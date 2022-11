Laureano Pérez, Generaldirektor für Wirtschaftsförderung der Kanarischen Regierung: “Wir wollen Fondsmanager ermutigen, in kanarische Start-ups zu investieren”

Laureano Pérez Rodríguez ist Generaldirektor der Wirtschaftsförderung der Kanarischen Regierung, die für die Förderung, Unterstützung und Beteiligung an Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit sowie für die Gründung, Niederlassung und Konsolidierung von Unternehmen auf den Kanarischen Inseln zuständig ist. Laureano Pérez hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft der Universität Complutense Madrid.

F.Wie geht Ihre Abteilung mit der bevorstehenden Verabschiedung eines Gesetzes um, das zum ersten Mal in Spanien Start-ups einen anderen rechtlichen Status verleiht als dem traditionellen Unternehmertum?

Laureano Pérez.Wir arbeiten an mehreren Linien: einige dienen der Unterstützung des Unternehmertums im Allgemeinen, andere sind auf Innovatoren ausgerichtet. Im Gegenzug haben wir eine Reihe von Treffen mit Akteuren aus dem Bereich der Unternehmensgründungen einberufen, um ihr Feedback einzuholen und einige der Ideen und Vorschläge zu erörtern, die Organisationen wie Emerge und andere private Akteure für das Gesetz über Unternehmensgründungen hatten, das nun in Arbeit ist. Wir unterstützen auch internationale Missionen, die eine Referenz für das unternehmerische Ökosystem darstellen, und wir fördern die Beschleunigung von Startups auf den Kanarischen Inseln.

Wir haben zum Beispiel am Web Summit in Lissabon, am Europe Startup Summit, am Mobile World Congress in Barcelona und an der RePeople Conference teilgenommen, einer jährlichen Veranstaltung, die die Kanarischen Inseln als Treffpunkt für Technologieunternehmen positionieren soll. Außerdem haben wir in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Afrika das erste Programm zur Unterstützung der Internationalisierung von Start-ups gestartet. Wir arbeiten auch mit der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft (ACIISI) zusammen. In Anbetracht der Tatsache, dass das Regionalministerium über Bereiche wie Wissen, Internationalisierung und andere so unterschiedliche Kompetenzen verfügt, legen wir stets großen Wert auf die Koordinierung, damit die Bemühungen nicht verwässert werden und ein größerer Nutzen entsteht. In diesem Sinne glaube ich, dass wir Fortschritte machen, insbesondere durch PROEXCA.

Was Sodecan anbelangt, so haben wir die Darlehen von Canarias Financia. Financia 1“ wurde im Mai 2020 ins Leben gerufen, und wir haben die Darlehen, die bereits in der Vergangenheit gewährt wurden, bewertet und verwaltet, da es noch ausstehende Darlehen aus früheren Finanzierungszeiträumen gibt. Wir haben bewertet, wie die Finanzinstrumente zur Unterstützung von Start-ups für FuE-Innovationen funktionieren, und entschieden, welche der im letzten operationellen Programm enthaltenen Finanzinstrumente wir für das neue Programm 2021-2027 fördern möchten.

F. Aus welcher Abteilung stammt dieses Programm?

L.P. Das ist das operationelle Programm der Regierung, in dem wir Vorschläge zu den Finanzinstrumenten gemacht haben. Wir hatten die Idee, einen Fonds zu fördern oder einzurichten, um Co-Investitionen in diese Art von Unternehmensinitiativen zu unterstützen und dabei die Instrumente beizubehalten, die sich unserer Meinung nach im Rahmen des derzeit geltenden “Canarias Financia 1” bewährt haben. Es handelt sich um Instrumente, die im Prinzip funktionieren. Bei der Vergabe von Darlehen wird stets die Größe des Ökosystems für Unternehmensgründungen auf den Kanarischen Inseln berücksichtigt. Wir haben auch schon seit einiger Zeit Olympo-Boxen, insbesondere bei der Handelskammer von Teneriffa. Es ist ein Programm, das sich bei der Entwicklung von Start-ups bewährt hat. Jedes Jahr haben wir es weiter unterstützt und versucht, die Finanzierung zu verbessern.

Wir haben auch an einem gemeinsamen Projekt mit der Handelskammer von Gran Canaria teilgenommen: Habitat Startup Gran Canaria. Dieses Projekt wurde im Jahr 2020 ins Leben gerufen, und es wurden drei Ausgaben mit einer Dauer von sechs Monaten durchgeführt. In jeder der beiden Ausgaben haben bisher fünf Startups profitiert.

Darüber hinaus arbeiten wir an Fragen, die mit der Begleitung zu tun haben. Wir sind uns darüber im Klaren, dass dieser Schritt zumindest in den ersten Lebensjahren eines Unternehmens von grundlegender Bedeutung ist. Die Idee kann noch so gut sein, das Projekt noch so gut, aber ohne Beratung zu bestimmten Fragen im Zusammenhang mit der Suche nach einer Finanzierung oder dem Geschäftsmodell werden sie wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Wir haben Mentoring- und Follow-up-Unterstützungsprogramme mit den vier Handelskammern. Wir unterstützen auch die One-Stop-Shops: Wir glauben, dass sie die Gründung eines Unternehmens erleichtern, insbesondere für den Einzelunternehmer.

