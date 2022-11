Fuerteventura steigt mit seinem Technologiepark in die Bereiche Pseudo-Satelliten, Drohnen, Daten und Kommunikation ein

Der Verwaltungsrat des Parque Tecnológico de Fuerteventura SA, MP, unter dem Vorsitz von Sergio Lloret genehmigte in einer Sitzung am 13. September das Budget der Einrichtung, das sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 34 Millionen Euro beläuft, wovon 4 %, d.h. 1,4 Millionen Euro, vom Cabildo de Fuerteventura zur Verfügung gestellt werden und der Rest aus externen Quellen (Europäische Union, spanische Regierung, kanarische Regierung) und den Eigenmitteln der Einrichtung stammt.

Auf diese Weise, so der Präsident Sergio Lloret, “wurde die gesamte Arbeit des Teams des Technologieparks und der verschiedenen Dienststellen des Cabildo von Fuerteventura gewürdigt, denen es mit ihren Bemühungen nicht nur gelungen ist, die Projekte umzusetzen, an denen seit Jahren gearbeitet wurde, sondern auch eine Menge an Finanzmitteln zu erhalten, so dass der Park im Jahr 2023, abgesehen von dem normalen Beitrag des Cabildo und der durchgeführten Kapitalerhöhung, fast vollständig mit dem normalen Beitrag des Cabildo finanziert sein wird, Diese haben dazu beigetragen, dass der Park über den normalen Beitrag des Cabildo und die durchgeführte Kapitalerhöhung hinaus im Jahr 2023 fast vollständig mit externen Mitteln aus den verschiedenen F+E+I-Programmen, an denen die Einrichtung teilnimmt, finanziert wird.

Zu den Projekten des “Canarias Geo Innovation Program 2030” gehört der “Canarias Stratoport for HAPS” auf Fuerteventura, der sich auf die Entwicklung einer Infrastruktur für die Nutzung durch Pseudo-Satellitenplattformen in großer Höhe (HAPS) und Drohnen (UAS) konzentriert.

“Es handelt sich um eines der großen strategischen Projekte, nicht nur für Fuerteventura oder die Kanarischen Inseln, sondern für ganz Spanien, was die Datenverarbeitung, die Kommunikation, die Drohnen und die Pseudo-Satelliten betrifft”, sagte Sergio Lloret nach der Sitzung, in der er über den Stand der Arbeiten an diesem Projekt berichtete, das den lokalen KMU Möglichkeiten und wirtschaftliche und soziale Alternativen eröffnen und hochwertige Arbeitsplätze schaffen wird.

In Anbetracht der Ausführungsberichte, die “darauf hindeuten, dass die Arbeiten zügig voranschreiten”, so Lloret, und in Anbetracht der Tatsache, dass das endgültige Budget die ursprünglich geplanten 8 Millionen Euro übersteigen wird, genehmigte der Verwaltungsrat des Technologieparks einen Antrag an die kanarische Regierung, die ursprüngliche Finanzierung um knapp 1,9 Millionen Euro zu erhöhen, um dieses Projekt zu vollenden, das nach den Worten des Präsidenten des Parks und Ratsmitglieds der Inselregierung “in etwas mehr als einem Jahr Realität sein wird und zweifellos neue Möglichkeiten für die jungen Menschen auf Fuerteventura schaffen wird”.

200 neue Drohnenpiloten ausgebildet

In den kommenden Wochen werden auch die Arbeiten am ISSEC-Mehrzweckgebäude beginnen, einem Zentrum für die Entwicklung innovativer Missionen und Lösungen in den Bereichen Notfälle, Sicherheit, biologische Vielfalt, Logistik, sicherer und intelligenter Tourismus, Infrastrukturkontrolle und andere öffentliche Aufgaben.

Parallel zur Entwicklung der Infrastrukturen des “Canarias Stratoport for HAPS” hat der Technologiepark mehrere Ausbildungsprojekte initiiert, um das Feld der Möglichkeiten im Zusammenhang mit dieser Initiative zu erschließen.

Dank dieser Maßnahmen wurden bereits mehr als 200 neue Drohnenpiloten ausgebildet, die nun die Möglichkeit haben, sich beruflich weiterzuentwickeln, und 400 Personen werden voraussichtlich zwischen der zweiten Hälfte des Jahres 2022 und der ersten Hälfte des Jahres 2023 zu fortgeschrittenen Drohnenpiloten ausgebildet.

Canarias Geo Innovation Program 2030 und seine Entwicklungsprojekte werden vom Cabildo von Fuerteventura, dem FDCAN-Fonds der Regierung der Kanarischen Inseln, dem EFRE-Fonds der Europäischen Union und dem Recovery and Resilience Mechanism (RRM) des Next Generation EU-Fonds sowie dem Recovery, Transformation and Resilience Plan, Spain Can kofinanziert; und wird vom Ministerium für Wissenschaft und Innovation und der Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACIISI, einer Einrichtung des Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias (Regionales Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung), unterstützt und begleitet.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana