Francisco Espinosa sur l'importance de la formation professionnelle pour l'esprit d'entreprise

Francisco Espinosa, fondateur et PDG d'INNVERTUUR se distingue par la dualité de son profil, il n'est pas un investisseur typique. En plus de connaître parfaitement le monde du financement, il a une grande vocation pour l'entrepreneuriat des startups. Il affirme qu'il croit pleinement à la formation professionnelle (FP) et que l'essentiel est d'être en recyclage continu. Il assure que le talent n'a pas de limites et affirme que le potentiel des îles Canaries est de se faire connaître davantage au niveau international.

P: En guise d'introduction, qu'est-ce qui ressort le plus de votre profil ?

R: La résilience, la persévérance. J'ai plutôt un profil d'investisseur, mais la réalité est que je viens avec un caractère et une vocation passionnée pour l'entrepreneuriat. J'ai monté et créé de nombreux projets dans ma vie, de nombreuses entreprises dans des secteurs très divers. La capacité d'apprendre de ces erreurs et de refaire surface et de tirer parti de toute l'expérience acquise.

P: Avez-vous eu une expérience dans le domaine de l'incubation universitaire ?

R: Pas dans le domaine de l'incubation universitaire, non. J'ai eu quelque chose de similaire à Denium, qui est un incubateur, où viennent des personnes aux profils différents et dont beaucoup sont des étudiants universitaires. En outre, j'ai enseigné pendant un an dans le master en entrepreneuriat de l'Université de Séville et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes très intéressantes qui avaient ce gène avec l'entrepreneuriat.

P: A une personne qui vient d'être diplômée de l'université, quel conseil donnerait-elle avant de créer une startup ?

R: Il faut bien analyser le produit. Vous devez trouver la solution à un problème sur le marché. Vous devez évaluer et connaître tous les concurrents. L'analyse du marché est quelque chose de constant et doit être mise à jour.

Vous devez également avoir une bonne planification financière. Souvent, le problème vient du fait que la monétisation n'est pas bien pensée. Le plan financier doit être l'outil de votre journée et de votre vie.

P: Vu qu'il est de plus en plus difficile de trouver du travail en Espagne, surtout pour les jeunes, pensez-vous que c'est une erreur de créer une entreprise par nécessité ?

R: Non, pas du tout. Regardez si nous l'analysons, beaucoup de grands projets sont nés en temps de crise. La nécessité est souvent ce petit coup de pouce dont on a besoin pour faire le saut dans le vide. Il y a beaucoup de gens qui finissent par entreprendre par nécessité et cela finit par être leur moment.

P: Avant de créer une startup/entreprise, faites-vous une validation préalable ?

R: Au cours de ces deux dernières années, nous avons travaillé à la préparation de notre thèse d'investissement et surtout à une liste de contrôle d'une série de facteurs de pondération que nous analysons et avec lesquels nous décidons de poursuivre ou non le projet ou de faire des recherches plus approfondies sur ce qu'ils nous proposent.

Par exemple, un élément important à prendre en compte est l'équipe elle-même, bien au-delà du projet. Elle est très importante et le fait d'avoir une bonne équipe détermine souvent si le projet fonctionne ou non.

Chez Innventuur, nous avons une équipe hautement qualifiée dans tous les domaines. Nous nous engageons et nous nous impliquons dans le projet auquel nous participons et nous entrons pour aider à accélérer le projet et essayer de minimiser le risque de fermeture de ces projets.

P: Avez-vous eu une expérience dans le domaine des startups découlant de la formation professionnelle ?

R: Je crois en la FP à 100%, en fin de compte, l'ensemble du domaine de l'éducation subit des changements brutaux. Si vous voulez des données au niveau mondial, analysez le secteur et regardez le nombre d'entreprises et de fonds qui entrent pour acheter des entreprises et des sociétés liées à l'éducation.

De plus en plus de gens sont conscients que la partie connaissances techniques, la partie formation éducative est très importante mais vraiment quelque chose que vous avez étudié il y a cinq ans est déjà obsolète, vous devez être dans un recyclage continu et une formation technique, pour cette raison Toute la partie des compétences qui s'améliorent avec le temps est tellement à la mode.

Le talent n'a pas de barrières, encore moins géographiques

P: Que pensez-vous des équipes mixtes internationales d'entrepreneurs ?