F. Ich glaube, dass One-Stop-Shops unerlässlich sind, um zu verhindern, dass sieben von zehn Start-ups scheitern und ihre Geschäftsmodelle nicht skalierbar sind. Mit einem kleinen Kniff und der richtigen Ausbildung könnte sie verbessert werden. Deshalb bin ich der Meinung, dass One-Stop-Shops an der Skalierbarkeit und der Digitalisierungskomponente von Unternehmensprojekten arbeiten und gleichzeitig ein Treffpunkt sein sollten, so dass die Projekte eher von Teams als von Einzelpersonen angegangen werden. Was ist Ihre Meinung?

L.P. Bei der Wirtschaftsförderung legen wir stets Wert auf die Bewertung der Ergebnisse, um festzustellen, ob es sich lohnt, diese Linien beizubehalten oder ob es besser ist, sie zu ändern und neue Kanäle zu schaffen. Wir arbeiten seit einiger Zeit an einer Art kanarischem Incentive, dessen Förderlinie sich an Unternehmen im Allgemeinen richtet. Die Idee ist, dass sie über einen längeren Zeitraum offen bleibt, dass sie nicht wettbewerbsorientiert ist, dass sie mit dem neuen Finanzierungszeitraum verbunden ist, dass die Unternehmen ihre Anträge entsprechend ihrem Investitionsbedarf einreichen können und dass alle paar Monate über die Anträge entschieden wird.

In einer der letzten Sitzungen der Follow-up-Kommission des One-Stop-Shops in Santa Cruz de Tenerife habe ich sie gebeten zu prüfen, welche der registrierten Unternehmen im Laufe der Jahre noch am Leben sind. Von den 873 untersuchten Unternehmen waren 563 noch immer registriert, die 2019 gegründet wurden. Nach diesen Jahren - von 2019 bis 2022 und unter Berücksichtigung der dazwischen liegenden Pandemie - gaben 32 % der 310 Abgemeldeten als Grund kognitive Gründe an, während 21 % erfolglos als Angestellte angefangen hatten. Als Nächstes nannten 19 % mangelnde Nachfrage, 10 % fehlende finanzielle Mittel, 6 % persönliche Gründe, 2 % hatten das Gefühl, es nicht gut geschafft zu haben, und weitere 2 % sagten, dass sie die Erfahrung der Selbständigkeit nicht mochten. Kurz gesagt, wenn wir nicht evaluieren und wissen, was mit all den Unternehmen, denen wir geholfen haben, geschehen ist, egal welcher Art, können wir nicht wissen, ob die Instrumente funktionieren oder nicht. Vor allem, weil sich herausstellen könnte, dass wir Geld an Unternehmen gegeben haben, die in ein, zwei oder drei Jahren nicht mehr existieren.

F. Einer der Punkte, auf die sich das Gesetz Crea y Crece konzentriert, ist die Erweiterung der Finanzierungskanäle jenseits des traditionellen Bankwesens (Mikrofinanzierung, Crowdfunding, private Investitionsvehikel usw.) für Unternehmen, die mit Finanzierungsinitiativen nicht vertraut sind. Außerdem gibt es auf den Kanarischen Inseln keine Investitionsforen, auf denen sich Startups präsentieren können.

L.P. Das ist in der Tat der Fall. Wir wissen, dass dies der Fall ist. Wir haben auch mit einigen der auf den Kanarischen Inseln tätigen Fonds, wie Archipélago Next und Bbooster-Dyrecto, oder mit Fondsmanagern wie Draper B1 Kontakt aufgenommen. Wir haben bereits eine Linie entworfen, obwohl wir die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen noch entwickeln, um Fondsmanager zu ermutigen, in kanarische Startups oder Startups, die sich auf den Kanarischen Inseln niederlassen wollen, zu investieren. Bislang gibt es in Spanien nirgendwo sonst spezifische Beihilfen für Fondsmanager auf der Grundlage der einzelnen von ihnen ausgestellten Eintrittskarten. Wir legen einen Prozentsatz der Beihilfe für diese Manager fest, um sie zu ermutigen, auf dem Archipel zu investieren oder ihre Investitionen zu erleichtern. In dem von der Regierung genehmigten Haushaltsentwurf ist ein spezieller Posten vorgesehen, mit dem wir diese Hilfe im Jahr 2023 umsetzen wollen. Auf den Kanarischen Inseln ist es schwierig, Mittel zu erhalten, selbst für kleine Projekte, da die Bürokratie und die Tatsache, dass Europa eine Reihe von Verfahrenshandbüchern verlangt, die Unternehmen von der Beantragung von Mitteln abschrecken können. Wir haben also stürmische Zeiten hinter uns. Wir haben über die COVID, die Nothilfe auf La Palma, mehr als 1,230 Millionen Euro an Hilfen verwaltet, d.h. Hilfen für Notfälle, für die uns manchmal die Zeit und die Mittel fehlen und die wir für die Zukunft für strategisch wichtig halten.