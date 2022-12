Die Mobile Week kommt zum ersten Mal auf die Kanarischen Inseln, um die digitale Integration auf den Inseln zu fördern

Die Mobile Week, der Raum, in dem sich Technologie und Gesellschaft verbinden, kommt vom 13. bis 16. Dezember zum ersten Mal auf die Kanarischen Inseln, zeitgleich mit der OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft. Es handelt sich um eine Initiative der Mobile World Capital Barcelona, die gemeinsam mit der Regierung der Kanarischen Inseln und dem Staatssekretär für Digitalisierung und künstliche Intelligenz des Ministeriums für Wirtschaft und digitale Transformation sowie mit Unterstützung von Damm und CaixaBank gefördert wird. Die Mobile Week Canarias findet am 13. und 14. auf Gran Canaria statt, genauer gesagt in Las Palmas de Gran Canaria und San Bartolomé de Tirajana, und am 15. und 16. in Santa Cruz de Tenerife und Adeje.

In jeder Gemeinde wird am Vormittag und am Nachmittag ein Veranstaltungsprogramm mit Workshops, runden Tischen usw. stattfinden. Die Aktivitäten am Vormittag richten sich an das Fachpublikum, die am Nachmittag an die breite Öffentlichkeit.

Offener Raum für Reflexion, der die Digitalisierung in die Gesellschaft integriert

Während dieser vier Tage werden Institutionen, Unternehmen und Bürger zusammenkommen, um sich mit aktuellen digitalen Themen wie digitalen Rechten, den Möglichkeiten der Kanarischen Inseln als digitales Reiseziel für digitale Nomaden und der Frage zu befassen, wie man in den Bereichen Nachhaltigkeit und grüner und digitaler Wandel vorankommen kann.

Konkret wird das Ältere Museum für Wissenschaft und Technik den Beginn der Mobilen Woche in Las Palmas de Gran Canaria beherbergen, mit der institutionellen Eröffnung durch die Regierung der Kanarischen Inseln, SEDIA, MWCapital und den Stadtrat von Las Palmas de Gran Canaria. Die Mobile Woche in San Bartolomé de Tirajana findet im Centro Socio Cultural statt. Auf Teneriffa finden die jeweiligen Mobilen Wochen im Hotel Iberostar Mencey in Santa Cruz de Tenerife und im Centro de Desarrollo Turístico Costa de Adeje in Adeje statt.

Die Veranstaltungen umfassen Präsentationen von Red.es und Incibe zum Thema Cybersicherheit, runde Tische zur Analyse der Entwicklungsmöglichkeiten, die die Kanarischen Inseln den digitalen Nomaden bieten, oder Vorträge über die Auswirkungen der Technologie auf die Jugend sowie kostenlose Workshops und Workshops der Nationalen Beobachtungsstelle für 5G zur digitalen Transformation von KMU.

Die Mobile Week hat drei hochkarätige Kooperationspartner: Learn to Check, das Verifizierungsworkshops anbietet, in denen die Teilnehmer lernen, wie sie falsche Informationen erkennen können; Huawei, das seinen Smart Bus mitbringt, ein Bildungsprojekt, das durch die Schulen des Landes tourt, um digitale Bildung und Verantwortung zu fördern; und Unicef, das die Bürger darüber informiert, wie Technologie einen positiven Einfluss auf Jugendliche haben kann.

Ein Treffpunkt zwischen Technologie und Staatsbürgerschaft

Die Mobile Week hilft den Bürgerinnen und Bürgern, die Digitalisierung in ihr tägliches Leben zu integrieren, und zwar durch verschiedene kostenlose partizipatorische Aktivitäten, die von Konferenzen über Workshops und Debatten bis hin zu Räumen zum Nachdenken reichen. Mit dem Ziel, die digitale Kluft durch die Förderung der digitalen Eingliederung zu überwinden und die digitale Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, bringen sie die Technologie mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen, indem sie die von ihr angebotenen Werkzeuge näher an die sozialen, kulturellen, ethischen und menschlichen Anliegen und Bedürfnisse heranführen.

