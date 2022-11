Digitale Transformation, Energiewende... so lautet die von der Regionalregierung verabschiedete kanarische Strategie für die duale Berufsausbildung

Diese Vereinbarung macht die Inseln zur ersten autonomen Gemeinschaft Spaniens, die über ein Dokument verfügt, das das Organgesetz 3/2022 über die Organisation und Integration der Berufsausbildung weiterentwickelt. Vier Abteilungen der autonomen Exekutive haben sich daran beteiligt: Bildung, Beschäftigung, Tourismus und Landwirtschaft, die unterschiedliche Ausbildungsmodalitäten anbieten.

Die duale Berufsausbildung kombiniert Lehr- und Lernprozesse im Unternehmen und im Bildungszentrum und wird in der Regel abwechselnd durchgeführt. Die Projekte, die im Rahmen dieser Modalität durchgeführt werden, zielen darauf ab, den Schülern die erforderliche spezialisierte und vielseitige Ausbildung zu bieten und die berufliche Bildung näher an die sozioökonomische Realität des Arbeitsmarktes heranzuführen, um dem Bedarf an persönlicher Entwicklung und Qualifizierung in den verschiedenen Produktionssektoren gerecht zu werden.

Ziel dieses Instruments ist es, die Kompetenzen der Menschen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern sowie die Fachausbildung an die unmittelbaren Bedürfnisse des kanarischen Marktes anzupassen, insbesondere in den Bereichen blaue Wirtschaft, digitale Transformation, Energiewende, Kreativwirtschaft und Pflegewirtschaft. Kurz gesagt: Beschleunigung des Übergangs zu einem Modell des lebenslangen Lernens während des gesamten Lebens und stärkere Verknüpfung mit Arbeitsverträgen.

Zu den strategischen Zielen dieser Initiative gehören die Festlegung eines dauerhaften kanarischen Modells für die duale Berufsausbildung, die Förderung des Interesses der Unternehmen an dieser Modalität, die Einbeziehung der Lehrer in diese Art der Ausbildung, die Gewährleistung der Qualität des Lernens, die Schaffung eigener stabiler Regelungen für die Inseln in diesem Bereich, die Aufwertung dieser Art von Qualifikation in der Gesellschaft und die Förderung ihrer Nutzung durch Arbeitsverträge.

Die Förderung der dualen Berufsausbildung ist eine zu Beginn der laufenden Legislaturperiode eingegangene Verpflichtung und ein in der Kanarischen Agenda für nachhaltige Entwicklung 2030 festgelegtes Ziel.

Seit 2019 wurden bereits wichtige Schritte unternommen, wie die Erhöhung der Zahl der Gruppen von 103 im Studienjahr 2020-2021 auf 122 im Studienjahr 2021-2022 und auf die für das Studienjahr 2022-2023 geplanten 205. Außerdem wurden im akademischen Jahr 20/21 zum ersten Mal Stipendien für diese Ausbildungsform zugunsten von etwa 1.000 Studenten mit einem Budget von 500.000 Euro vergeben, ein Betrag, der sich in der gerade zu Ende gegangenen akademischen Periode auf drei Millionen Euro verfünffacht hat. Zu Beginn dieser Legislaturperiode nahmen 733 Unternehmen an der dualen Berufsausbildung teil, im Studienjahr 2020-21 waren es 1.098 und im Jahr 2021-22 werden es 1.373 sein.

Durch die volle Ausweitung des dualen Charakters der Berufsausbildung, der Lehr- und Lernprozesse im Wechsel zwischen Ausbildungszentrum und Unternehmen kombiniert, zielt das unterzeichnete Dokument darauf ab, die junge Bevölkerung zu qualifizieren, mit dem Ziel, ihre berufliche Eingliederung zu erleichtern, um den Abwärtstrend bei der Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen aufrechtzuerhalten, die im Mai im Vergleich zum April nach fünf Monaten der Arbeitsmarktreform um 12 % gesunken ist.

