Die digitale Transformation in Spanien erreicht ihren Höhepunkt

Die Staatssekretärin Carme Artigas nahm an diesem Donnerstag an einem Informationsfrühstück im Rahmen des Forums teil, um über die kurz-, mittel- und langfristigen Investitionen und Veränderungen zu sprechen, die von SEDIA geplant sind. In Zusammenarbeit mit dem EOI und dem Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus hat sie den Start des Programms Digital Generation SMEs vorangetrieben. Der Digitalisierungsgrad der spanischen Wirtschaft ist um fünf Prozentpunkte auf 22 % des BIP gestiegen und könnte bis 2025 um 1,5 bis 2,5 Prozentpunkte pro Jahr zunehmen. Spanien ist das fünft sicherste Land der Welt, führend in Europa im Bereich Quantencomputing und sein digitaler und technologischer Sektor steht für 18 % der geschaffenen Arbeitsplätze. Die spanische Digitalisierungspolitik stützt sich auf Innovation, Unternehmertum und Talent als Hauptantriebskräfte, auf die Reform strategischer Sektoren wie Beschäftigung, Tourismus, Justiz und Gesundheit sowie auf die Menschen.

Am Donnerstag, den 10. November, nahm die Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, Carme Artigas, an einem Frühstücksbriefing im Rahmen des Nueva Economía Forums teil. Dort gab sie einen Überblick über die wichtigsten Aktionslinien von SEDIA und versicherte, dass sich Spanien “in einem optimalen Moment für die digitale Transformation” befindet.

Carme Artigas lieferte einige perspektivische Daten seit der Schaffung des Staatssekretärs für Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Jahr 2020. So ist beispielsweise die Digitalisierung der spanischen Wirtschaft um fünf Prozentpunkte gestiegen und macht nun 22 % des BIP aus. Eine Zahl, die bis 2025 jährlich um 1,5 bis 2,5 Punkte steigen und die Produktivität der KMU um 15 bis 25 % verbessern könnte.

Hingegen liegt Spanien bei den Grundfertigkeiten 10 Punkte über dem EU-Durchschnitt. Auch bei der Integration digitaler Technologien ist eine der größten Verbesserungen zu verzeichnen, mit einem Anstieg um 5 Punkte im Vergleich zu 2021. “Innerhalb von zwei Jahren sind wir im DESI-Index (Digital Economy and Society Index) von Platz 11 auf Platz 7 vorgerückt und haben es geschafft, bei allen Indikatoren der Studie über dem europäischen Durchschnitt zu liegen”, so Artigas.

All dies ist auf wirkungsvolle Maßnahmen zurückzuführen, wie sie der Staatssekretär den Teilnehmern des Forums vorstellte:

Die Digitalisierung der KMU: dank des Programms Digital Kit, für das fast 200.000 Anträge eingegangen sind und das 415 Millionen Euro an europäischen Mitteln in Form eines digitalen Gutscheins verteilt hat, um den Wandel der kleinsten Unternehmen im spanischen Ökosystem zu erleichtern.

Die Integration von KI in Wertschöpfungsketten, mit einer Gesamtunterstützung von mehr als 102 Millionen Euro.

Digitale Bildung, mit einem Gesamtbudget von fast 230 Millionen Euro, wovon Red.es fast 186 Millionen durch EFRE-Mittel beigesteuert hat.

Annäherung der Verwaltung an die Bürger mit Projekten wie Mi Carpeta Ciudadana, das in zwei Monaten mehr als 100.000 Mal heruntergeladen wurde und insgesamt mehr als eine Million Zugriffe verzeichnet.

Investition von 20 Millionen Euro in das Quantencomputing.

Die Investition von 450 Millionen Euro in die Cybersicherheit in den nächsten zwei Jahren, um den Sektor zu stärken und Spanien weiterhin als führend zu positionieren. Es ist derzeit das fünft-sicherste Land der Welt.

2023 Finanzierung von Projekten zur Förderung des digitalen Unternehmertums von Frauen über die ENISA-Linie mit 51 Millionen bis 2023.

