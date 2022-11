Einhundert führende Unternehmen der natürlichen Sprachverarbeitung treffen sich auf dem Alliance Forum

Der Sonderbeauftragte für PERTE organisierte in Zusammenarbeit mit der Casa Mediterráneo diese Veranstaltung, bei der Unternehmen, KMU, Start-ups und Forschungsgruppen aus diesem Bereich der künstlichen Intelligenz zusammenkamen, um die Entwicklung von autonomen Übersetzern, Suchmaschinen, persönlichen Assistenten und anderen zu verbessern.

Die Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, Carme Artigas, hat den Wert des Spanischen und der Ko-Amtssprachen im aktuellen Prozess der digitalen Transformation hervorgehoben und betont, wie wichtig es ist, in der technologischen Entwicklung nicht zurückzubleiben.

“Denn die Sprache ist nicht nur ein Mittel, mit dem wir kommunizieren, sondern auch eine Art und Weise, die uns umgebende Wirklichkeit wahrzunehmen, zu konstruieren und zu bewerten”, betonte er in einem aufgezeichneten Beitrag.

Die Sonderkommissarin für die Allianz für die Neue Sprachenwirtschaft, Cristina Gallach, hob ihrerseits den “interessanten” Moment des Wachstums und des Aufschwungs hervor, in dem sich der Sektor der Unternehmen für die Verarbeitung natürlicher Sprache befindet, und betonte, dass man die Gelegenheit durch die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor “nutzen” müsse.

“Diese Konferenz wird uns helfen zu lernen, wohin wir die technische Anwendung der PERTE-Projekte lenken sollten, mit dem Ziel und der Verpflichtung, die Wirtschaft unseres Landes zu transformieren und sowohl das Spanische als auch die Ko-Amtssprachen an ihrem rechtmäßigen Platz zu positionieren”, sagte Gallach.

Die Regionalministerin für Innovation, Hochschulen, Wissenschaft und digitale Gesellschaft der Generalitat Valenciana, Josefina Bueno, betonte ihrerseits, wie wichtig es sei, eine integrative künstliche Intelligenz “von und für Menschen, wettbewerbsfähig und integrativ” zu schaffen, da es sich um eine Technologie handele, die in zahllosen Handlungen, die Menschen tagtäglich ausführen, präsent sei.

Im Laufe des Nachmittags konnten 28 Unternehmen und Forschungsgruppen, die sich mit der Verarbeitung natürlicher Sprache befassen, den Teilnehmern ihre Projekte vorstellen, mit dem Ziel, Ideen und Vorschläge im Ökosystem der Unternehmen des Sektors auszutauschen.

Dieses Treffen ist das erste, das im Rahmen des Forums der Allianz für die Neue Sprachenwirtschaft stattfindet, die Unternehmen aus dem Privatsektor zusammenbringen will, die mit den verschiedenen Bereichen der Neuen Sprachenwirtschaft PERTE in Verbindung stehen.

Da es sich um ein bereichsübergreifendes PERTE handelt, dessen Projekte unter anderem aus den Bereichen Technologie, Wissenschaft, Kultur und Bildung stammen, ist es notwendig, dieses Forum einzurichten, um Ideen und Vorschläge für die Umsetzung der für dieses strategische Projekt geplanten Maßnahmen zu sammeln.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

