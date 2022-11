Junge Landwirte, die ein Unternehmen gründen wollen, können dies dank des Programms für ländliche Entwicklung auf den Kanarischen Inseln tun

Das Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei der Kanarischen Regierung hat im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums der Kanarischen Inseln die Gewährung dieser Beihilfe in Höhe von insgesamt 6.481.000 Euro veröffentlicht, die sich auf einen jährlichen Betrag von 3.202.000 Euro für das Jahr 2022 und 3.278.000 Euro für das kommende Jahr 2023 verteilen. Auf diese Weise können junge Landwirte auf den Kanarischen Inseln, die sich in diesem Sektor niederlassen wollen, nun Zugang zu dieser Subventionslinie der Regionalregierung haben, um ihre Tätigkeit mit größerer finanzieller Unterstützung ausüben zu können.

Alicia Vanoostende erklärt, dass die Beihilfen, die in Höhe von mehr als drei Millionen für die Jahre 2022 bzw. 2023 verteilt werden, “jungen Menschen, die sich selbstständig machen wollen, Unterstützung bieten und das Überleben des Sektors sichern.

Mit diesen Subventionen will die Regionalregierung dem Generationswechsel auf dem Lande einen neuen Impuls geben, um das Überleben eines wichtigen Sektors auf den Inseln zu stärken und zu sichern. Junge Menschen, die Eigentümer oder Miteigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebs im Alter zwischen 18 und 41 Jahren sind, können nun diese vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung aus ELER-Mitteln kofinanzierte Beihilfe erhalten.

Die Ministerin für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei der kanarischen Regierung, Alicia Vanoostende, erklärte, dass diese Subventionen “einen wichtigen Impuls für das Unternehmertum junger Menschen in einem Sektor darstellen, der für die kanarische Wirtschaft lebenswichtig ist und war”. “Darüber hinaus werden sie zur Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe beitragen, um den aktuellen Bedürfnissen des Sektors gerecht zu werden und seinen Fortbestand zu sichern”.

Die Begünstigten müssen die öffentliche Urkunde vorlegen und die geforderten Unterlagen und Schulungen innerhalb von 10 Tagen nach der Veröffentlichung an der Anschlagtafel der Autonomen Gemeinschaft am 22. September vorlegen. Sie können die vollständige Veröffentlichung der Entschließung unter folgendem Link einsehen: https://bit.ly/3reBoGR

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