Am stärksten steigt die Beschäftigung in Spanien im IT- und Telekommunikationssektor mit einem Zuwachs von 14,8 %.

Startup Law ändert die Spielregeln

Der Staatssekretär wies darauf hin, dass das am 3. November vom Abgeordnetenhaus verabschiedete Gesetz über Startups, dessen Durchgang durch den Senat bereits begonnen hat, “ein wichtiger Schritt” sei, der “die Spielregeln ändert”.

“Es ist das erste Gesetz in Europa, das sich speziell an Start-ups richtet, deren Dynamik sich von derjenigen traditioneller Unternehmen und sogar digitaler KMU unterscheidet. Start-ups konkurrieren vom ersten Tag an auf globaler Ebene um Talente, Investitionen und technologische Neuerungen”, so Artigas.

In Spanien wurden im letzten Jahr 14.000 Start-ups gegründet, und mit dem Gesetz wird erwartet, dass dieser Markt an Zahl und Ehrgeiz zunehmen wird. Das Gesetz unterstreiche, dass das Konjunkturprogramm nicht nur auf Investitionen, sondern auch auf Reformen basiere, so die Ministerin weiter. “Investitionen ohne Reformen sind so, als würde man viel Wasser in die Wüste gießen. Man kann die Spielregeln nicht ändern. Das Startup-Gesetz dient dazu, Spanien als eines der attraktivsten Länder für Investoren, Unternehmer und Talente zu positionieren. Die drei großen Trümpfe auf globaler Ebene”, führte er auf.

In Bezug auf Talente und Menschen kündigte der Staatssekretär die Einrichtung von Universitätslehrstühlen zur Förderung der künstlichen Intelligenz an, denn “Spanien ist ein Nettoexporteur von Talenten, es hat ein sehr hohes akademisches und Forschungsniveau und braucht die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Unternehmen, um dieses Potenzial zu steigern”.

Er wies auch auf andere Projekte hin, wie PERTE Nueva Economía de la Lengua, das Spanien als führend in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz in spanischer Sprache positioniert; die spanische Agentur für die Überwachung der künstlichen Intelligenz, die derzeit ihren Sitz auswählt; die Datenwirtschaft mit einer europäischen Perspektive, “dass die Daten den Bürgern gehören und nicht den multinationalen Konzernen oder Staaten”; und die Entwicklung der Charta der digitalen Rechte und des Nationalen Plans für grüne Algorithmen, zwei Diskussionslinien auf der nächsten OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft, die Spanien im Dezember auf den Kanarischen Inseln zum ersten Mal in Europa ausrichten wird.

Eine Anzeige: KMU der digitalen Generation

Schließlich hat der Staatssekretär für Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Schaffung des Programms “Digital Generation SMEs” angekündigt. Ein Ausbildungsplan, der vom Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation über SEDIA und die EOI, eine dem Industrieministerium angeschlossene Stiftung, mit einer Investition von 365 Millionen Euro bis 2025 entwickelt wurde.

“Es gibt zwei Schulungsprogramme: eines zum Thema kultureller Wandel, das sich an KMU-Manager richtet und 95.000 Teilnehmer erreichen soll, und die Schaffung der Figur des 'Change Agent'”, erklärte er. Mit anderen Worten, ein Mitarbeiter des Unternehmens, der als Wegweiser bei der digitalen Transformation fungiert und dessen Position sich an junge oder arbeitslose Menschen richtet.

Schließlich betonte der Staatssekretär, dass die “Berechnungen, die Spanien in seinem Konjunkturprogramm angestellt hat, richtig waren” und sich bereits positiv auf die Gegenwart, aber auch auf die Zukunft des Landes auswirken. “Dies ist eine Regierung, die etwas tut, und tun bedeutet, eine öffentliche Politik umzusetzen, die sich positiv auf diese technologische, wirtschaftliche und natürlich soziale Entwicklung auswirkt”.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana