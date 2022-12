Die Kanarischen Inseln werden auf der OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft zu einem weltweiten Maßstab für die Digitalisierung

Mehr als 50 Delegationen aus 50 Ländern und 40 hochrangige OECD-Vertreter, darunter Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, sowie ein breites Spektrum führender nationaler und internationaler Unternehmen und KMU werden an der vierten OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft teilnehmen, auf der die Weichen für eine zuverlässigere, integrativere und nachhaltigere digitale Zukunft gestellt werden sollen.

Insgesamt werden vom 13. bis 15. Dezember rund tausend Menschen im Kongresszentrum Expomeloneras in Meloneras, Gran Canaria, zusammenkommen, um globale Aktionsstrategien für eine nachhaltige und integrative digitale Zukunft zu diskutieren und zu analysieren.

Bestätigte Behörden

An der Ministerkonferenz, die gemeinsam vom Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation über den Staatssekretär für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, der Regierung der Kanarischen Inseln und der OECD organisiert wird, nehmen mehrere OECD-Mitgliedsländer und andere eingeladene Länder wie Brasilien, Bulgarien, Kroatien, die Dominikanische Republik, Ägypten, Indonesien, Peru, Rumänien und die Ukraine teil.

Der Unternehmenssektor wird seinerseits durch führende internationale Unternehmen wie Google, Netflix, Microsoft, Amazon, Telefónica, Meta, Johnson & Johnson und L'Oreal sowie durch spanische Arbeitgeberverbände und KMU aus Spanien und den Kanarischen Inseln vertreten sein.

Internationaler Konsens über digitale Rechte in der Gesellschaft

Im Rahmen der Ministerkonferenz werden politische Vertreter aus der ganzen Welt in Sitzungen und Podiumsdiskussionen die Chancen und Risiken der Technologie und ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft analysieren. Ziel ist es, so die Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz (SEDIA), Carme Artigas, “zu einem gemeinsamen Verständnis zu gelangen, eine Erklärung zu verabschieden, die Leitlinien für den Weg in eine digitale Zukunft enthält, und einen internationalen Konsens über digitale Rechte in der Gesellschaft zu erzielen”.

Spaniens digitaler, integrativer und humanistischer Wandel hat unser Land dank der strategischen Vision der Initiative “Digitales Spanien”, der sektoralen Pläne und der Investitionen und Reformen des Konjunkturprogramms zu einem internationalen Bezugspunkt gemacht. Auch die Verabschiedung der Charta der digitalen Rechte und die gesamte Arbeit, die Spanien seit 2021 in diesem Bereich geleistet hat, waren ausschlaggebend für die Ausrichtung dieses multilateralen Treffens - des ersten auf europäischem Boden nach den vorherigen Treffen in Kanada (1998), Südkorea (2008) und Mexiko (2016). Nach den Worten ihres Präsidenten Ángel Víctor Torres sind die Kanarischen Inseln damit zu einem “globalen Maßstab für die Digitalisierung” geworden und positionieren sich auf der Landkarte als digitales Reiseziel auf dem Weg zu einer nachhaltigen, integrativen und wettbewerbsfähigen digitalen Transformation.

Wichtigste Themen

Die während des Gipfels stattfindenden Ministertreffen und Podiumsdiskussionen werden dazu dienen, Strategien für globale Maßnahmen in vier Hauptbereichen zu definieren:

“Digitale Wegbereiter der globalen Wirtschaft”.

“Bessere Gesellschaften aufbauen’’

“Die Menschen an die erste Stelle setzen’’

“Die Macht der KI und neuer Technologien nutzen”.

Diese Themen spiegeln, in den Worten des Botschafters und Ständigen Vertreters Spaniens bei der OECD, Manuel Escudero, “den Wandel wider, den diese Ministerkonferenz innerhalb der OECD in Bezug auf den digitalen Ansatz darstellt, da wir uns von einem defensiven Ansatz, bei dem die Sicherheit des Netzes sowie Fehlinformationen und irreführende Informationen im Vordergrund standen, zu einem positiven Ansatz hinbewegen, der darauf abzielt, die Gegenwart und die Zukunft mit all den Möglichkeiten, die das Netz und die KI bieten, zu betrachten”.

