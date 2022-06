Jon Etxeberria, sur la raison pour laquelle les startups devraient utiliser leurs fonds pour faire évoluer leur entreprise.

Jon Etxeberria est un investisseur dans le secteur du capital-risque. Il est partenaire fondateur de BAIBA et cofondateur d'Unitatea Capital. Il a également été gestionnaire de l'accélérateur d'actions culinaires de la BBC entre 2015 et 2019. Son champ d'action tend à être les startups en phase de démarrage.

Jon Etxeberria a une grande expérience des startups issues de l'université. Il a lui-même fait partie de l'équipe fondatrice d'un incubateur dans une université culinaire. Comme il investit dans des startups en phase de démarrage, celles-ci sont souvent issues des universités.

Le principal conseil qu'il donne est la formation. Avant de monter son propre projet, il recommande de faire partie d'une entreprise existante pendant quelques années. De cette façon, vous pouvez acquérir les connaissances nécessaires et “vous imprégner de la culture du modèle de travail en équipe, de la technologie...”.

Quant à l'entrepreneuriat par nécessité, Etxeberria le considère également comme illogique. Il faut investir des capitaux et consacrer beaucoup d'heures de travail. S'il n'y a pas de coussin financier ou de moyens de revenus, c'est “compliqué lorsqu'il s'agit de développer une entreprise”.

Parmi les validations qu'il effectue pour savoir si une entreprise vaut la peine d'être investie, Etxeberria regarde si elle peut valider un produit avec peu de capital. Il examine ensuite le marché, sa situation et le niveau de concurrence.

Pour Jon Etxeberria, l'endroit où se trouvent les équipes n'a pas d'importance. Si “le projet est là” et qu'il existe une vision et un objectif communs, l'entreprise peut fonctionner. Parmi ses contacts, on compte de nombreuses équipes opérant en Asie, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.

D'après son expérience avec les équipes latino-américaines, il affirme qu'elles entretiennent de bonnes relations tant au niveau de l'équipe que des investissements.

En ce qui concerne les îles Canaries, il a déjà eu l'occasion d'investir, notamment dans des logiciels pour des expériences touristiques ou des jeux pour les hôtels. Il souligne que l'emplacement de la startup importe peu, que ce soit dans l'archipel ou à Madrid, car l'important est qu'elle ait une vision internationale.

En Espagne, l'écosystème a évolué et se développe. Par conséquent, à l'heure actuelle, il y a une énorme quantité d'argent, mais il n'y a pratiquement aucune mesure, de sorte que “les évaluations des entreprises montent en flèche”. Sa société investit moins de “4 millions par action en bourse”. Ils le font même dans les entreprises qui sont en phase de Power Point.

Une entreprise, avant de chercher à obtenir des investissements, doit prouver qu'elle dispose d'un produit minimum viable et qu'elle peut réaliser des ventes avec ce produit. Il doit valider son hypothèse et établir une stratégie d'auto-marketing.

Jon Etxeberria ne conçoit pas la tokenisation en se contentant de la faire. Pour ce faire, vous devez disposer d'un modèle de jeton ou de mics qui augmente la valeur de l'entreprise et dynamise le produit ou la communauté qui la sous-tend.

Pour ceux qui veulent investir dans ce type d'entreprise en phase de démarrage, Etxeberria conseille de se rapprocher de l'environnement. Tout d'abord, il est important d'apprendre à connaître l'écosystème et les accélérateurs existants. Il recommande également de “s'entourer de personnes qui investissent déjà et de nouer des relations. Ce cercle de contacts peut aider à identifier les startups à travers un filtre de qualité.