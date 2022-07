La deuxième phase du programme Digital Kit démarre avec un investissement de 500 millions d'euros pour les PME de trois à neuf employés.

Parmi les avancées importantes réalisées ces derniers mois dans le domaine de la numérisation figure le déploiement du plan Kit numérique, dont le premier appel à candidatures a été sollicité à ce jour par plus de 65 000 PME comptant entre 10 et 49 travailleurs, soit environ une entreprise sur deux de ce groupe. Quelque 18 000 bons numériques ont déjà été accordés.

Avant la fin du mois, la deuxième phase du plan devrait être lancée, destinée aux entreprises comptant entre 3 et 9 travailleurs, avec un investissement de 500 millions d'euros. Concrètement, en ce qui concerne la numérisation des petites entreprises, des microentreprises et des travailleurs indépendants, le plan de relance prévoit d'allouer un volume d'investissement public de 3 067 millions d'euros sur la période 2021-2023 pour le déploiement d'un ensemble de solutions numériques déjà disponibles sur le marché (“ Kit numérique ”) dans le tissu productif des petites entreprises, des microentreprises et des travailleurs indépendants de l'économie espagnole.

Le programme Digital Kit vise à accorder des aides aux petites entreprises, aux micro-entreprises et aux indépendants pour l'adoption de solutions de numérisation disponibles sur le marché. Les bénéficiaires recevront une aide en fonction de leur taille, mesurée par le nombre d'employés.

Le droit de perception découlant de la résolution d'octroi est appelé “bon numérique”. Ce “bon numérique” ne peut pas être payé tant que l'agent numérique, au nom du bénéficiaire et étant le bénéficiaire ultimement responsable, ne présente pas le justificatif correspondant de l'exécution de l'activité pour laquelle la subvention est accordée et que l'organisme d'attribution considère que la subvention est justifiée.

Trois types d'agents seront impliqués dans la gestion du programme: (1) les entreprises bénéficiaires, qui recevront l'aide pour incorporer les solutions numériques, (2) les agents de numérisation, qui fourniront les services correspondants ou installeront les solutions numériques correspondantes, et (3) les entités collaboratrices, qui collaboreront à la gestion de l'aide au nom et pour le compte de l'organisme subventionnaire.

Le bénéficiaire doit utiliser l'aide accordée, dont le droit au paiement est connu sous le nom de “bon numérique”, pour contracter une ou plusieurs des solutions de numérisation disponibles dans le catalogue de solutions de numérisation du programme inclus dans la plateforme Acelera pyme , en formalisant des contrats de fourniture de solutions de numérisation avec les agents de numérisation adhérents.

À cette fin, le catalogue des solutions de numérisation du programme fournira des mécanismes pour traiter les demandes des entités souhaitant agir en tant qu'agent de numérisation membre et pour qu'elles publient de manière transparente la référence à leur offre de solutions de numérisation afin qu'elles soient accessibles aux bénéficiaires.