Le secteur public espagnol sera un agent entrepreneurial qui stimulera l'investissement privé dans la R&D

Le Sénat a approuvé la réforme de la loi 14/2011, du 1er juin, sur la science, la technologie et l'innovation, qui poursuivra son processus parlementaire au Congrès des députés pour une approbation finale, en raison de l'incorporation d'un amendement au Sénat.

La ministre des Sciences et de l'Innovation, Diana Morant, a déclaré que ce règlement représente une grande avancée dans le système scientifique et d'innovation espagnol, car il accorde plus de ressources, de droits, d'opportunités et de stabilité au personnel du système public scientifique et d'innovation de notre pays. Il s'agit d'une avancée majeure, en particulier pour les jeunes.

De même, le règlement garantit un financement public stable et croissant de la R&D dans le but d'atteindre 1,25 % du PIB en 2030 - et 3 % avec l'investissement privé -, conformément au Pacte de la science et de l'innovation.

Après le vote, Morant a qualifié l'amendement défendu par le PP (principal parti d'opposition) d'erreur et demande aux partis qui l'ont soutenu de réfléchir à sa validation ou non au Congrès. Cet amendement permet la temporalité des contrats de recherche liés aux fonds européens compétitifs.

“Nous sommes face à deux modèles différents: les contrats temporaires du passé, que défend le PP, par opposition à la stabilité et aux contrats à durée indéterminée qui nous uniformisent avec l'Europe, que défendent le gouvernement espagnol et le PSOE”, a-t-elle déclaré.

De plus, il a ajouté qu'il y aurait deux types de contrat dans un même laboratoire en fonction de l'origine du financement. “Nous aurons des chercheurs engagés avec un modèle stable et indéfini et d'autres chercheurs avec des contrats précaires et temporaires du passé. Nos scientifiques ne le méritent pas et cette loi non plus, a-t-il conclu.

Amélioration de la carrière scientifique et technique dans le domaine de la R+D+I

Parmi les mesures visant à améliorer les carrières scientifiques et techniques dans le domaine de la R&D&I, le texte prévoit un nouveau type de contrat à durée indéterminée lié au développement d'activités scientifiques et techniques pour tous les types de personnel de recherche dans le cadre de projets de recherche définis et de contrats de R&D&I .

Ce contrat à durée indéterminée, dont l'application a été introduite par un décret-loi royal, inclut les singularités du système de R&D&I et n'est pas soumis aux limites de l'offre publique d'emploi ni aux taux de remplacement.

De même, le texte établit un nouvel itinéraire postdoctoral qui vise à réduire l'âge d'entrée dans le système et à faciliter une incorporation stable dans celui-ci.

Concrètement, la norme conçoit un nouveau contrat d'une durée maximale de six ans, avec une évaluation intermédiaire qui entraîne une promotion et une évaluation finale, qui permet d'obtenir le nouveau certificat R3.

Ce certificat facilitera la consolidation d'une place permanente parce qu'une partie des examens d'entrée est exemptée et parce qu'un minimum de 25% des places dans les organismes publics de recherche et 15% dans les universités sont réservées.

Le projet de loi garantit également de nouveaux droits du travail aux jeunes chercheurs de notre pays en tant qu'indemnisation pour la résiliation des contrats pré-doctoraux et postdoctoraux.

Mesures visant à stimuler l'attraction de talents et la mobilité professionnelle

Le règlement comprend également des mesures visant à stimuler l'attraction de talents en Espagne et la mobilité du personnel de recherche, avec des facilités pour l'embauche de personnel étranger et la possibilité de double affectation dans notre pays et à l'étranger.

En outre, les mandats de cinq ans du personnel de recherche des organismes publics de recherche (OPIS) évalueront et reconnaîtront pour la première fois tous les mérites de la recherche précédemment effectuée dans le secteur public et dans n'importe quelle université, tant en Espagne qu'à l'étranger. Jusqu'à présent, les quinquennats ne reconnaissaient que l'expérience des OPIS de notre pays.

De même, le règlement redéfinit le contrat du chercheur distingué pour attirer du personnel scientifique prestigieux en Espagne.

Plus de reconnaissance pour le personnel de recherche

Le personnel technique des organismes publics de recherche acquiert de nouveaux droits, tels que la possibilité de mobilité professionnelle, de séjours temporaires de formation ou de collaboration dans des entreprises technologiques.

Pour leur part, les communautés autonomes sont mandatées pour inclure des catégories spécifiques de chercheurs dans le domaine de la santé dans leur personnel statutaire et développer leur carrière professionnelle dans des conditions similaires à celles des autres personnels de recherche.

Réduction de la charge administrative et promotion du transfert de connaissances

Un autre des axes du projet de loi vise à réduire les charges administratives du secteur de la RDI. Par exemple, en matière de subventions publiques, le règlement introduit des mesures visant à faciliter tant la procédure d'octroi des aides que celle de leur justification par les bénéficiaires.

La norme vise également à renforcer le transfert de connaissances, l'une des faiblesses du système espagnol de R&D&I, par le biais de nouveaux mécanismes. L'un d'eux est la reconnaissance de la période de transfert de six ans pour encourager le transfert direct des connaissances et de l'innovation générée dans le secteur public vers les entreprises et la société.

D'autres mécanismes inclus dans le texte sont le développement des marchés publics d'innovation et la permission pour les administrations publiques d'investir et de Co-investir dans des sociétés commerciales, comme le font les pays les plus avancés, où le secteur public est un agent entreprenant qui investit et stimule l'investissement privé dans la R&D.

La réforme de la loi envisage également la création de l'Agence spatiale espagnole, avec une composante dédiée à la sécurité nationale, pour diriger l'effort en matière spatiale, coordonner efficacement les différentes organisations nationales ayant des responsabilités dans le secteur spatial et unifier la collaboration et la coordination internationale.

L'Agence spatiale espagnole sera chargée d'élaborer une stratégie spatiale espagnole et la loi établit que son implantation sera promue en se basant, entre autres, sur les principes de cohésion sociale et territoriale, d'amélioration du fonctionnement des services publics et de lutte contre le dépeuplement.

L'égalité des sexes

La norme vise également à résoudre les principales inégalités de genre qui persistent dans le domaine de la RDI. À cette fin, elle donnera pour la première fois une sécurité juridique à l'égalité des sexes dans le système de la science, de la technologie et de l'innovation, en garantissant une double approche, où la perspective de genre est l'axe transversal des instruments de planification des agents publics de la science, de la technologie et de l'innovation, tout en mettant en œuvre des actions spécifiques.

Ainsi, les agents publics doivent disposer d'un plan d'égalité entre les sexes et l'évaluer annuellement, ainsi que de protocoles contre le harcèlement sexuel et pour des raisons de genre ou d'orientation sexuelle.

La création d'un badge d'égalité de genre en R&D est également prévue pour les centres qui certifient répondre à des critères d'excellence dans ce domaine, en plus de l'obligation de mettre en œuvre des mesures visant à éliminer les préjugés sexistes et à intégrer la dimension de genre dans les projets de R&D.

En ce sens, l'égalité sera également garantie dans les processus de sélection et d'évaluation des personnes qui se réconcilient et la promotion de mesures d'action positive sera encouragée. En outre, le rôle fondamental de la diffusion scientifique et de l'éducation pour favoriser le changement socioculturel et promouvoir la coresponsabilité est reconnu.