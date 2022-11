Digitalisierungsschulung für Arbeitslose auf La Palma

Das Arbeitsamt der Kanarischen Inseln (SCE), eine Einrichtung des Ministeriums für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung, gewährt Zuschüsse für 44 Ausbildungsmaßnahmen auf La Palma, vorzugsweise für Arbeitslose im Rahmen des außerordentlichen Plans nach dem Vulkanausbruch, eine Vereinbarung zwischen dem Staat und den regionalen Verwaltungen über einen Gesamtbetrag von 63 Millionen Euro.

Die Mitte Juli von Stadträtin Elena Máñez als Präsidentin des SCE unterzeichnete Aufforderung, die diese Woche auf Wettbewerbsbasis beschlossen wurde, sieht Beihilfen für Ausbildungseinrichtungen mit Einrichtungen im Westen der Insel vor, um Spezialitäten mit oder ohne Berufszertifikat aus der Akte der staatlichen Arbeitsverwaltung (SEPE) zu unterrichten.

Konkret genehmigte die Regionalbehörde die Anträge von sechs Zentren in drei Gemeinden (Santa Cruz de La Palma, Breña Baja und Los Llanos de Aridane), die Ausbildungsmaßnahmen in den Bereichen Digitalisierung, Landwirtschaft, Tourismus, Arbeitssicherheit, Bildung, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Kulturmanagement anbieten, mit einem Gesamtwert von 578.712,45 Euro.

Im Rahmen des außerordentlichen Beschäftigungs- und Ausbildungsplans (PEEF) für La Palma, der Anfang Oktober 2022, weniger als einen Monat nach dem Ausbruch in der Cumbre Vieja, vom Ministerrat genehmigt wurde, entfällt der größte Betrag auf die mit dem Cabildo, den drei am stärksten betroffenen Gemeinden und dem öffentlichen Unternehmen Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) unterzeichneten Vereinbarungen über die Einstellung von fast 1.700 Personen in Höhe von insgesamt 44,4 Millionen Euro sowie auf eine direkte Subvention für Selbstständige und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Höhe von 5,3 Millionen Euro und eine Rahmenvereinbarung mit dem Kanarischen Arbeitgeberverband (Federación Canarias de Empleo y Formación, PEEF) in Höhe von insgesamt 5,3 Millionen Euro. Der größte Betrag entfällt auf die mit dem Cabildo, den drei am stärksten betroffenen Stadtverwaltungen und dem öffentlichen Unternehmen Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) unterzeichneten Vereinbarungen über die Einstellung von fast 1.700 Personen in Höhe von insgesamt 44,4 Millionen Euro sowie auf einen direkten Zuschuss für Selbstständige und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Höhe von 5,3 Millionen Euro, eine Rahmenvereinbarung mit dem Kanarischen Gemeindeverband (Fecam) über die Ausübung von Zuständigkeiten oder Dienstleistungen der 14 Stadtverwaltungen der Insel und eine ergänzende Beihilfe für 1.384 Palmeros und Palmeros in Zeitarbeitsregelung (ERTE) in Höhe von 2,1 Millionen Euro.

Vollständige Liste der 44 Kurse in sechs Zentren in drei Gemeinden auf der Website des Arbeitsamtes der Kanarischen Inseln.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana