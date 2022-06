Gonzalo Pascual, Conseil de l'île de La Palma : “ Les start-ups doivent se concentrer ici sur l'offre d'une grande valeur ajoutée, destinée à un marché mondial étranger ”.

Gonzalo Pascual Perea est conseiller en planification régionale et en transformation numérique du conseil insulaire de La Palma. Dans cette interview, il souligne le rôle du secteur public dans le développement de l'innovation. “ Depuis l'espace Innovation du Conseil de l'île de La Palma, nous nous sommes toujours engagés en faveur des start-ups. L'innovation, c'est un peu ça, non ? Des essais et des erreurs. L'attitude innovante implique que parfois il faut réaliser des pilotes, il faut tester des idées qui, si elles ne sont pas promues par l'administration publique, ont peu de chances de sortir sur le marché privé”.

“Je vous en donne un exemple, qui concerne les compteurs de qualité de l'air. Nous avons commencé à travailler avec quelques entreprises qui proposaient des idées et nous avons développé et déployé des compteurs de qualité de l'air, une série de prototypes de différentes lignes. Certains ont été couronnés de succès, d'autres ont échoué, mais à partir des essais et des erreurs, eh bien, l'entreprise s'est formée et a amélioré ses produits et, d'une certaine manière, nous avons été un partenaire de cette croissance. Nous continuons à parier sur ce type d'idées, qui n'auraient pas leur place sur le marché et qui, d'une certaine manière, doivent être approuvées par l'administration”, déclare M. Pascual.

En ce qui concerne la nouvelle loi pour la promotion de l'écosystème des entreprises émergentes (connue sous le nom de “loi sur les start-ups”), le ministre de la transformation numérique du Conseil insulaire de La Palma considère que “c'est une loi qui, d'une certaine manière, donne un nom à tout ce que nous connaissons déjà depuis de nombreuses années, mais qui lui donne maintenant une forme juridique. Il est temps de reconnaître ce type d'initiatives innovantes, à partir de tout ce grand écosystème qui a été généré”.

Début d'une éclosion d'entreprises ZEC à La Palma ?

Gonzalo Pascual valorise le fait qu'au premier trimestre 2022, trois entreprises ont déjà été créées au sein de la zone spéciale des Canaries (ZEC). “ Il faut espérer que la tendance se poursuive. La vérité est que cette émergence, même si elle n'est que de trois entreprises, peut se maintenir, car, quel meilleur endroit que La Palma, où il y a une grande qualité de vie ? Et en fin de compte, ce que les gens aiment, c'est avoir un mode de vie plus sain et si vous pouvez travailler dans un endroit où vous avez tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est-à-dire la connectivité, de faibles coûts de mise en œuvre et votre production n'a pas besoin d'être localisée, quel meilleur endroit que l'île de La Palma ?”

Concernant le type de start-up viables, Gonzalo Pascual recommande de “ toujours travailler sur l'excellence et tout ce qui est lié à l'économie numérique, comme les études, la programmation..., tout ce qui ne nécessite pas l'apport de matières premières. Il peut s'agir d'une start-up d'architecture, ou d'un centre d'analyse Big Data, ce type d'approches peut parfaitement être réalisé à La Palma car elles ont une grande valeur ajoutée et peuvent contribuer à l'étranger. Avec une composante plus industrielle, il doit s'agir d'un segment de qualité et d'excellence qui ne doit pas rivaliser en volume, mais vraiment en valeur ajoutée et en qualité”.

Les nomades numériques et le défi de la connectivité

Pour Pascual, “les nomades numériques sont une réalité, mais le problème dans les îles non capitales est la connectivité. Une personne peut venir vivre sur l'île de La Palma et trouver une excellente connectivité avec une faible latence pour pouvoir travailler à distance. Mais je n'ai pas pu aller dans les communes éloignées des grands bassins de population car elles n'ont pas cette connectivité et malheureusement là, les administrations ne peuvent pas faire grand-chose, puisque nous avons mis notre veto au déploiement de la fibre pour les particuliers, il faut que ce soit uniquement les grands opérateurs”.

“La libéralisation du marché -continue Pascual- basée sur la directive européenne et sa transposition en droit espagnol a fait que l'administration publique ne pouvait pas fournir quelque chose d'aussi essentiel que la connectivité. Espérons qu'un jour la législation pourra changer et que ce ne sera qu'un critère de rentabilité économique qui permettra la démocratisation de l'informatique et de l'accès aux réseaux, qui aujourd'hui est déjà un droit de quatrième génération qui, je crois, n'est pas seulement entre les mains des grands opérateurs.

Dans ce sens, ajoute Gonzalo Pascual, “nous travaillons sur trois fronts avec le ministère et l'IAC pour voir si nous pouvons avoir une redondance non seulement terrestre mais aussi sous-marine. Les épisodes volcanologiques qui vivent à La Palma, les grands incendies que nous avons également eus ont affecté la pose de la fibre de l'un des principaux pôles scientifiques qui existent sur notre planète, qui est l'IAC, avec l'Observatoire astrophysique du Roque de Los Muchachos. Au final, cela contribue également au développement du FTTH et de la fibre sur l'île de La Palma. Nous avons proposé un anneau qui, dans un premier temps, fermera l'île de Santa Cruz de La Palma du côté ouest jusqu'à Garafía et nous avons également une autre approche, qui est d'aller de Santa Cruz de La Palma à Garafía, mais du côté nord-est”, dit Pascual.

