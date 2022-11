Integrative Investitionsinstrumente für von Frauen geführte Start-ups für eine widerstandsfähigere, innovativere und ausgewogenere Wirtschaft

Wenn wir an Hilfen und Subventionen für Unternehmerinnen denken, finden wir in Spanien als Referenz das Unternehmensförderungsprogramm für Frauen (PAEM) und die Mikrokredite für Frauen der Handelskammern, die Informationen und Beratung zu verschiedenen Finanzierungslinien durch Mikrokredite ohne Sicherheiten von bis zu 25.000 Euro anbieten. Das Programm wurde im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Fraueninstitut und der MICROBANK entwickelt.

W&W Sabiduría de Mujer“, das angesehene Frauen mit erfolgreicher Erfahrung (Mentorinnen) mit Unternehmerinnen, die ihre Unterstützung benötigen (Mentorinnen), zusammenbringt und die Teilnahme an einem Forum für Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch ermöglicht, oder das Programm Desafío Mujer Rural” sind weitere Ressourcen, die Frauen zur Verfügung stehen, die ein Unternehmen oder ein Start-up gründen oder leiten wollen. Das Hauptproblem ist jedoch der Zugang zu Finanzmitteln.

Immer mehr führende Risikokapitalgeberinnen in Europa fordern mehr Kapital für von Frauen geführte Unternehmen, um die Interessen von Frauen in der Investorengemeinschaft zu stärken und von Frauen gegründete Start-ups zu unterstützen.

Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern bei Risikokapital für von Frauen geführte Startups

Das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern beim Risikokapital ist offensichtlich, und trotz des Bewusstseins für dieses Problem sind die Zahlen immer noch erschreckend. “Die Welt funktioniert standardmäßig, und der Standard ist männlich”, sagte Kinga Stanislawska, geschäftsführende Gesellschafterin von Experior VC und Gründerin der Branchengruppe European Women in Venture Capital.

“Frauen haben die Fähigkeiten, den Hintergrund und die Netzwerke, um erfolgreich in Start-ups zu investieren, aber wir werden nicht auf Augenhöhe mit unseren männlichen Kollegen behandelt. Ein kürzlich von European Women in VC veröffentlichter Bericht hat ergeben, dass ein Haupthindernis für die Geschlechterparität bei von Frauen geführten Start-ups der Mangel an weiblichen Partnern in europäischen Risikokapitalfirmen ist. Während die VC-Firmen auf der unteren Ebene Fortschritte gemacht haben, hat sich die Entscheidungsgewalt auf der oberen Ebene nicht verändert. Daten von 2016 bis 2020 zeigen, dass nur 10 % der europäischen VC-Firmen ein gemischtes Führungsteam an der Spitze haben.

Das Knowledge4lnnovation Forum und Collabwith haben im Jahr 2021 eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter vorgelegt, die sich insbesondere auf von Frauen geführte Risikokapitalfonds und von Frauen geführte Start-ups beziehen. Überwindung der geschlechtsspezifischen Investitionslücke für eine widerstandsfähigere, innovativere, integrativere und ausgewogenere Wirtschaft“ lautet der Titel dieses Berichts, in dem es heißt: ”Ein Schritt zur Erschließung des Potenzials von Investorinnen, Unternehmerinnen und Innovatorinnen. Wir befassen uns mit dem Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern in den Bereichen Unternehmertum und Investitionen und insbesondere mit dem Ökosystem für Start-ups und Scale-ups. Wir wissen, dass 30 % der Unternehmer Frauen sind. Sie erhalten jedoch 27 % der verfügbaren Mittel, und mit der Pandemie ist diese Zahl sogar auf 1 % gesunken.

“Wir fragen uns ständig, wie wir unsere Wirtschaft verbessern können, und unser Problem ist, dass die Hälfte unserer Bevölkerung keinen Zugang zu Geschäftsmöglichkeiten hat. Jeder, der in der Wirtschaft tätig ist, muss dies gemeinsam angehen. Innovationsökosysteme sind ein Schlüsselelement, sie sind die Drehscheibe zwischen Hochschulen, Start-ups, Mentoren, Investoren, Forschungszentren usw.”

Spielt das Geschlecht des Investors eine Rolle für den Erfolg von Unternehmerinnen?

Kaisa Snellman, Isabelle Solal haben im Mai 2022 die Studie “Does investor gender matter for the success of women entrepreneurs? Geschlechtsspezifische Homophilie und das Stigma der Inkompetenz in der unternehmerischen Finanzwelt”. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass “die Ermutigung von Frauen, andere Frauen zu unterstützen und in sie zu investieren, oft als mögliche Lösung für das anhaltende Geschlechtergefälle in vielen Branchen, einschließlich des wachstumsstarken Unternehmertums, präsentiert wurde. Eine solche Unterstützung ist zweifellos von Vorteil, insbesondere in einem von Männern dominierten Umfeld, da sie Frauen Möglichkeiten eröffnen kann, die ihnen sonst verwehrt bleiben.

Snellman und Solal sind jedoch der Meinung, dass “die potenziell damit verbundenen Kosten nicht genau bekannt sind. Wir stellen die These auf, dass potenzielle Investoren die Kompetenz einer Unternehmerin als Schlüsselfaktor für eine Investitionsentscheidung in der Frühphase außer Acht lassen könnten, wenn die Investition von einer Frau stammt. Infolgedessen kann es für von Frauen unterstützte Unternehmerinnen schwierig sein, zusätzliche Mittel von neuen Investoren zu erhalten, was das langfristige Wachstum und Überleben ihrer Unternehmen gefährdet.

“Wir fanden heraus, dass von Frauen gegründete Unternehmen weniger wahrscheinlich eine zweite Runde von Folge-Risikokapital aufnehmen, wenn ihre erste Runde nur weibliche Investoren umfasste, verglichen mit von Frauen gegründeten Unternehmen, die eine erste Finanzierungsrunde von männlichen oder männlichen und weiblichen VC-Partnern aufnahmen. Bei Unternehmen mit ausschließlich männlichen Gründerteams gab es keinen vergleichbaren geschlechtsspezifischen Effekt”, so die Autoren.

In einer anschließenden experimentellen Studie konnten wir nachweisen, dass weibliche Gründerinnen bei identischen Geschäftsgesprächen schlechtere Bewertungen erhielten, wenn sie angaben, zuvor von einer weiblichen Investorin investiert worden zu sein, verglichen mit männlichen Gründern und mit männlichen Gründern, die von Investoren beiderlei Geschlechts unterstützt wurden. Darüber hinaus konnten wir zeigen, dass diese Frauen als weniger kompetent wahrgenommen wurden und dass dieser Kompetenzabschlag ihre niedrigeren Pitch-Werte erklärte.

“Zusammengenommen liefern unsere Ergebnisse überzeugende Beweise dafür, dass die Unterstützung durch andere Frauen von Bewertern negativ wahrgenommen werden kann, was zu einer Verringerung der Kompetenz einer Frau führt, was sich langfristig auf ihre Leistungs- und Erfolgsfähigkeit auswirkt”, schließen Isabelle Solal und Kaisa Snellman.

