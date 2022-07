Les start-ups spécialisées dans les sciences marines, la biodiversité ou les énergies renouvelables trouvent un allié dans l'accord pour la science et l'innovation aux îles Canaries

Le président des Canaries, Ángel Víctor Torres, a présidé la signature de l'Accord pour la Science et l'Innovation, un document qui “ oblige ceux qui y souscrivent à s'engager à travailler activement pour promouvoir la recherche et l'innovation dans les îles pour leur transfert au tissu productif et social et pour le progrès et l'amélioration de la compétitivité ”. Dans l'acte de signature était présente, entre autres autorités, la ministre des Sciences et de l'Innovation, Diana Morant, ainsi que des représentants des différents partis politiques, des administrations publiques et de la société civile, qui adhèrent à cette initiative.

L'accord pour la science et l'innovation aux îles Canaries a été promu par le ministère régional de l'économie, de la connaissance et de l'emploi dans le but de réunir les meilleurs agents politiques, économiques, techniques et sociaux pour le concrétiser. Après des mois de travail et d'échange de propositions et de perspectives, ils sont parvenus à l'accord actuel, qui engage les parties signataires à travailler pour améliorer le financement et les ressources dans le but d'atteindre les ratios européens en matière d'investissement; de promouvoir la gouvernance et la participation à l'écosystème de la R&D&I; de parier sur le talent, promouvant ainsi la course scientifique; et d'encourager la vocation à un jeune âge, l'esprit d'entreprise, l'élimination de l'écart entre les sexes, etc.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la signature, Torres a souligné qu'en ce qui concerne les points clés de l'avenir des îles, “il ne doit pas y avoir de schismes entre les partis et les groupes de la société civile, comme cela a été le cas lors de la pandémie, du volcan ou du récent incendie à Los Realejos. Il s'agit d'un accord qui nous engage pour l'avenir, et il est très important”. Le président a affirmé que les îles ont des raisons d'accueillir le Centre national de vulcanologie et d'aspirer à être le siège de l'Agence spatiale espagnole, pour laquelle la candidature des Canaries a été annoncée dans les deux cas. “Nous voulons gagner, nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous devons saisir cette opportunité”, a-t-il déclaré.

“La pandémie, le volcan et les incendies ont prouvé la nécessité de la science”.

Le chef de l'exécutif estime que cet acte de signature, avec le soutien issu de l'accord, signifie que “les mots ne suffisent pas, car il n'est pas facile de parvenir à un tel accord. Nous sommes confrontés à des temps difficiles qui prouvent l'importance de la science. L'année même où la pandémie est apparue, le vaccin est apparu, ce qui n'était jamais arrivé auparavant dans le monde. Il en va de même pour le volcan de La Palma, car il n'aurait pas été possible sans la science de savoir où l'éruption commencerait, et les scientifiques se sont presque excusés pour une imprécision de 300 mètres, même si cela a sauvé des vies. Et avec l'incendie de ces jours-ci dans le nord de Tenerife, où les drones ont permis de savoir quels sont les points chauds. Tout cela est de la science, et il est prouvé que le plus grand investissement possible est nécessaire dans ce domaine. Nous avons augmenté de 85 % le budget consacré à la science, mais ce n'est pas encore suffisant, car nous devons tirer les leçons du présent”.

À cet égard, M. Torres a rappelé qu'aux Jameos del Agua (Lanzarote) a été signé l'Agenda Canaria 2030 le 2 décembre dernier, un agenda “dans lequel il y a un pari sur une loi pour la science et pour d'autres développements, y compris la partie budgétaire, quelque chose qui est également dans l'accord d'aujourd'hui.” De plus, il a insisté sur la nécessité de profiter des financements européens.

D'autre part, la ministre des Sciences et de l'Innovation a affirmé qu'il s'agit d'un jour très spécial, et elle a adressé ses premiers mots aux familles touchées par l'incendie de forêt qui s'est propagé dans le nord de Tenerife jeudi dernier, le 21 juillet. Morant a félicité les administrations pour avoir réduit la gravité des flammes (le niveau d'urgence est revenu à 1, la gestion en incombe donc au Cabildo), et a souligné le rôle clé de la science dans cette réussite.

Selon elle, cette signature est “un exercice de maturité et de hauteur politique et sociale. Nous n'avons pas signé n'importe quoi au hasard, mais un engagement pour l'avenir, pour l'espoir. Lorsque nous avons dû faire face à la crise volcanique ou à la pandémie, lorsque nos citoyens étaient en danger de mort, nous avons tous regardé les scientifiques et attendu une réponse de leur part. Et ils ont répondu aux attentes, et aujourd'hui la politique et la société canarienne leur rend tout cela en s'engageant dans la science et l'innovation comme levier pour la génération du progrès. Pour tout cela, je donne toute ma reconnaissance à cet accord qui a été signé”, et qui est lié à l'accord national signé, lui aussi, avec les partis et la société civile.

