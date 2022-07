Impulsa Startups crée quatre éditions idiomatiques de son contenu et apporte déjà 20% de son audience

Impulsa Startups crée quatre éditions idiomatiques de ses contenus en espagnol, pour les adapter à l'anglais, au français, à l'allemand et à l'italien. C'est la première fois en 22 ans d'histoire de Canarias Ahora, et en 10 ans d'elDiario.es, qu'un contenu est publié dans une autre langue que l'espagnol.

“Canarias Ahora et Impulsa Ventures vont développer des activités et des programmes qui stimulent cette transformation, où les plus jeunes peuvent trouver des ressources et des espaces pour incuber leurs nouvelles entreprises numériques, de la manière dont ils ont l'intention de changer le monde. Et où les entrepreneurs et les freelances apprennent à donner une seconde vie à leurs activités pour les adapter à ce monde global et numérique”, a déclaré Carlos Sosa dans son article inaugural sur la chaîne.

“ C'est pourquoi Canarias Ahora s'approche d'Impulsa Startups non seulement pour informer, mais aussi pour agir. Et qu'elle le fait depuis l'horizon canarien comme point de départ, et non comme un seul territoire d'opérations, puisque notre monde et les startups sont aujourd'hui globaux, à l'ère de l'intelligence artificielle, de la 5G, de la sensorisation, des robots ou du métavers ”, a ajouté Sosa.

C'est la raison pour laquelle les contenus pertinents publiés en espagnol, ou les articles spécifiquement conçus pour d'autres régions, ont un reflet idiomatique en anglais, français, allemand et italien et contribuent déjà à 20% de l'audience de la chaîne.

Dix pays concentrent la lecture dans les quatre versions linguistiques : les États-Unis, le Royaume-Uni, la Pologne, la Suède, la Norvège, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie et l'Irlande. Si nous l'analysons par sous-continent, la lecture dans des navigateurs autres que l'espagnol se répartit entre l'Amérique du Nord (7,5%), l'Europe du Nord (6,3%), l'Europe de l'Est (2,4%) et l'Europe orientale (1,9%), principalement.