet werden: frühere und genauere Diagnosen, innovative und personalisierte Behandlungen sowie verbesserte Überwachung und Rehabilitation chronischer Krankheiten.

Phasen des Anrufs

Phase 1: Interessenbekundungen

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, die von CDTI und ISCIII gemeinsam in getrennten, aber parallelen Bewerbungsverfahren durchgeführt wird, beginnt mit einer ersten Phase von Interessenbekundungen.

In dieser Phase werden gemeinsame Projektbeschreibungen zwischen Unternehmen und Organisationen und Forschungszentren des nationalen Gesundheitssystems eingereicht. Die Interessenbekundungen müssen eine Verpflichtungserklärung der teilnehmenden Einrichtungen zur Teilnahme enthalten.

Die Teilnahme an der Phase der Interessenbekundungen ist eine Voraussetzung für den Zugang zur anschließenden Phase der Finanzierungsanträge, sobald die Aktionen beim ISCIII und CDTI eröffnet wurden.

Alle Interessenbekundungen müssen über die Website des CDTI (www.cdti.es) eingereicht werden.

Stufe 2: Antrag auf Unterstützung

In der Phase des Finanzierungsantrags muss jede Einrichtung, die an einer Interessenbekundung teilgenommen hat, einen separaten Antrag stellen:

Unternehmen, über das CDTI.

öffentliche Forschungseinrichtungen und -zentren des NHS über das ISCIII.

Die jeder Interessenbekundung zugeordnete Codenummer muss in den Finanzierungsanträgen angegeben werden, die vom CDTI und dem ISCIII unabhängig voneinander nach den für ihre jeweiligen Förderinstrumente geltenden Kriterien bewertet werden.

Im Rahmen der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen werden nur Projekte finanziert, bei denen alle Teilnehmer des Konsortiums bewertet wurden und ihre Benennung als Empfänger von CDTI- und ISCIII-Zuschüssen bestätigt wurde.

Profil der gemeinsamen Aktion

Laufzeit der Projekte: 2 Jahre (1/01/23 bis 31/12/24).

Konsortien: 2 bis 6 Einheiten: mindestens ein Unternehmen + ein Forschungszentrum oder eine Organisation.

Die Begünstigten dieser Aktion können öffentliche Einrichtungen im Umfeld des NHS sein, die FuEuI-Aktivitäten in den Bereichen Biomedizin oder Gesundheitswissenschaften und -technologien durchführen. Die Zuschüsse werden für bis zu 100 % der förderfähigen Ausgaben gewährt, und es gibt kein Mindestbudget pro Forschungszentrum oder Organisation.

Der Hauptforscher muss eine förmliche Verbindung zu dem antragstellenden Zentrum haben und darf nicht in mehr als einem Antrag auftreten; der Aufruf zur Einreichung von Anträgen wird vom ISCIII verwaltet.

Finanzierung von Unternehmen

Unternehmen, die rechtsgültig gegründet wurden, über eine eigene Rechtspersönlichkeit und einen Steuerwohnsitz in Spanien verfügen und ein FuE-Projekt in Spanien durchführen, können für Beihilfen in Betracht kommen.

Die Beihilfe ist teilweise rückzahlbar, und zwar bis zu 90 % des förderfähigen Budgets, mit einer nicht rückzahlbaren Tranche von 33 % der Beihilfe. Der Zinssatz für die rückzahlbare Tranche ist der Einjahres-Euribor, der zum Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe festgelegt wird. Das Mindestbudget pro Unternehmen beträgt 175.000 EUR, und der Beihilfeantrag wird vom CDTI verwaltet.

Alle im Rahmen der Aufforderung finanzierten Maßnahmen müssen den Grundsatz der Vermeidung erheblicher Umweltschäden einhalten, was bedeutet, dass bestimmte Bedingungen in Bezug auf die Abschwächung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel, die nachhaltige Nutzung und den Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und Kontrolle der Umweltverschmutzung sowie den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme erfüllt werden müssen.

Antrag auf Beihilfe

Anträge auf Finanzhilfen können über die folgenden Plattformen gestellt werden:

Interessenbekundungen über die CDTI-Website unter https://sede.cdti.gob.es/AreaPublica/home.aspx.

In Kürze können Anträge auf Zuschüsse für NHS-Forschungszentren und -Organisationen über die ISCIII-Website unter https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=700&anio=2022 gestellt werden.

Demnächst können Anträge auf Zuschüsse für Unternehmen über die Website des CDTI unter https://sede.cdti.gob.es/AreaPublica/home.aspx gestellt werden.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana