Rencontrez les jeunes de 8 à 18 ans qui apprennent à créer les start-ups du futur à Technovation Girls.

Le lundi 25 juillet, à partir de 12h00, dans la Salle de Piedra du Rectorat (c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta), aura lieu la présentation des projets développés dans le cadre du programme Technovation Girls lors de l'édition 2021-2022 par les membres des équipes participantes. Ce programme est développé par AIVERSE/Technovation Girls Canarias, en collaboration avec le vice-président des étudiants, des anciens élèves et de l'employabilité, le conseil social et la Cátedra Telefónica de l'université de Las Palmas de Grande Canarie.

Technovation Girls est un programme mondial pour l'entrepreneuriat et la promotion des vocations technologiques chez les filles âgées de 8 à 18 ans, encadrées par un mentor. Grâce au développement d'une application mobile qui résout un problème dans leur communauté, les filles acquièrent des compétences technologiques, entrepreneuriales, de communication et de travail en équipe, entre autres.

L'événement sera ouvert par David Sánchez Rodríguez, vice-président des étudiants, des anciens élèves et de l'employabilité de l'ULPGC; Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secrétaire du conseil social de l'ULPGC; Jamila Diallo Ba Dieng, ambassadrice de Technovation Girls Canarias et María José Monferrer, présidente de l'association AIverse.

Lors de la cérémonie de présentation, trois équipes canariennes montreront leurs idées, développées entre janvier et avril, qui seront évaluées par une équipe d'experts formée par María José Monferrer, présidente de l'association AIverse; Nira Santana Rodríguez, enseignante, chercheuse et consultante experte en art, genre et jeux vidéo; et Moisés Santana Quintana, directeur général d'Emerge Canarias.

Les applications développées lors de cette édition par les trois équipes canariennes étaient les suivantes:

1. Équipe M2IA. App: Maxbot.

L'intelligence artificielle identifie la personne qui pourra accéder à l'application si elle est autorisée. Ensuite, un capteur de son fait démarrer un moteur qui ouvrira la porte de la maison.

2. Trillionaire Team. App: Salvanario.

En cas d'agression ou d'accident, l'APP donne un accès direct aux appels d'urgence.

3. Équipe ART GIRLS. App: Coe.

Comme le changement climatique affecte l'environnement, cette application aide à réduire le changement climatique par le recyclage.

A l'issue de la présentation, les prix seront remis.

Afin de contrôler la capacité de la salle, qui est limitée, les membres de la famille des participants qui souhaitent assister à l'événement devront s'inscrire à l'avance en utilisant ce formulaire.