R: Elles ont toujours été viables mais ces deux dernières années, nous avons accéléré avec la pandémie de tout ce qui a trait au travail et surtout au télétravail. Le talent n'a pas de barrières, encore moins géographiques. En Amérique latine, il y a un talent absolument brutal et nous avons peut-être ce lien culturel, idiomatique très important. En outre, l'Espagne est votre porte d'entrée en Europe et ces ponts doivent être construits et de plus en plus. Depuis 2021, nous avons ouvert des routes pour quelques hubs en Colombie. Nous n'avons encore réalisé aucun investissement dans un projet provenant d'Amérique latine, mais selon toute probabilité, nous ne le ferons pas.

P: Avez-vous déjà eu une expérience avec des startups aux îles Canaries ?

R: Non, je ne l'ai pas fait, mais nous sommes toujours prêts à écouter. Le talent n'a pas de limites et il y aura certainement des projets spectaculaires. Les îles Canaries ont la limitation géographique de ne pas être proches de la péninsule, mais maintenant avec toute la question du télétravail et de la communication globale qui existe, cela ne devrait pas être le cas.

P: Quel potentiel voyez-vous dans une région comme les îles Canaries et une île comme La Palma ?

R: Le potentiel des îles Canaries est de se faire connaître beaucoup plus que ce qui se fait actuellement. Mais le fait de ne pas être à Madrid ou à Barcelone est une grande limitation. Je crois aussi qu'il faut changer le modèle économique en général et profiter de tous ces talents pour les développer et créer des emplois, ce qui est essentiel dans chaque région. Et unir beaucoup l'écosystème entrepreneurial, qui au final enrichit.

L'importance de la feuille de route

P: Pensez-vous qu'il y a une tendance à investir dans de plus en plus de startups en phase de démarrage et comment vous positionnez-vous personnellement dans ces phases ?

R: Par définition de notre projet et de notre investissement, nous sommes déjà très concentrés sur les projets à un stade très précoce, qui est celui où nous pensons pouvoir ajouter plus de valeur. C'est le moment où vous pouvez avoir le plus grand risque et où il y a un plus faible taux de survie du projet, mais pour cela il y a ceux d'entre nous qui peuvent apporter l'expérience antérieure que vous avez pour atteindre des tiers et les aider à se développer.

P: Qu'est-ce qu'une startup doit avoir réalisé avant de commencer à chercher des investissements dans une phase d'idéation ou pré-SEED ?

R: Cela dépend de nombreux facteurs, du secteur. L'important est d'identifier les étapes à franchir, de les tracer sur une feuille de route, de définir certains objectifs et, une fois ceux-ci atteints, de faire un nouveau tour d'investissement. Ce qu'ils doivent réaliser doit être examiné projet par projet, ce que je crois, c'est que pour une phase initiale d'amorçage, vous n'avez besoin de rien d'autre que d'avoir une idée, un bon plan d'affaires et un bon plan financier avec une bonne analyse de la concurrence et quelques jalons marqués le long d'une feuille de route et, surtout, de rechercher des personnes de confiance.

P: Quelles expériences ou perspectives avez-vous sur la tokenisation des startups comme moyen de financement ?

R: Oui, j'ai quelques expériences et elles n'ont pas été positives, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un autre moyen de lever des fonds. J'aime beaucoup le concept de tokenisation, mais il faut toujours l'analyser très attentivement car il n'est pas valable pour n'importe quel projet (en fait, un pourcentage très élevé de postes tokenisés meurent avant d'être lancés). Tout ce qui brille n'est pas de l'or, vous devez l'analyser très bien, ce sont des choses très nouvelles et sans aucun doute avant de prendre des mesures comme ça, vous devez vous mettre entre les mains de personnes qui sont des experts dans ces domaines pour voir si cela a vraiment du sens ou non.

P: Quels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaite commencer à investir dans des start-ups à un stade très précoce ?

R: L'équipe est sans aucun doute la chose la plus importante. Il est essentiel d'avoir dans l'équipe une personne qui connaît son secteur pour que l'équipe soit équilibrée : il doit y avoir des personnes du marketing, de la technologie et du développement commercial. Car il est aussi important d'être que de paraître. Il ne sert à rien d'arriver sur le marché avec un produit qui n'existe pas ou qui n'a rien de semblable.

Parier sur des projets qui apportent de la valeur au marché et dont la monétisation est claire et définie, avec une équipe solide, préparée et résiliente. Il est important de constituer un portefeuille bien diversifié pour être sûr que si l'une d'entre elles ne réussit pas, il y aura toujours une entreprise qui pourra réussir et faire des bénéfices.