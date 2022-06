PROEXCA lance le programme de formation professionnelle en Irlande, en Suède, en Norvège, au Danemark et aux Pays-Bas 2022

PROEXCA lance le Programme de Formation Professionnelle à l'Étranger destiné aux étudiants qui ont récemment terminé leur formation professionnelle et qui souhaitent commencer une expérience professionnelle à l'étranger.

L'objectif du Programme est de former des jeunes canariens, diplômés du Cycle Supérieur de Formation Professionnelle, à travers des stages professionnels dans des entreprises d'un pays du continent européen, de préférence l'Irlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas.

Les compétences à acquérir sont la formation linguistique (anglais) et la formation pratique pendant un maximum de 4 mois dans des entreprises, des clusters, des entités, des ONG et des institutions d'un pays du continent européen, de préférence l'Irlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas.

Les conditions requises des participants sont d'avoir la nationalité espagnole, d'être inscrit et/ou de résider dans la Communauté Autonome des Canaries (minimum 3 ans), d'avoir plus de 18 ans et moins de 30 ans, d'être en possession du titre en cycle supérieur de Formation Professionnelle, niveau B1 en anglais, entre autres.