Aktualisierte Tagesordnung

Am heutigen Dienstag, dem 13. Dezember, findet der “Stakeholder-Tag” statt, mit dem die Veranstaltung eröffnet wird. Der Tag beginnt um 9:00 Uhr (Ortszeit) mit einer Podiumsdiskussion von OECD-Akteuren, die von SEDIA, Carme Artigas, und dem stellvertretenden Generalsekretär der OECD eröffnet wird. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wird SEDIA die Medien um 9:45 Uhr im Pressebereich der ExpoMeloneras treffen.

Der Tag wird mit parallelen Sitzungen fortgesetzt, in denen Vertreter der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft, der sozialen Akteure und der technischen Gemeinschaft unter anderem über die Einbeziehung der lateinamerikanischen Vision in die digitale Transformation, die Bedeutung einer hochwertigen Konnektivität oder die verschiedenen nationalen Strategien für disruptive Technologien diskutieren werden.

Am 14. Dezember finden nach der Begrüßung durch die Erste Vizepräsidentin der Regierung und Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Nadia Calviño, und den Generalsekretär der OECD, Mathias Cormann, hochrangige öffentliche Sitzungen statt. Um 11:00 Uhr werden beide eine Pressekonferenz am Eingang des Expomeloneras abhalten. Es wird kein Streaming verfügbar sein.

Um 15.15 Uhr findet ein Familienfoto mit Behörden, Ministern und Delegationsleitern am Haupteingang des Konferenzzentrums statt.

Parallel dazu werden im Rahmen des “Kanarischen Monats der Digitalisierung” acht thematische Sitzungen im Auditorium der ExpoMeloneras abgehalten, um den bisherigen Weg der digitalen Transformation sowie die Herausforderungen und Trends der Zukunft weiter zu vertiefen. Das kürzlich verabschiedete Gesetz über Startups, die Mappe My Citizen, Blockchain, europäische Initiativen zur Unterstützung des technologischen Unternehmertums und die Kanarischen Inseln als Anziehungspunkt für digitale Talente werden einige der Themen sein, die diskutiert werden.

Auf dieser parallelen Tagesordnung, die das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Regierung der Kanarischen Inseln und der spanischen Regierung ist, stehen hochrangige Redner wie der Generalsekretär für digitale Verwaltung, Juan Jesús Torres, der Direktor der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft, Carlos Navarro, und der spanische Botschafter bei der OECD, Manuel Navarro. Diese Sitzungen sind für die breite Öffentlichkeit zugänglich, die sich auf der Website der OECD-Ministerkonferenz anmelden muss.

Am Donnerstag, den 15. Dezember, findet die Abschlussveranstaltung der 4. OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft statt, bei der die Ergebnisse des Treffens vorgestellt, die Erklärung des Ministertreffens veröffentlicht und die Schlussfolgerungen der Ministertreffen vorgelegt werden. Um 16.15 Uhr findet eine gemeinsame Abschlusspressekonferenz der Regierung der Kanarischen Inseln, von SEDIA und der OECD statt. Dieses Treffen mit den Medien wird per Streaming übertragen.

Darüber hinaus wurden in dem einzigartigen Rahmen dieses Branchentreffens auf Gran Canaria zwei wichtige Foren organisiert: das D9+-Treffen unter dem Vorsitz Spaniens, an dem die am stärksten digitalisierten Länder Europas - Belgien, Spanien, Estland, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, die Tschechische Republik und Schweden - teilnehmen, und das B9+-Treffen, ein Treffpunkt für neun D9+-Unternehmen.

Die Anmeldung für die Konferenz erfolgt über den OECD-Registrierungslink: https://www.oecd-events.org/digital-ministerial/es/registration/registration durch Ankreuzen von “Ja” im Feld “Sind Sie Presse?”.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana