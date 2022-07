Les start-ups vertes des îles Canaries: emploi, formation et innovation dans les nouveaux modèles d'affaires de l'EnergyTech

En raison de leur importance pour la durabilité du pays, de notre économie et de l'environnement, les secteurs de l'énergie et de la transition écologique sont deux des moteurs économiques sur lesquels repose la stratégie du gouvernement espagnol intitulée “L'Espagne, une nation entreprenante”. En outre, il s'agit de domaines susceptibles de faire l'objet d'améliorations profondes et de gains d'efficacité grâce à l'innovation technologique et à la création d'emplois de qualité par le biais de start-ups. L'une des dix forces motrices du plan est la transition énergétique et écologique, “un secteur d'une importance fondamentale pour la durabilité du pays, de notre économie et de l'environnement”.

La Fondation Emprende Canarias a lancé une initiative visant à promouvoir les start-ups dans les secteurs connus internationalement comme EnergyTech et CleanTech, avec des conséquences et des effets positifs pour la création d'emplois indépendants. Selon cette Fondation, récemment incorporée au Réseau PIDI du CDTI, se soucier de l'environnement à travers des modèles d'énergie renouvelable, ou s'engager dans une consommation consciente des ressources, sont quelques-uns des paramètres qui marquent un tournant dans le secteur de l'énergie. Une tendance qui semble être là pour rester et qui a créé un nouvel espace pour les propositions innovantes et les start-ups qui ont ces maximes dans leur modus operandi.

Les start-ups des technologies de l'énergie et de la propreté sont essentielles à la réalisation des objectifs de durabilité et de décarbonisation définis dans les plans de transition énergétique du gouvernement. Ces plans visent à évoluer vers des modèles de production, d'entreprise et de société moins dépendants des combustibles fossiles. En outre, les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont de plus en plus importants pour les entreprises. En fait, les entreprises de toutes tailles mettent en œuvre leurs stratégies de durabilité en mettant l'accent sur le changement climatique et le développement d'une économie à faible émission de carbone.

Les entreprises du secteur EnergyTech mettent la technologie au service de l'efficacité énergétique, de la mobilité durable, des nouvelles sources de production d'énergie, du stockage de l'énergie et des nouveaux modèles économiques. D'autre part, le terme CleanTeach englobe les entreprises qui utilisent de nouvelles technologies ayant un impact positif sur l'environnement.

Il y a un an, le Forum économique mondial a estimé le potentiel économique de la durabilité environnementale pour les dix prochaines années à 8,7 billions d'euros et 395 millions d'emplois, dont le domaine de l'énergie pourrait générer 3 billions d'euros et 87 millions d'emplois au cours de la prochaine décennie.

Ainsi, sur les fonds de l'Union européenne destinés à la relance après la pandémie, connus sous le nom de Next Generation EU, que l'Espagne a inclus dans le budget général de l'État pour 2021, le montant le plus important correspondait au ministère de la Transition écologique et du Défi démographique. Ce ministère est responsable de l'énergie: près de 7 milliards d'euros, soit un quart du total reçu. Une partie de ce budget prend la forme de subventions aux entreprises pour qu'elles renforcent leurs plans de durabilité.

Les start-ups EnergyTech et CleanTech sont essentielles à la création de modèles d'énergie renouvelable et à l'engagement en faveur d'une consommation respectueuse des ressources. En fait, ce sont les paramètres qui marquent le tournant vers la transition énergétique.

Start-ups: deux des changements législatifs les plus profonds depuis des décennies dans la manière de créer un emploi indépendant

L'Espagne est sur le point d'enregistrer deux des changements législatifs les plus profonds dans la façon dont le travail indépendant est créé depuis des décennies. En décembre 2021 dernier, le Conseil des ministres a approuvé le renvoi au Parlement du projet de “Loi pour la promotion de l'écosystème des start-ups”, plus connue sous le nom de “Loi Start-up”.

La loi sur les start-ups ouvre enfin le cadre juridique et fiscal à un type d'entreprise, les start-ups, qui se distinguent des PME par la manière dont elles se financent et attirent ou retiennent les talents, ce qui nécessitait un traitement différencié qui n'existait pas en Espagne jusqu'à présent.

Le même Conseil des ministres a également approuvé la loi Crea y Crece, qui établit la possibilité de créer une société à responsabilité limitée avec un capital social de 1 euro, éliminant le minimum légal de 3 000 euros établi jusqu'à présent. La constitution télématique des sociétés est encouragée par le guichet unique du Centre d'information et réseau de création d'entreprises (CIRCE), qui garantit une réduction des délais de création d'une société et des frais de notaire et de registre. Cette loi a été approuvée le 30 juin au Congrès et est actuellement en cours de traitement au Sénat, son approbation finale étant imminente.

La norme intègre des mesures visant à améliorer les instruments de financement de la croissance des entreprises qui sont des alternatives au financement bancaire, tels que le micro-financement ou le financement participatif, l'investissement collectif et le capital-risque.

La « Stratégie de la nation entrepreneuriale espagnole » marque la voie vers la transition écologique et l'énergie propre

L'Espagne s'est fixé le défi de devenir un pays attractif pour les entreprises émergentes grâce à la stratégie de la nation entrepreneuriale espagnole. Son objectif est de faciliter et de promouvoir sa création et son développement à travers quatre objectifs: l'investissement, les talents, l'évolutivité et le soutien du secteur public à l'entrepreneuriat.

La «Stratégie de la nation entrepreneuriale espagnole» vise à ce que l'Espagne de 2030 soit une nation innovante et un pôle d'attraction pour les investissements et pour cela, elle fixe quatre objectifs. En ce qui concerne l'investissement, il souhaite accélérer le processus de maturation des investissements en Espagne pour renforcer l'économie ; En ce qui concerne les talents, la stratégie est conçue pour les développer, les attirer et les retenir dans le but de faire de l'Espagne un paradis pour les talents.

L'évolutivité des entreprises est un autre objectif, c'est pourquoi des initiatives seront encouragées pour qu'il y ait en Espagne un nombre croissant d'entreprises capables d'évoluer et de croître de manière exponentielle pour consolider des secteurs prospères et générer plus d'emplois ; le quatrième objectif de la stratégie est de parvenir à un secteur public entrepreneurial, en faisant du secteur public une administration agile qui génère des cadres réglementaires favorables, encourage l'investissement en capital-risque et favorise le levier de l'innovation.

Pour atteindre tous ces objectifs, le haut-commissaire pour l'Espagne en tant que nation entreprenante met en œuvre 50 mesures incluses dans la “ Stratégie de la nation entrepreneuriale espagnole (stratégie de l'Espagne en tant que nation entreprenante). Parmi ces mesures, on trouve la loi sur les start-ups mentionnée plus haut et d'autres qui ont un impact sur le fait que l'Espagne a besoin d'une transition verte. Aujourd'hui, cette demande est encore plus impérative pour les énergies propres, et des changements qui en découlent, naîtra un extraordinaire élan économique dont nous avons plus que jamais besoin.

Un emploi de qualité ne peut être associé qu'à une recherche de richesse durable. Notre pays compte déjà des entreprises qui travaillent à limiter la consommation de plastiques et de déchets, qui n'utilisent que des matériaux recyclés, ou qui fournissent à leurs clients une énergie 100 % verte. Une entreprise peut utiliser ses données pour mener des campagnes marketing, mais elle peut également les utiliser pour améliorer l'environnement.