“L'amélioration de l'Espagne est promue partout en Espagne, et c'est pourquoi nous devons investir dans tous les territoires, car tous ont des potentiels que nous devons apprendre à exploiter, et nous parions sur la décentralisation des centres de recherche comme l'Agence spatiale espagnole ou le Centre national de vulcanologie”.

Morant a approuvé la proposition de Mme Torres d'accueillir l'Agence spatiale aux Canaries. De plus, elle a affirmé qu'entre 2018 et 2021, le ministère des Sciences et de l'Innovation a consacré 81 millions d'euros à des projets d'investigation (universitaires et d'entreprises) dans les îles, “22% de plus que la moyenne annuelle avant le gouvernement de Pedro Sánchez”. L'Institut Canarien d'Astrophysique (IAC) a apporté une contribution extraordinaire avec 9 millions en 2021, et avec 13 millions en 2022. De plus, Morant a ajouté que l'offre publique d'emploi la plus importante sera lancée dans le domaine scientifique “avec 20 postes supplémentaires pour les fonctionnaires de l'IAC, soit 40% de plus que le personnel actuel”.

Le ministre souligne que les îles Canaries ont presque doublé leur investissement dans la science

La ministre s'est félicitée du fait que les Canaries ont presque doublé leur investissement dans la science avec le gouvernement d'Ángel Víctor Torres (85% de plus) “car c'est le rôle le plus important, le budget, ce qui est prouvé par des chiffres et des faits”. Elle a également souligné les projets d'infrastructure scientifique singuliers dans les îles “avec des centres d'excellence qui non seulement font de la recherche une référence internationale, mais nous amènent également sur le podium mondial, comme c'est le cas avec le Grand télescope canarien, la plate-forme océanique des îles Canaries, les observatoires du Teide et du Roque de los Muchachos, le RedIris (réseau de fibre noire à haute capacité pendant 30 ans) ou le nœud de calcul intensif de l'IAC à La Palma.

Elle a également évoqué les pistes de recherche pour les sciences marines, la biodiversité et les énergies renouvelables dans les îles. Elle a insisté sur le fait que “nous pouvons faire en sorte que ces îles soient considérées comme totalement durables, avec des énergies propres, en protégeant la biodiversité à travers l'environnement marin, en utilisant des technologies de pointe pour parvenir à ce contrôle. Par conséquent, les Canaries sont ramenées à l'emploi de premier ordre et à des niches futures”.

L'accord pour la science sera disponible sur le site web de l'Agence pour la recherche, l'innovation et la société de l'information des îles Canaries, afin qu'il puisse être lu et signé par quiconque le souhaite. Aujourd'hui, il a été souscrit par Ángel Víctor Torres Pérez, président des Canaries; Nira Fierro Díaz (PSOE); José Miguel Barragán Cabrera (CC), Poli Suárez Nuez (PP); Luis Alberto Campos Jiménez (NC); María del Río Sánchez (Sí Podemos); Jesús Ramón Ramos Chinea (ASG); Ricardo Fernández de la Puente Armas (Cs); Ernesto Pereda de Pablo, vice-recteur d'investigation et de transfert de l'Université de La Laguna; Lluís Serra Majem, recteur de l'université de Las Palmas de Gran Canaria; Pedro Alfonso Martín, président de CEOE-Tenerife; José Cristóbal García García, vice-président de la Confédération des entrepreneurs des Canaries, Manuel Navrro Ramos, secrétaire général de UGT-Canarias, et Inocencio González Toscón, secrétaire général des Commissions ouvrières des Canaries. La Fédération canarienne des municipalités et la Fédération canarienne des îles adhèrent également au projet, avec la signature de la présidente de la Fecam, Mari Brito, et du président du Cabildo de Tenerife, Pedro Martín.

Les îles Canaries aspirent à être le siège du Centre National de Vulcanologie

De plus, le ministère des Sciences et le président autonome ont parlé de l'état de la création d'un consortium des deux gouvernements dans le but que les îles Canaries accueillent le futur Centre National de Vulcanologie. Le consortium s'est fixé comme objectif de gérer la collaboration scientifique, technique, innovatrice, économique et administrative avec les entités qui le constituent pour la construction, l'équipement et l'exploitation de ce centre de référence.

Le Centre National de Vulcanologie sera une infrastructure dédiée à la gestion intégrale du phénomène volcanique dans les régions à forte activité volcanique, favorisant l'échange de connaissances entre les groupes de recherche et l'autonomisation de la coopération dans le but d'augmenter sa visibilité internationale et de contribuer au développement durable des régions volcaniques.