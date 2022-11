Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Inseln, Ziel von Aciisi IPI2022

Ein kanarisches Beratungsunternehmen, das sich an der Ausschreibung des Ministeriums für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung für die Eingliederung von innovativem Personal in das Produktionsgefüge (IPI2022) beteiligt hat, schlägt die Kanarischen Inseln als Vorreiter für die Dekarbonisierung der Wirtschaft mit einem technologischen Projekt vor, das einen neuen Geschäftszweig in dieser Richtung eröffnen und die Entwicklung weiterer Initiativen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Inseln fördern wird.

Das Unternehmen heißt Ecosistemas Virtuales y Modulares (EVM) und wurde vom CIDE-Netzwerk der Allgemeinen Stiftung der Universität La Laguna in Sachen Innovation beraten, mit dem es den IPI-Zuschuss verwaltete, um das Team um einen spezialisierten Technologen zu erweitern, der zur Entwicklung des Projekts “Decarbonisation Engineering” beitragen sollte. Das Projekt als Dienstleistung wird die Entwicklung und Durchführung von FuEuI-Aktivitäten fördern, die auf die Dekarbonisierung der Wirtschaft ausgerichtet sind und sich aus dieser Philosophie ableiten.

Diese Beratungstätigkeit hat ihnen geholfen, die Strategie des künftigen Geschäftsbereichs Dekarbonisierung zu vertiefen und seine Vision und Mission festzulegen. Die erste besteht darin, EVM durch die Entwicklung von Energielösungen und umweltfreundlichen digitalen Produkten, die Energie sparen und die Umweltbelastung verringern, als Referenzunternehmen für die Anwendung von Energieeffizienzlösungen zu etablieren.

Die Vision: Dekarbonisierung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu einem Bestandteil der Gesellschaft zu machen, und zwar durch ein verantwortungsvolles Management auf der Grundlage wirtschaftlicher, technischer, ethischer und ökologischer Kriterien, wobei stets ein hohes Maß an Spezialisierung, Qualität, Erfahrung und Unabhängigkeit gewahrt werden soll.

EVM beteiligt sich zusammen mit dem CIDE-Netzwerk an anderen öffentlichen Initiativen, wie dem Programm für Innovationsmanager. Sowohl die IPI-Aufforderung als auch das CIDE-Netz sind Teil der Förderlinien für Unternehmen, Einzelpersonen und Einrichtungen in den Bereichen Innovation und Technologie für das Jahr 2022, die vom regionalen Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung gefördert werden. Diese Maßnahmen werden durch das operationelle EFRE-Programm 2014-2020 der Kanarischen Inseln und den ESF 2014-2020 der Kanarischen Inseln kofinanziert.

Das CIDE-Netz ist auch ein Instrument für spezialisierte Aufmerksamkeit und kostenlose Beratung zu Unternehmertum, Innovation und digitaler Transformation, das den Unternehmen auf den Kanarischen Inseln vom regionalen Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung über die Kanarische Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft (ACIISI) zur Verfügung gestellt und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit einem Kofinanzierungssatz von 85 % im Rahmen des operationellen EFRE-Programms der Kanarischen Inseln 2014-2020 kofinanziert wird.

Der Aufruf der Kanarischen Regierung zur Vergabe von IPI-Zuschüssen 2022 stellt mehr als 1,3 Millionen Euro zur Verfügung, um die Beschäftigung von Fachkräften mit hoher Spezialisierung und exzellenten Fähigkeiten zu fördern, die als Technologen an FuEuI-Aktivitäten von Unternehmen teilnehmen, Innovation und Wissen unterstützen und Investitionen im Privatsektor anregen.

Diese Aciisi-Initiative zielt unter anderem darauf ab, die Innovation im Produktions- und Unternehmensgefüge der Kanarischen Inseln zu fördern, die Verbindung zwischen technologischer Nachfrage und Angebot zu verbessern und die Zusammenarbeit und Koordinierung in der wissenschaftlichen Forschung und Innovation zwischen der Verwaltung, den Unternehmen, den Universitäten und den Forschungszentren der Inseln zu fördern.

