Mitma erhält Bewerbungen von 21 Universitäten, um 100 Kurse über Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Bereich Verkehr und Mobilität anzubieten. Die Universitäten beantragen fast 15 Millionen Euro aus den europäischen NextGenerationEU-Fonds, um Ausbildungsmaßnahmen zu finanzieren, die auf den Erwerb und die Verbesserung beruflicher Kompetenzen abzielen.

Die vorgestellten Kurse mit insgesamt 347 Ausgaben richten sich an Studenten, Arbeitslose und Fachleute, die bereits in diesem Sektor arbeiten oder arbeiten wollen. Ziel der Aufforderung, die mit 10,5 Millionen Euro im Rahmen des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit ausgestattet ist, ist es, bis zum 30. Juni 2025 etwa 3.945 Studenten auszubilden. Die Aufforderung ist Teil eines Zuschussprogramms mit einem Gesamtbudget von 33 Millionen Euro, mit dem bis 2026 insgesamt 11.835 Personen ausgebildet werden sollen.

Das Ministerium für Verkehr, Mobilität und städtische Agenda (Mitma) hat die erste Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen für das Programm zur Gewährung von Zuschüssen an Hochschulen für Ausbildungskurse in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Bereich Verkehr und Mobilität abgeschlossen. Bis zu 21 spanische Universitäten, sowohl öffentliche als auch private, haben 14,9 Millionen Euro aus den europäischen NextGenerationEU-Fonds beantragt, um Fortbildungsmaßnahmen zu finanzieren, die auf den Erwerb und die Verbesserung beruflicher Kompetenzen abzielen; das sind 42 % mehr als das für die Ausschreibung vorgesehene Budget.

Konkret haben die Universitäten 27 Anträge zur Finanzierung von bis zu 100 verschiedenen Ausbildungsmaßnahmen mit insgesamt 347 Ausgaben eingereicht. Bei den meisten der vorgeschlagenen Kurse handelt es sich um 15 ECTS (Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen), einige sind jedoch 20, 30 oder sogar 60 Credits wert.

Die Kurse richten sich an Studenten, Arbeitslose und Berufstätige, die bereits in diesem Sektor arbeiten oder arbeiten möchten und die Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz sind oder eine Aufenthaltsgenehmigung für das spanische Staatsgebiet besitzen.

Ziel dieser ersten Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen im Rahmen der Komponente 19 des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit (PRTR) ist es, bis zum 30. Juni 2025 etwa 3 945 Studenten auszubilden, wie in der Verordnung TMA/780/2022 vom 21. Juli festgelegt, die die rechtlichen Grundlagen für die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen schafft.

Nächste Schritte

Die Mitma beginnt nun mit der Prüfung der eingereichten Anträge. Da es sich um eine wettbewerbsorientierte Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen handelt, werden die Kursvorschläge, die die höchste Punktzahl erreichen, anhand mehrerer Bewertungskriterien ausgewählt, wie z. B. dem Inhalt des Bildungsangebots, dem räumlichen Geltungsbereich der Bildungsmaßnahmen (im Falle von Präsenz- und gemischten Kursen), der Anzahl der Ausgaben, dem Enddatum und dem Profil der Studenten, die Zugang zu den Kursen haben.

Nach der Bewilligung der Stipendien werden die Zuschüsse in einer einzigen Vorauszahlung ausgezahlt, sofern die Universität eine Bürgschaft in Höhe von 100 % der zugewiesenen Beihilfe übernommen hat.

Es ist vorgesehen, dass nach Abschluss dieses ersten Aufrufs die Liste der Fortbildungsmaßnahmen, für die diese Zuschüsse gewährt wurden, auf der Mitma-Website veröffentlicht wird, so dass sich alle, die sich für diese Kurse anmelden möchten, über das gesamte Fortbildungsangebot informieren können.

Künftige Anrufe

Das Programm zur Förderung von Ausbildungskursen für digitale Kompetenzen und Nachhaltigkeit im Bereich Verkehr und Mobilität, zu dem dieser erste Aufruf zur Einreichung von Anträgen gehört, ist mit einem Gesamtbudget von 33 Millionen Euro ausgestattet. Ziel der Zuschüsse ist es, bis zum 31. Dezember 2025 insgesamt 11 835 Personen auszubilden, damit sie die digitalen Kompetenzen entwickeln und erwerben können, die die Gesellschaft und die Unternehmen des Verkehrs- und Mobilitätssektors benötigen, um die Herausforderungen zu meistern und die Chancen der digitalen Wirtschaft zu nutzen.

Künftige Rechtsgrundlagen und Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind für andere Arten von außeruniversitären Ausbildungszentren als Begünstigte geplant.

